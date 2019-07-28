Hilton gitti sıra yeni markada

Yaklaşık 6 yıl önce Malatya Girişim Grubu tarafından Malatya’da 240 milyon TL’ye inşa edilen ve işletmesi için Hilton Grubu ile anlaşılan otelde, Hilton ile yollar ayrıldı. Malatya Girişim Grubu Başkanı Adnan Başdemir, “Diğer oteller 100 dolara oda satarken bizim fiyatımız 30 dolara düştü. İstediğimiz düzenlemeler yapılmadı. Hilton’un ardından Radisson Blu, Wyndham ve Marriot ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
MALATYA Girişim Grubu, Malatya’da yatırımlar yaparak kentin kalkınmasına katkı sağlamak, istihdam yaratmak için 33 iş insanı tarafından kurulan bir grup.
Kısa süre öncesine kadar başkanlığını Rönesans Grubun kurucusu Erman Ilıcak’ın yaptığı grubun bir araya geldiği tarih 2004.
Grup önce Malatya Park Alışveriş Merkezi’ni inşa ediyor. Ardından da acil bir ihtiyaç olarak görünen kongre merkezi ve global ölçekte tanınan marka bir otel yatırımı geliyor.
240 milyon TL yatırımla inşa edilen otelin işletmesi için 2013 yılında Hilton Grubu ile anlaşılıyor. Double Tree markası Malatya’da faaliyete geçiyor.
Geçen hafta uzun yıllar sonra tekrar başlayan Malatya Kayısı Festivali için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetiyle bu kentteydim. İş dünyasında sohbetlerin ana konularından biri Malatya Girişim Grubu ile Hilton’un yollarını ayırmasıydı. Ben Malatya’da iken Hilton’un tabelası inip yerine Malatya Park tabelası asılıyordu. Malatya’da turizm belgeli Anemon, Ramada ve Hilton olmak üzere üç önemli otel var. Anlatılanlara göre Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılardan Malatya da payını almış. Otel fiyatları gerilemiş. Girişim Grubu otelin doğru işletilmediğini düşünüyor, Hilton ise sorunu ekonomik sıkıntılara bağlıyormuş.
30 DOLARA DÜŞÜRÜLDÜ
Otel zincirlerinin Anadolu’ya ilgisi artarken Hilton’un ayrılması ilginç geldi ben de Malatya Girişim Grubu’nun yeni başkanı Adnan Başdemir’e sordum. Başdemir şunları anlatıyor: “Otelimiz sadece Malatya’nın değil Doğu’nun en şık oteli. Hilton’la 6 yıl önce el sıkışmıştık. Ancak işletme aradan geçen yıllara karşı bekleneni veremedi. Yaptığımız fizibiliteler darmadağın oldu. Yıllardır önemli kayıplarımız var ama ses çıkarmadık. Bugün diğer oteller 100 dolara oda satarken bizim otel fiyatımız 30 dolara kadar düşürüldü. Sözleşme gereği ekspere gidilmesi talebimiz karşılıksız kaldı. Düzeltilmesi gereken uygulamalar düzeltilmedi, uyarılarımız da maalesef farklı algılandı. Franchise olsun dedik, o da kabul görmedi.”
OTELİ GEZİYORLAR
Başdemir, yapıcı eleştirilerinin de karşılık bulmaması üzerine yolları ayırmaya karar verdiklerini söylüyor. “Hilton’un tabii ki Malatya’ya katkısı oldu” diyen Başdemir, oteli geçici olarak Malatya Park olarak işleteceklerini söylüyor. Sonrası için planları ise şöyle: “Otelimizi yine globalde değerli bir başka marka ile işletmek istiyoruz. Şu anda Radisson Blu, Wyndham ve Marriot ile görüşmelerimiz var. Oteli geziyorlar ve hepsi oteli çok beğeniyor. Bu süreçte otelimiz de kısa süre önce grubumuza katılan 22 yıllık deneyimiyle Genel Müdürümüz Adnan Devrim’in yönetiminde kesintisiz olarak faaliyetine devam ediyor.”
Malatya, Doğu’nun en güzel şehirlerinden biri. Dünyada üretilen en kaliteli kayısının yüzde 70’i bu kentte. Yanı başında Nemrut Dağı gibi muhteşem bir tarihi bölge var. Yatırımları, alt yapısı, iş insanlarının vizyonu her şey var. Galiba ihtiyaç sadece doğru bir strateji oluşturmak!
