Kalamış özelleştirmesi davalara takıldı

Kadıköy Belediyesi’nin yoğunluk artışı ve siluet tartışması nedeniyle açtığı yeni davalar nedeniyle Özelleştirme İdaresi’nin satışa çıkardığı en değerli varlıklardan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi geri çekildi. Yeterli talip çıkmadığı için ertelenen özelleştirme süreci davaların çözümlenmesini bekleyecek.

ÖZELLEŞTİRME İdaresi Başkanlığı başta şeker fabrikaları olmak üzere son dönemlerde birçok alanda faaliyette. Kalamış Fenerbahçe Yat Limanı da uzun süredir vitrinde duran varlıklar arasında. Koç Grubu’nun şirketi Setur’un 1998’de işletmeye başladığı Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı, 2011’den beri özelleştirme kapsamında. 2014’te yapılan ilk ihalede Koç Grubu 664 milyon dolar teklif vermişti.

ÖNCEKİ GÜN SÜRE DOLDU

İhaleye girilen proje ise tamamen değişmiş, limanın doldurularak büyütülmesine karar verilmişti.

Bilindiği gibi Kadıköy Belediyesi ise o tarihte bu projeye karşı çıkmıştı. Belediyeye göre yeni plan yapı, nüfus ve trafik yoğunluğunu arttıracak, kıyı silueti bozulacaktı. Belediyenin dava açması üzerine Koç Grubu ihaleden çekildi. Uzun bir sessizlik döneminden sonra Limanın özelleştirilmesi için yeni hareket geçen yıl kasım ayında başladı. 16 Kasım’da yeni bir özelleştirme planı yayınlandı. Yeni sürecin gerekçesi plan tadilatının yapılmasıydı. Özelleştirme İdaresi’nin plan tadilatı olarak planın genelini koruyan değişiklikle başlattığı yeni süreçte ilk teklif verme tarihi 15 Şubat 2018 olarak belirlenmişti.

Özelleştirme İdaresi bu tarihi daha sonra 27 Nisan 2018’e erteledi. Son teklif süresi de önceki gün doldu.

Öğrendiğime göre özelleştirme süreci yine Kadıköy Belediyesi’nin dava sürecine takıldı. Belediye yeni plan askıya çıkmadan sürenin başlatıldığını belirterek dava sürecini yeniden başlatmış. Daha önce bu köşede Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, “Yoğunluk artışına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Yeni planlara da dava açacağız” demişti. Bu davalar nedeniyle Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı’nın özelleştirmesine teklif alınmamış. İdare özelleştirmeyi dava sorunu çözümlenene kadar ertelemiş.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile konuştum. Halkı deniz kıyısından koparacak, şirketlerin iznine ihtiyaç duyar hale getirecek bu projeyi yaptırmamakta ısrarlı olduklarını söylüyor.

Türkiye’nin kaynağa ihtiyacı var. Yadsımak zor. Ancak Kadıköy kentsel değil rantsal dönüşüm nedeniyle artık yeni yoğunlukları kaldırma kapasitesini kaybetti. Bundan sonra yapılacak planlar bunu göze alsa daha doğru olmaz mı?

MAGNOLIA KAVGASI

Son günlerin en moda tatlılarından biri magnolia. Restoranların da, tatlı ürünler üreten markaların da listelerinde baş köşede yer alıyor.

Magnolia bir çeşit bisküvili puding. Tüketicinin artan ilgisiyle büyük markalar birden magnolia markasının farkına vardı. Sadece tatlı değil halıdan inşaata birçok üretici “magnolia” markasını almak için Patent Enstitüsü’nde kuyruk oldu.

Bu markalardan biri olan Carte D’or yaz çıkışını bu ürün üzerine kurguladı. Magnolialı dondurma yaptı. Dr Oetker de aynı şekilde kolay hazırlanan versiyonunu yaptı.

Kent, markanın gıdada patentini alan şirket oldu. Magnolia’yı kullanamayan diğer üreticiler ise şimdi yeni isimlerle vitrinlere çıkıyor. Örneğin Carte Dor Manolya, Dr Oetker ise bisküvili puding ismi ile reklamlara başlamış durumda.

Bu yılın modası Magnolia sadece tatlı üreten markalar için değil farklı şirketler için de “tatlı” bir rekabetle

başlamış oldu!