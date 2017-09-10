FETÖ’nün savunma sanayisine sızma operasyonu nasıl kilitlendi?

Mahkemelerde FETÖ/PYD iddianamelerinde en çok adı geçen şirketlerden biri savunma sanayiinde uzmanlaşan Milsoft. Bugün hisselerinin yüzde 50 ortağı FETÖ bağlantılı Mehmet Sungur yüzünden TMSF’nin kayyum atadığı şirketin öyküsü aslında cemaatin Bank Asya üzerinden nasıl operasyon yürüttüğüne ciddi bir örnek. Şirketin kurucusu İsmail Başyiğit hakkında cemaatle ilgili olarak hiçbir soruşturma yok. Ama TMSF’nin elinde bulunan yüzde 50 hisse nedeniyle Milsoft’un ile ilgili belirsizlik var.

BUGÜNLERDE gün geçmiyor ki gazetelerde ya da mahkemelerde FETÖ/PDY ile Milsoft şirketi yan yana anılmasın.

Bunun gerisinde FETÖ/PDY bağlantılı olduğu için 2016 yılında bu şirkete hükümet tarafından el konulmuş olması yatıyor. Üstelik Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geride bıraktığımız yıllarda bu şirkete bazı projeler karşılığında bir dizi ödemenin yapılmış olması işi daha da ilginç kılıyor. Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı’nca yapılan bu ödemeler Akıncı Üssü iddianamesinde de FETÖ/PDY bağlamında konu ediliyor.

Milsoft’a el konulmasının gerekçesi, FETÖ’nün mali yapılanmasının en önemli isimlerinden biri olan firari durumdaki Mehmet Sungur’un bu şirketin ortağı olması. Aslında cemaatin mali operasyonları içinde pek çok taşı kaldırdığınızda altından Mehmet Sungur çıkıyor. Sungur, örneğin cemaat ile bağlantılı Gürmet, Garnet gibi sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlerinin eski hissedar ve yönetim kurulu başkanı.

Milsoft, TAİ’nin ürettiği insansız hava aracı ANKA’nın üzerindeki görüntü kıymetlendirme sistemleri ve uzak görüntü terminalleri gibi önemli projeler gerçekleştiriyor.

Sungur’un bu şirketlerdeki ortaklarından biri de 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde 143. Filo’da güvenlik kameralarında gözüken, 16 Temmuz sabahı üs çevresinde Adil Öksüz gibi Jandarma tarafından yakalanınca “ben arazi bakıyordum” diyen Kemal Batmaz. Hava Kuvvetleri İmamı Adil Öksüz’ün darbeden dört gün önce ABD’ye yaptığı 24 saatlik gezide birlikte uçtuğu kişi de Kemal Batmaz’dı. Öksüz’ün “uçak arkadaşı” Batmaz, savcılık ifadesinde ABD’ye Sungur’la “geçmişten kalan hisse meselelerini görüşmek” için gittiğini ileri sürmüştü. (Savcı farklı düşünüyor ve bu ikilinin darbe planına Pensilvanya’dan nihai onayı almak için ABD’ye gittiğini belirtiyor.)

MÜTEŞEBBİS İLE BİLİŞİMCİ YARBAY YAN YANA GELİNCE

Mehmet Sungur’un bağlantıları bu köşeye sağmayacak kadar geniş; biz en iyisi Milsoft’a dönelim. Sungur’un bu şirketin üzerinde söz sahibi olmasının çok ilginç bir öyküsü var. Bakın cemaat, Bank Asya üzerinden nasıl bir operasyon yürütmüş.

Milsoft’a baktığımızda Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın bir şekilde çalışan, yurtdışına ABD ve İsrail gibi ülkelere de proje yapan, Türkiye’nin savunma sanayiinde elektronik ve yazılım alanlarında uzman en önemli milli firmalarından biriyle karşılaşıyoruz.

Kuruluşu bundan yaklaşık 20 yıl öncesine, 1998 yılına gidiyor. İki kurucu ortağı var. Birincisi o dönemde Ankara’nın önde gelen girişimcilerinden biri olan, pek çok sektörde yatırım yapan Yalçın Çevikel. İkinci ortak, asker kökenli bir elektronik mühendisi-yazılımcı İsmail Başyiğit. Askeri öğrenci olarak ODTÜ’de elektrik mühendisliği okuyan, uzun yıllar Hava Kuvvetleri Komutanlığında bilişim-yazılım sistemleri ve F-16 konularında görev yapan Başyiğit, 1995 yılında yarbay rütbesindeyken emekliye ayrılıp girişimci olmaya karar vermiş. Çevikel’in sermayesi ile Başyiğit’in uzmanlığı, birikimi birleşiyor ve ortaya Milsoft çıkıyor. Çevikel yüzde 85, Başyiğit ise yüzde 15 hisse sahibi oluyor bu ortaklıkta. Genel Müdürlüğü ise Başyiğit yürütüyor.