SOFITEL HALİÇ’E DEĞİL BAŞKA BÖLGEYE GELİYOR
GEÇEN pazar size Türkiye’de 12 markası ve 54 oteli bulunan Accor Otel Grubu’nun projelerinden bahsetmiştim. Grubun Doğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Alexis Delaroff, Türkiye’ye yatırımlarının süreceğini söylerken Haliç lokasyonunu yanlış anlamışım. Grubun markalarından Sofitel çok yakında İstanbul’da Haliç değil henüz açıklamak istemedikleri harika bir lokasyonda açılıyormuş. Neyse ki sadece lokasyonu yanlış anlamışım. İstanbul için sevindirici bir gelişme bu.
JEFF BEZOS BODRUM’A MI YERLEŞİYOR
BODRUM sahilleri bir süredir dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u ağırlıyor. Bezos’un 136 metrelik Flying Fox yatı, yaklaşık bir haftadır Bodrum koylarında demirli. Geçtiğimiz aylarda 35 milyar dolarlık rekor bir anlaşmayla boşanan ve dünya gündeminin en üst sırasına yerleşen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un yatı 400 milyon dolar değerinde ve dünyanın en büyük 14’üncü yatı. Bodrum’dan gelen kulis bilgileri ilginç. Bezos’un tatilin yanı sıra Bodrum’da yatırım fırsatlarını incelediği konuşuluyor. İddianın nedeni ise Bezos’un, yatında bulunan helikopterin Bodrum üzerinde uzun bir süre gezinmesi. Hatta yapımı halen devam eden Four Seasons Resort Bodrum gibi birkaç projenin üzerinde tur atması... Bezos’un helikopterinin uzun süren havadan gerçekleştirdiği Bodrum turu, sosyal medyada da büyük gündem yaratmış İHA haber ajansı tarafından haberleştirilmişti. Jeff Bezos yatırım yapar mı? Hangi proje ile ilgileniyor? Bu soruların yanıtını ise hemen almak zor.
Hilton gitti sıra yeni markada
Yaklaşık 6 yıl önce Malatya Girişim Grubu tarafından Malatya’da 240 milyon TL’ye inşa edilen ve işletmesi için Hilton Grubu ile anlaşılan otelde, Hilton ile yollar ayrıldı. Malatya Girişim Grubu Başkanı Adnan Başdemir, “Diğer oteller 100 dolara oda satarken bizim fiyatımız 30 dolara düştü. İstediğimiz düzenlemeler yapılmadı. Hilton’un ardından Radisson Blu, Wyndham ve Marriot ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.
MALATYA Girişim Grubu, Malatya’da yatırımlar yaparak kentin kalkınmasına katkı sağlamak, istihdam yaratmak için 33 iş insanı tarafından kurulan bir grup.
Kısa süre öncesine kadar başkanlığını Rönesans Grubun kurucusu Erman Ilıcak’ın yaptığı grubun bir araya geldiği tarih 2004.
Grup önce Malatya Park Alışveriş Merkezi’ni inşa ediyor. Ardından da acil bir ihtiyaç olarak görünen kongre merkezi ve global ölçekte tanınan marka bir otel yatırımı geliyor.
240 milyon TL yatırımla inşa edilen otelin işletmesi için 2013 yılında Hilton Grubu ile anlaşılıyor. Double Tree markası Malatya’da faaliyete geçiyor.
Geçen hafta uzun yıllar sonra tekrar başlayan Malatya Kayısı Festivali için Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın davetiyle bu kentteydim. İş dünyasında sohbetlerin ana konularından biri Malatya Girişim Grubu ile Hilton’un yollarını ayırmasıydı. Ben Malatya’da iken Hilton’un tabelası inip yerine Malatya Park tabelası asılıyordu. Malatya’da turizm belgeli Anemon, Ramada ve Hilton olmak üzere üç önemli otel var. Anlatılanlara göre Türkiye ekonomisinde yaşanan sıkıntılardan Malatya da payını almış. Otel fiyatları gerilemiş. Girişim Grubu otelin doğru işletilmediğini düşünüyor, Hilton ise sorunu ekonomik sıkıntılara bağlıyormuş.
