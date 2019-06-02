Galataport’ta 250 ofis görücüye çıktı

Kruvaziyer gemilerin yanaşacağı liman martta açılıyor, projenin tanıtımı, ofis ve yeme içme alanlarının kiralamaları başladı. Dünyada sadece 10 oteli bulunan Peninsula Otel de Galataport hazırlıklarını hızlandırdı. İstanbul Modern’in Renzo Piano tarafından tasarlanan binası için inşaat ihalesi de tamam.
GALATAPORT Projesi İstanbul’un gündemini yıllardır meşgul eden mega projelerden biri. Yapılır, yapılamaz tartışmaları artık geride kaldı ve proje bugünlerde ete kemiğe bürünür noktaya geldi. Geçen günlerde Karaköy Kemankeş Caddesi’ne yolum düştü. İnşaatın önünden geçerken Galataport Tanıtım Ofisi ile karşılaştım. Önünde bulunan görevlilerle konuştum. Projenin yatırımcılara tanıtımı başlamış, ofis ve yeme içme alanlarının kiralanması için görüşmeler yapılıyor, yatırımcılara projenin detayları anlatılıyor.
Projenin yeme-içme ve perakende alanları, Karaköy tarafında restore edilecek. Projede planlanan perakende ve yeme-içme noktası toplamı yaklaşık 250 adet. Alışveriş ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare. Ofis alanları ise, tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş Salıpazarı bölümünde yer alıyor ve yaklaşık 43 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip.
Dünyanın en önemli markalarından Peninsula Otel’in ismi de asılmış, dört binasının inşaatı hızla sürüyor. Yıllardır bir gazeteci olarak yakından izlediğim projenin adı kamuoyunda Galataport olarak bilinse de Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı Projesi.
1994’TE TURİZM BÖLGESİ
Projenin Türkiye’nin gündemine giriş tarihi 1994. Kentsel sit alanı olarak belirlenen Karaköy-Tophane-Salıpazarı çevresi 15 Aralık 1994’te Tansu Çiller Hükümeti sırasında Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi ilan ediliyor. Planlanan projeye göre alandaki tüm binalar turistik ve ticari amaçlarla onarılacak ya da yıkılarak yeni binalar, terminaller, oteller yapılacak. Karar yıllarca tartışılıyor, ihaleler yapılıyor iptal ediliyor… Son olarak 2013’te yapılan ihaleyi Doğuş Grubu 702 milyon dolar teklif ederek kazanıyor. Karaköy Rıhtımı’ndan Tophane’ye kadar uzanan 1.2 kilometrelik liman sahasının 30 yıllık işletmesi daha sonra 2014’te Serdar Bilgili’nin de dahil olduğu Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla 2016’da başlıyor.
Kiralamaların başladığını öğrenince biraz araştırma yaptım. Ortaklar bölgeyi “şehrin dönüşüm projesi” olarak niteliyor. 1.2 km sahil şeridi gemilerin gelmediği zamanlarda tamamen halka açık olacak. Dünyada yeni bir teknikle inşaa edilen 6200 yolcu kapasiteli 3 adet yolcu gemisinin yanaşabileceği kruvaziyer limanı, martta açılıyor. Miami’de yapılan fuardaki görüşmelere göre şimdiden rotalar İstanbul’a çevrilmeye başlandı. 50’ye yakın geminin rezervasyon yaptığı belirtiliyor. Yeme içme mekânları, mağazalar gibi ticari alanların ise Mayıs’ta faaliyete geçeceği belirtiliyor. Bu arada klasik bir AVM mantığının olmayacağı, çok özel marka karmalarının belirleneceği de bilgiler arasında. Aldığım bilgilere göre projenin tamamlanmasını takiben, Galataport; yıllık toplam 25 milyon ziyaretçiyi, mürettebat dahil 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunu ve tesis toplamında 7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak
MEYDANLAR HALKA AÇILIYOR
Projenin başından itibaren yapılan itirazların temelinde bölgenin halka tamamen kapanması konusu yer alıyordu. Mahalle dokusu ile uyumlu olacağı vurgulanan projede buna özel olarak dikkat edildiği yapılan tüm konuşmalarda vurgulanıyor. Projeye göre 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan sahil şeridi halka açık olacak. Müzelerle kültür-sanat alanı haline gelecek olan bölgede, Galataport tarafından restore edilen tarihi Tophane Saat Kulesi’ni tam ortasında barındıran yaklaşık 14.000 m2’lik rekreasyon alanı da yer alıyor.
