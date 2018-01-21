İş dünyasında Fenerbahçe hareketliliği

Aziz Yıldırım ve 3 Temmuz sürecinde TFF Başkanı olan Mehmet Ali Aydınlar’ın sponsorluk sonucu bir araya gelmesi iş dünyasında da şaşkınlık yarattı. Kulislere göre bu iki ismi aynı fotoğrafta bir araya getiren şey sadece sponsorluk değil gibi...

GEÇEN hafta yayınlanan bir fotoğraf, iş ve spor camiasında şaşkınlık ve merak yarattı. Fotoğrafta Fenerbahçe’nin birbirine rakip iki ismi; Mehmet Ali Aydınlar ile Aziz Yıldırım el ele birlik mesajı veriyordu. Fotoğrafın çekilme nedeni, Acıbadem Sağlık Grubu’nun Fenerbahçe’ye sponsor olmasıydı. Ancak şaşırtıcı olan, geçmişte yaşanan çekişme ve rekabet nedeniyle bir daha bir araya gelemeyeceği sanılan iki ismin büyük bir samimiyetle verdiği pozdu... Öyle ya, 3 Temmuz sürecinde Aziz Yıldırım suçlanırken dönemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar’dı ve bu ikili birbirlerine karşı sert sözler de sarf etmişlerdi.

Peki, bu iki ismi bir araya getiren şey sadece sponsorluk muydu, yoksa Yıldırım’a rağmen başkan adayı olan Ali Koç’a karşı bir ittifak mı söz konusuydu? Aralarında Nihat Özdemir, Ferit Şahenk, Murat Ülker, Abdullah Kiğılı, Hamdi Akın gibi önemli iş insanlarının bulunduğu koyu Fenerbahçelilerden oluşan camiayı hareketlendiren de bu soru oldu. Barışma konusunda kulislerde ‘neler konuşuluyor, nasıl yorumlanıyor’ diye biraz araştırdım... Fenerbahçe’ye destek veren iş dünyası temsilcileriyle konuştum.

DOSTLUK İÇİN VAR

Önce kulubün güçlü isimlerinden Hamdi Akın’ı aradım. İlk sözleri şu oldu: “Söz konusu Fenerbahçe ise gerisi teferruattır.” Akın, “Fotoğrafı gördüğümde şaşırdım ama sevindim” diyor ve ekliyor; “Barış savaştan iyidir. Bu hareket güzel bir şey. Can düşmanı değiller ya. Spor da düşmanlık için değil dostluk için var.” Yorumu tabii ki “kongre yaklaşırken ittifakların artacağı” şeklinde. “Daha üç ay var. Daha çok ittifak göreceğiz” diyor.

FENERBAHÇE KAYBEDER

Adını kullanmamı istemeyen, bir dönem kulüpte çok önemli görevde ve her dönem Aziz Yıldırım’ın en yakındayken devre dışı kalan bir başka işadamı ise ortaya çıkan resmi doğru bulmadığını söylüyor. “Ben Aziz Yıldırım’ın yerinde olsam bu anlaşmayı yapmazdım. Bu ittifaka girmezdim. Formanın en değerli yerini veriyorsun ve rakam çok az. Bunu da seçim ittifakı için yapıyorsun” diyor.

“Fenerbahçe’nin efsane başkanı. 110 yıllık takımı ayağa kaldıran, yeniden inşa eden, unutulmaz bir başkan” olarak tanımladığı Aziz Yıldırım’ın, üstelik kendisinin öne çıkardığı Ali Koç’a karşı rekabete girmesini ise üzücü bulduğunu söylüyor. “Yıldırım’ın yerinde olsam, Ali Koç’u davet eder, ben de onursal başkan olarak devam ederim. Bu seçimde Aziz Yıldırım kaybederse, biz Aziz Yıldırım’ı kaybederiz, Ali Koç kaybederse Fenerbahçe de geleceğini kaybeder” diyor.

Bu fotoğrafa ilişkin olarak Mehmet Ali Aydınlar, Aziz Yıldırım ve Ali Koç’u da aradım ama yorumlarını alamadım. İddialara göre Koç, Fenerbahçe taraftarı tarafından büyük kabul görüyor, Yıldırım ise seçime katılacak kongre üyeleri içinde güçlü. Bu barışma, ‘birlik beraberlik’ için mi yoksa ‘ittifak’ için mi yapıldı, bu soru seçime kadar tartışılacak... İş dünyasının işi zor. Bir yanda önemli bir sanayici arkadaşları, diğer yanda ise her zaman arkasında durdukları Aziz Yıldırım var. Ve onlar da bu iki isim arasında tercih yapacaklar.

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