30 DOLARA DÜŞÜRÜLDÜ
Otel zincirlerinin Anadolu’ya ilgisi artarken Hilton’un ayrılması ilginç geldi ben de Malatya Girişim Grubu’nun yeni başkanı Adnan Başdemir’e sordum. Başdemir şunları anlatıyor: “Otelimiz sadece Malatya’nın değil Doğu’nun en şık oteli. Hilton’la 6 yıl önce el sıkışmıştık. Ancak işletme aradan geçen yıllara karşı bekleneni veremedi. Yaptığımız fizibiliteler darmadağın oldu. Yıllardır önemli kayıplarımız var ama ses çıkarmadık. Bugün diğer oteller 100 dolara oda satarken bizim otel fiyatımız 30 dolara kadar düşürüldü. Sözleşme gereği ekspere gidilmesi talebimiz karşılıksız kaldı. Düzeltilmesi gereken uygulamalar düzeltilmedi, uyarılarımız da maalesef farklı algılandı. Franchise olsun dedik, o da kabul görmedi.”
OTELİ GEZİYORLAR
Başdemir, yapıcı eleştirilerinin de karşılık bulmaması üzerine yolları ayırmaya karar verdiklerini söylüyor. “Hilton’un tabii ki Malatya’ya katkısı oldu” diyen Başdemir, oteli geçici olarak Malatya Park olarak işleteceklerini söylüyor. Sonrası için planları ise şöyle: “Otelimizi yine globalde değerli bir başka marka ile işletmek istiyoruz. Şu anda Radisson Blu, Wyndham ve Marriot ile görüşmelerimiz var. Oteli geziyorlar ve hepsi oteli çok beğeniyor. Bu süreçte otelimiz de kısa süre önce grubumuza katılan 22 yıllık deneyimiyle Genel Müdürümüz Adnan Devrim’in yönetiminde kesintisiz olarak faaliyetine devam ediyor.”
Malatya, Doğu’nun en güzel şehirlerinden biri. Dünyada üretilen en kaliteli kayısının yüzde 70’i bu kentte. Yanı başında Nemrut Dağı gibi muhteşem bir tarihi bölge var. Yatırımları, alt yapısı, iş insanlarının vizyonu her şey var. Galiba ihtiyaç sadece doğru bir strateji oluşturmak!
SOFITEL HALİÇ’E DEĞİL BAŞKA BÖLGEYE GELİYOR
GEÇEN pazar size Türkiye’de 12 markası ve 54 oteli bulunan Accor Otel Grubu’nun projelerinden bahsetmiştim. Grubun Doğu Avrupa Bölge Genel Müdürü Alexis Delaroff, Türkiye’ye yatırımlarının süreceğini söylerken Haliç lokasyonunu yanlış anlamışım. Grubun markalarından Sofitel çok yakında İstanbul’da Haliç değil henüz açıklamak istemedikleri harika bir lokasyonda açılıyormuş. Neyse ki sadece lokasyonu yanlış anlamışım. İstanbul için sevindirici bir gelişme bu.
JEFF BEZOS BODRUM’A MI YERLEŞİYOR
BODRUM sahilleri bir süredir dünyanın en zengin insanlarından biri olan Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’u ağırlıyor. Bezos’un 136 metrelik Flying Fox yatı, yaklaşık bir haftadır Bodrum koylarında demirli. Geçtiğimiz aylarda 35 milyar dolarlık rekor bir anlaşmayla boşanan ve dünya gündeminin en üst sırasına yerleşen Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un yatı 400 milyon dolar değerinde ve dünyanın en büyük 14’üncü yatı. Bodrum’dan gelen kulis bilgileri ilginç. Bezos’un tatilin yanı sıra Bodrum’da yatırım fırsatlarını incelediği konuşuluyor. İddianın nedeni ise Bezos’un, yatında bulunan helikopterin Bodrum üzerinde uzun bir süre gezinmesi. Hatta yapımı halen devam eden Four Seasons Resort Bodrum gibi birkaç projenin üzerinde tur atması... Bezos’un helikopterinin uzun süren havadan gerçekleştirdiği Bodrum turu, sosyal medyada da büyük gündem yaratmış İHA haber ajansı tarafından haberleştirilmişti. Jeff Bezos yatırım yapar mı? Hangi proje ile ilgileniyor? Bu soruların yanıtını ise hemen almak zor.