1.5 milyar Euro’luk projenin Karaköy, Galata bölgesini tamamen değiştireceği, İstanbul turizmine büyük katkı sağlayacağı tabii ki tartışılmaz. Ancak proje kapsamında yıkılan Paket Postanesi, Sedad Hakkı Eldem Binası, Karaköy Yolcu İstasyonu gibi tarihi binaların tarihiyle birlikte yok olması içimizi hep acıtacak!
İSTANBUL MODERN İNŞAATI BAŞLIYOR
BU arada bölgede iki müze bulunacak. Bu müzelerden biri Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi tamamlanmak üzere. Eczacıbaşı Holding ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak olan İstanbul Modern için ise imzalar atılmış ünlü mimar Renzo Piano’nun tasarımı için start verilmişti. Öğrendiğime göre şimdi inşaat ihalesi de tamamlandı ve binanın yapımı başlıyor.
VAKKO DESTEĞİYLE İSTANBUL FESTİVALİ GLOBAL OLDU
TÜRKİYE’nin global yolculuğa çıkan ilk festivallerinden biri olan İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali’ni yazmıştım geçen hafta. Üç günlük festival önceki gün Roma’da başladı. Roma’nın çok önemli kültür ve sanat mekânlarında bugünlerde İstanbul konuşuluyor. Ancak yazıyı yazarken çok önemli bir eksiklik ve haksızlık yaptım. Reklamcı Demet Müftüoğlu Eşeli ve yönetmen, senarist Alphan Eşeli’nin kültür ve sanata katkı yapmak için hayallerini gerçekleştirdiği bu festivalin, 10 yıldır neredeyse tek bir sponsoru var, Vakko.
Türkiye’de kültür ve sanata katkılarını hiçbir zaman reddemeyeceğim Cem Hakko’nun büyük değer vererek yanında durduğu festivale, önceki yıllar Gore Vidal, Zaha Hadid, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Abel Ferrara, Kirsten Dunst, Daniel Arsham, Stephen Frears, Terry Gilliam, Serra Yılmaz, Courtney Love, Franca Sozzani, Ferzan Özpetek, David Adjaye, Peter Beard, Anton Corbijn, JR, Ryan McGinley, ve Zülfü Livaneli gibi isimler katılmıştı.
Türkiye’de toplumu geliştiren, bu alana destek veren az sayıda aile var. O ailelerden biri de Vakko ailesi. Cem Hakko sanata ve kültüre verdiği desteği daha önce “Sanat, müzik ve mimari gibi tüm yaratıcı alanların hayatımıza renk kattığının bilinciyle hareket ediyoruz” sözleriyle açıklamıştı.
Umarız bu destekleri hep sürer!
TARİHİ BİNALAR PENINSULA’DA
MERKEZ Han, Karaköy Yolcu İstasyonu, Çinili Han ve Antrepo’dan oluşan dört bina Peninsula Otel için yeniden inşaa ediliyor. Dünyada 10 adet oteli bulunan Peninsula sadece işletmeci değil yatırımcı olarak burada. 177 odalı otelin açılışının ise yıl sonuna ya da 2021 yılında yapılması bekleniyor.
Galataport’ta 250 ofis görücüye çıktı
Kruvaziyer gemilerin yanaşacağı liman martta açılıyor, projenin tanıtımı, ofis ve yeme içme alanlarının kiralamaları başladı. Dünyada sadece 10 oteli bulunan Peninsula Otel de Galataport hazırlıklarını hızlandırdı. İstanbul Modern’in Renzo Piano tarafından tasarlanan binası için inşaat ihalesi de tamam.
