Hilton’dan 2018’de dokuz yeni otel

BUGÜN turizm sektörü için önemli bir fuar olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMİTT) başlıyor. Fuara Hindistan, Endonezya, Filipinler, Rusya, Balkan ülkeleri, İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan olmak üzere 108 ülkeden 4 bin 500’e yakın turizmci katılıyor.

Türkiye’ye 1955 yılında gelen Hilton Oteller zinciri ise fuarda ilk kez stand açan gruplardan biri. Hilton Türkiye Ülke Müdürü Armin Zerunyan da, grubun İstanbul Harbiye’deki ilk otelinde bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Hem turizm sektöründeki gelişmeleri hem de grubun hedeflerini anlattı. Zerunyan, Hilton Grubu’nun Türkiye’de beş markası ile Hilton Resort, Conrad, Double Tree by Hilton, Hilton Garden İnn ve Hampton ile bulunduğunu söylüyor.

DOLULUK YÜZDE 62

Zerunyan’ın verdiği bilgilere göre 57 otelde yatak sayısı 11 bin 360. Bu otellerden 21’ini Hilton kendisi işletiyor, geri kalan ise francihise. 2016’da 10, 2017 ise 7 yeni otel açtıklarını anlatan Zerunyan, 2018 için açılacak otel sayısını 9 olarak açıklıyor ve ekliyor: “İmzası atılmış, yapım aşamasında ya da planlanan 27 yeni otelimiz daha var. Türkiye Hilton için önemli bir ülke. Türkiye turizm sektörü her daim büyütme fırsatı bulmuştur ve Türkiye’deki uzun vadeli olanaklar için oldukça iyimser düşünüyoruz.” Zerunyan, 2017’de turizm sektörünün Körfez ülkeleri ve İran’dan gelen turistlerle 2016’ya göre iyi bir yıl geçirdiğini söylüyor. Doluluklar açısından kendi gruplarında yüzde 62’lere çıkıldığını belirten Zerunyan, gelir konusunda ise henüz olumlu bir gelişme olmadığını vurguluyor.

YERLİ KAMPANYA

Türkiye’nin Afrin’e başlattığı harekatın turizmi etkilemediğini anlatan Zerunyan, “Türkiye’ye gelen turist artık bu olaylara alışkın. Seyahat tercihlerini etkilemiyor. Batı ve ABD’den zaten gelen turist sayısı da çok sınırlı. Her hangi bir iptal veya tepki görmedik” diyor. Türkiye için yerli turistin öneminin de anlaşıldığını, Anadolu otellerinde yüzde 90’lara varan dolulukların yaşandığını belirten Zerunyan, şu bilgileri veriyor: “Bu yıl özellikle yerli turiste yönelik kampanyalar yapacağız. EMİTT’e ilk kez standla katılmamızın nedeni de bu. Diğer yandan Türkiye gibi biz de Çin, Hindistan ve Pakistan gibi ülkelerden turist almaya çalışacağız. Refah seviyesi artan Çinli turistler önce Paris’i, Londra’yı keşfetti, şimdi yeni destinasyon arayışındalar. Biz başta İstanbul olmak üzere Türkiye’yi bu bölgelerde özellikle sosyal medyayı kullanarak tanıtmaya başladık. “ Özellikle İstanbul’da turizmin eski seviyelerine çıkması için ise Zerunyan’a göre uluslararası toplantılar ve kongrelerin başlaması gerekiyor. 2019’a kadar rezervasyon olmadığını söyleyen Zerunyan, 2020’den itibaren ise durumun değişeceği görüşünde. Zerunyan, Hilton’un önümüzdeki 3-5 sene içerisinde 2.100 yeni istihdam yaratacağını da sözlerine ekledi.