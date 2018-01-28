Metal fırtınayı başlatan tablo

2017 yılı otomotiv, demir çelik ve beyaz eşya sektörü için büyüme rekorlarının yaşandığı yıl oldu. Üretim ve ihracatta yaşanan artış toplusözleşme görüşmelerinde talepleri arttırdı. MESS sorunu masada çözmeye çalışıyor. Grev ertelense de görüşmeler sürüyor. Umutlar pazartesi ve salı günü yapılacak görüşmelerde. Anlaşma olmazsa 2 Şubat’ta fabrikalar boşalacak.

OTOMOTİV, beyaz eşya, demir çelik sektörlerinde faaliyet gösteren tam 180 işyerinde son günlerde heyecanlı günler yaşanıyor. Aralarında Ford, MAN, Aygaz, Arçelik, Bosch, Borusan, Mercedes Benz, Renault gibi Türkiye’nin dev şirketlerinin bulunduğu metal sektöründe yaşanıyor bu fırtına...

Metal sektörü Türkiye’nin en önemli sektörü. Ekonominin yüzde 30’unu üretiyor. 2017 bu sektör için çok parlak bir yıl oldu. Büyüme rekorları kırıldı. Sektörün 2015’de ihracat içindeki payı yüzde 34’ten yüzde 45’e çıktı. Metal sektörü Türkiye’de giderek yok olan özel sektör sendikacılığının da en yoğun olduğu sektörlerden. Türkiye’de sendikal örgütlülük oranı yüzde 11.95, bu sektörde ise yüzde 18 civarında.

GÜVENLİK GEREKÇESİ

Türk Metal, Birleşik Metal ve Metal İş sektörde örgütlü üç sendika. Sendikalar bu yıl bu büyümelerden paylarını almak istiyor. Ve istedikleri ücret artışı yüzde 30’un üzerinde başladı.

İşveren sendikası MESS ise memur ve emekli zamlarını örnek göstererek önce yüzde 3.20, sonra 6.40 son olarak da uyuşmazlık sürünce 13.2 olarak teklifini yeniledi.

Anlaşmazlık nedeniyle alınan grev ve lokavt kararı hükümet tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle ertelendi. Grev kararının tarihi 2 Şubat. Bu erteleme kararını daha grev olmadan alınması tüm sendikaları hayal kırıklığına uğrattı. Türk Metal, “İşçi sınıfının tek hakkının elinden alınmasını kabul edemeyeceklerini” söylüyor. 29’undan itibaren eylemlere başlayacağını açıklıyor. Devrimci İşçi Sendikaları’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal ise işveren tarafından talepleri kabul olmazsa yasağa rağmen fabrikaları boşaltmaya kararlı.

Başkan Adnan Serdaroğlu, şunları söylüyor: “Toplu sözleşmede kesinlikle iki yıl yerine üç yılı kabul etmiyoruz. Esnek çalışma, deneme süresinin 4 aya çıkarılması, ikramiyelerin çalışma süresine göre verilmesi kabul edemeyeceğimiz şartlar. Metal sektöründe yüksek ücretlerden söz ediyorlar. Alınan ortalama ücret 2145 TL, ikramiye dahil.”

Birleşik Metal’in 12 bin üyesi var. Serdaroğlu 2 yıl için 500 TL netin altına düşmeyeceğini bunun da yüzde 20 civarına geldiğini söylüyor.

SLOVAKYA MODELİ

Serdaroğlu, MESS’in rekabette örnek gösterdiği Slovakya konusunda ise şunları söylüyor: “Rekabet etmemiz gereken ülkelerden biri Slovakya olarak belirtiliyor. Bu ülkede en düşük maaş 1800 Euro. Ayrıca AB ortalamasında işgücü maliyeti 25.40 Euro, Bulgaristan 4.4 Euro Türkiye ise en altta 2.58 Euro.” MESS, sorunun masada çözülmesi, dünya rekabetinden kopmamak için üretimin kesintiye uğramaması görüşünde. Pazartesi Türk Metal’le, salı günü ise Birleşik Metal’le yeni bir görüşme yapılacak. Sendikalar MESS’in kendi taleplerine daha fazla yaklaşacağı görüşünde. MESS kendi şartlarında imzalanacak sözleşmenin küresel piyasalarda Türkiye rüzgarı estirebileceğini söylüyor. Bu sözleşmeyi rakiplerine karşı bir eylem planı olarak niteliyor. Türkiye’de artık çok zor bulunan kalifiye işçiler ise kardan daha fazla pay almak derdinde. Türkiye’nin en değerli fabrikalarında üretim duracak mı durmayacak mı?

Cevabı refahı paylaşmaktan geçiyor!

TÜSİAD’LI UBER

UBER son yıllarda dünyada ve Türkiye’de taksi işletmecilerinin kabusu haline gelen bir bilişim şirketi. Bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız cep telefonunuza indirdiğiniz bir uygulamadan size en yakın aracı çağırıyorsunuz.

Bu uygulama Türkiye’de de hızla yayılmaya başladı. Taksicilerin “vergi kaçakçısı, korsan” olarak suçladığı Uber, Türkiye’de ofis açtı. Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı ise geçen hafta üye kabulü önemli standartlara bağlı olan TÜSİAD’a üye oldu.

Uber’in Türkiye’deki operasyonlarına ilişkin Güney Avrupa Bölge Müdürü Carles Lloret, “Türkiye’de Uber adına büyük bir ivme görüyoruz” diyor. Türkiye’deki aylık yolculuk sayısının son bir yılda 4 kat arttığını söylüyor. Bu ilginin sadece İstanbul’da değil diğer şehirlerde de artmakta olduğunu ekliyor ve şunları söylüyor: “5 bini aşkın aktif sürücü ortağımız var. Yılın her dönemi İstanbul’da, yaz aylarında ise Bodrum ve Çeşme’de hizmet vermeye devam ediyoruz.”

Kanuni düzenlemelerin çok eskiden yazıldığı için bazı yasal boşlukların olduğunu söyleyen Lloret, “Bu sorunları gidermek için gerekli mercilerle görüşmelerimiz halihazırda olumlu bir şekilde devam ediyor. CEO’umuz Dara Khosrowshahi’nin söylediği gibi, Uber ve benzeri hizmetlere düzenlemeler getirilmesi makul.”

Taksicilerin vergi vermiyor suçlamalarına yanıtı ise şöyle: “Uber faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde kurulu bir ofise sahip olarak vergisini ödüyor” diyor.