GALATAPORT Projesi İstanbul’un gündemini yıllardır meşgul eden mega projelerden biri. Yapılır, yapılamaz tartışmaları artık geride kaldı ve proje bugünlerde ete kemiğe bürünür noktaya geldi. Geçen günlerde Karaköy Kemankeş Caddesi’ne yolum düştü. İnşaatın önünden geçerken Galataport Tanıtım Ofisi ile karşılaştım. Önünde bulunan görevlilerle konuştum. Projenin yatırımcılara tanıtımı başlamış, ofis ve yeme içme alanlarının kiralanması için görüşmeler yapılıyor, yatırımcılara projenin detayları anlatılıyor.
Projenin yeme-içme ve perakende alanları, Karaköy tarafında restore edilecek. Projede planlanan perakende ve yeme-içme noktası toplamı yaklaşık 250 adet. Alışveriş ve yeme-içme birimleri için ayrılan kiralanabilir alan toplamı yaklaşık 52 bin metrekare. Ofis alanları ise, tarih boyunca finans, sigorta ve bankacılık merkezi olmuş Salıpazarı bölümünde yer alıyor ve yaklaşık 43 bin metrekarelik kiralanabilir alana sahip.
Dünyanın en önemli markalarından Peninsula Otel’in ismi de asılmış, dört binasının inşaatı hızla sürüyor. Yıllardır bir gazeteci olarak yakından izlediğim projenin adı kamuoyunda Galataport olarak bilinse de Salı Pazarı Kruvaziyer Limanı Projesi.
1994’TE TURİZM BÖLGESİ
Projenin Türkiye’nin gündemine giriş tarihi 1994. Kentsel sit alanı olarak belirlenen Karaköy-Tophane-Salıpazarı çevresi 15 Aralık 1994’te Tansu Çiller Hükümeti sırasında Bakanlar Kurulu tarafından turizm merkezi ilan ediliyor. Planlanan projeye göre alandaki tüm binalar turistik ve ticari amaçlarla onarılacak ya da yıkılarak yeni binalar, terminaller, oteller yapılacak. Karar yıllarca tartışılıyor, ihaleler yapılıyor iptal ediliyor… Son olarak 2013’te yapılan ihaleyi Doğuş Grubu 702 milyon dolar teklif ederek kazanıyor. Karaköy Rıhtımı’ndan Tophane’ye kadar uzanan 1.2 kilometrelik liman sahasının 30 yıllık işletmesi daha sonra 2014’te Serdar Bilgili’nin de dahil olduğu Doğuş ve Bilgili ortaklığıyla 2016’da başlıyor.
Kiralamaların başladığını öğrenince biraz araştırma yaptım. Ortaklar bölgeyi “şehrin dönüşüm projesi” olarak niteliyor. 1.2 km sahil şeridi gemilerin gelmediği zamanlarda tamamen halka açık olacak. Dünyada yeni bir teknikle inşaa edilen 6200 yolcu kapasiteli 3 adet yolcu gemisinin yanaşabileceği kruvaziyer limanı, martta açılıyor. Miami’de yapılan fuardaki görüşmelere göre şimdiden rotalar İstanbul’a çevrilmeye başlandı. 50’ye yakın geminin rezervasyon yaptığı belirtiliyor. Yeme içme mekânları, mağazalar gibi ticari alanların ise Mayıs’ta faaliyete geçeceği belirtiliyor. Bu arada klasik bir AVM mantığının olmayacağı, çok özel marka karmalarının belirleneceği de bilgiler arasında. Aldığım bilgilere göre projenin tamamlanmasını takiben, Galataport; yıllık toplam 25 milyon ziyaretçiyi, mürettebat dahil 1.5 milyon kruvaziyer yolcusunu ve tesis toplamında 7 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak
MEYDANLAR HALKA AÇILIYOR
Projenin başından itibaren yapılan itirazların temelinde bölgenin halka tamamen kapanması konusu yer alıyordu. Mahalle dokusu ile uyumlu olacağı vurgulanan projede buna özel olarak dikkat edildiği yapılan tüm konuşmalarda vurgulanıyor. Projeye göre 200 yıldır halkın erişimine kapalı olan sahil şeridi halka açık olacak. Müzelerle kültür-sanat alanı haline gelecek olan bölgede, Galataport tarafından restore edilen tarihi Tophane Saat Kulesi’ni tam ortasında barındıran yaklaşık 14.000 m2’lik rekreasyon alanı da yer alıyor.
1.5 milyar Euro’luk projenin Karaköy, Galata bölgesini tamamen değiştireceği, İstanbul turizmine büyük katkı sağlayacağı tabii ki tartışılmaz. Ancak proje kapsamında yıkılan Paket Postanesi, Sedad Hakkı Eldem Binası, Karaköy Yolcu İstasyonu gibi tarihi binaların tarihiyle birlikte yok olması içimizi hep acıtacak!
İSTANBUL MODERN İNŞAATI BAŞLIYOR
BU arada bölgede iki müze bulunacak. Bu müzelerden biri Mimar Sinan Üniversitesi Resim Heykel Müzesi tamamlanmak üzere. Eczacıbaşı Holding ve Doğuş Grubu-Bilgili Holding’in ortaklaşa katkısıyla yapılacak olan İstanbul Modern için ise imzalar atılmış ünlü mimar Renzo Piano’nun tasarımı için start verilmişti. Öğrendiğime göre şimdi inşaat ihalesi de tamamlandı ve binanın yapımı başlıyor.
VAKKO DESTEĞİYLE İSTANBUL FESTİVALİ GLOBAL OLDU
TÜRKİYE’nin global yolculuğa çıkan ilk festivallerinden biri olan İstanbul Uluslararası Sanat ve Kültür Festivali’ni yazmıştım geçen hafta. Üç günlük festival önceki gün Roma’da başladı. Roma’nın çok önemli kültür ve sanat mekânlarında bugünlerde İstanbul konuşuluyor. Ancak yazıyı yazarken çok önemli bir eksiklik ve haksızlık yaptım. Reklamcı Demet Müftüoğlu Eşeli ve yönetmen, senarist Alphan Eşeli’nin kültür ve sanata katkı yapmak için hayallerini gerçekleştirdiği bu festivalin, 10 yıldır neredeyse tek bir sponsoru var, Vakko.
Türkiye’de kültür ve sanata katkılarını hiçbir zaman reddemeyeceğim Cem Hakko’nun büyük değer vererek yanında durduğu festivale, önceki yıllar Gore Vidal, Zaha Hadid, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Abel Ferrara, Kirsten Dunst, Daniel Arsham, Stephen Frears, Terry Gilliam, Serra Yılmaz, Courtney Love, Franca Sozzani, Ferzan Özpetek, David Adjaye, Peter Beard, Anton Corbijn, JR, Ryan McGinley, ve Zülfü Livaneli gibi isimler katılmıştı.
Türkiye’de toplumu geliştiren, bu alana destek veren az sayıda aile var. O ailelerden biri de Vakko ailesi. Cem Hakko sanata ve kültüre verdiği desteği daha önce “Sanat, müzik ve mimari gibi tüm yaratıcı alanların hayatımıza renk kattığının bilinciyle hareket ediyoruz” sözleriyle açıklamıştı.
Umarız bu destekleri hep sürer!
TARİHİ BİNALAR PENINSULA’DA
MERKEZ Han, Karaköy Yolcu İstasyonu, Çinili Han ve Antrepo’dan oluşan dört bina Peninsula Otel için yeniden inşaa ediliyor. Dünyada 10 adet oteli bulunan Peninsula sadece işletmeci değil yatırımcı olarak burada. 177 odalı otelin açılışının ise yıl sonuna ya da 2021 yılında yapılması bekleniyor.