MİLLİ İHA’LARA GÖRÜNTÜ KIYMETLENDİRME SİSTEMİ

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın güvenini kazanan Milsoft, TAİ’nin ürettiği insansız hava aracı ANKA’nın üzerindeki görüntü kıymetlendirme sistemleri ve uzak görüntü terminalleri gibi önemli projeler gerçekleştiriyor, ayrıca Genelkurmay, Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi devlet kurumlarına bir dizi hassas proje gerçekleştiriyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2005’ten bu yana Milsoft ile çalışıyor.

Bu arada, savunma sanayii dışında sivil alanda da faaliyet göstermek üzere 2007 yılında Milsoft ICT adında Çevikel ile Başyiğit’in eşit hisseye sahip oldukları ikinci bir şirket kuruluyor iki ortak arasında. 2010 yılında ikinci şirketin yüzde 75 çoğunluk hissesi Yiğitbaş’a geçiyor.

HİSSELER BANK ASYA’YA TEMİNAT VERİLİNCE

Şirket işlerini ilerletmesi ve dışarı da açılmasıyla birlikte her şey çok iyi gidiyor. Ancak Yalçın Çevikel’in başka sektörlerde yaptığı yeni yatırımlar için muhtelif bankalar yanı sıra Bank Asya’dan da kredi almasıyla birlikte tehlike çanları çalmaya başlıyor. Çevikel, kredi alırken Milsoft hisselerini de Bank Asya’ya teminat olarak veriyor.

Kredi ödendiği sürece mesele yok. Ancak Çevikel ödeme güçlüğüne girince, Bank Asya Milsoft hisselerine rehin koyuyor. Diğer bankaların da teminatları kesmeye başlamasıyla birlikte, şirket ciddi bir darboğaza giriyor ve hatta 2012’de çalışanlarına maaş ödeyemez duruma geliyor.

VE CEMAAT YÜZDE 50 ORTAK

Bu noktada cemaatin blokajı başlıyor. Bank Asya, şirketin satın alınması için yapılan bütün teklifleri bloke ediyor ve rehinli-hacizli hisselerin Mehmet Sungur tarafından alınmasını şart koşuyor. Yapılan uzun pazarlıklardan sonra 2012 yılında varılan mutabakatla ortaya yeni bir yapı çıkıyor. Başyiğit’in çoğunluk hissesine sahip olduğu Milsoft ICT ile Milsoft birleştiriliyor, Çevikel’in hisseleri de Sungur’a geçiyor. Yeni mülkiyet yapısında, hisseler yüzde 50 Mehmet Sungur ve yüzde 50 İsmail Başyiğit’te kalacak şekilde eşit bölünüyor. Bu arada Bank Asya da şirkete 20 milyon dolar gibi bir kredi açıyor.

Böylelikle cemaatin temsilcisi Mehmet Sungur, Bank Asya’yı kullanarak Türkiye’nin en değerli savunma sanayii yazılım şirketlerinden birine yüzde 50 ortak haline geliyor. Yapılan anlaşmaya göre şirket dönüşümlü bir model üzerinden yönetilecektir. İlk etapta yönetim kurulu başkanlığını Sungur üstlenecek, genel müdürlük Başyiğit’te kalacaktır. İkinci etapta genel müdürü tayin yetkisi Sungur’a geçecek, yönetim kurulu başkanlığını Başyiğit üstlenecek ama harcamalar konusunda da Sungur’un nihai onayı aranacaktır...

Ortaklığın yüzde 50-yüzde 50 eşit dağıldığı pek çok şirkette karşılaşıldığı gibi Milsoft’ta da işler kısa zamanda çıkmaza giriyor, taraflar arasında ciddi bir bilek güreşi başlıyor şirket içinde. Bütün bunlara 17-25 Aralık 2013 sonrasında cemaat ile AK Parti iktidarı arasında patlak veren çatışma ekleniyor. Özellikle Temmuz 2014’teki ilk vardiya değişiminden sonra şirketin yönetimi tümüyle kilitleniyor. Başyiğit Sungur’un hisselerini satın almak için teklif vermesine karşılık, Sungur buna yanaşmıyor.

HÜKÜMET KAYYUM ATIYOR TOP ARTIK TMSF’DE

Ardından hükümet de FETÖ/PDY bağlantılı şirketlere kayyum atarken 11 Şubat 2016’da Milsoft’u da bu uygulamaya dahil ediyor ve ikinci aşamada bu şirket 22 Ekim 2016’da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devrediliyor.

Sonuçta ortaya bugünkü garip durum çıkıyor. Milsoft TMSF kontrolünde olmakla birlikte, yüzde 50 hissesi –halen genel müdürlüğü yürütmeye devam eden- girişimci kurucu ortak İsmail Başyiğit’de duruyor. Üstelik İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3 Ocak 2017 tarihinde İsmail Başyiğit ile ilgili herhangi bir soruşturma bulunmadığı yolunda bir yazı da yazılıyor. Yazıda “Kamuoyunda kayyum atamasının Başyiğit’in yüzde 50 hissesi değil, Sungur’un yüzde 50’lik hissesi nedeniyle yapıldığı” belirtiliyor. Türkiye’nin savunma sanayii alanında kayda değer birikime sahip önemli bir yazılım firmasının geleceği uğradığı FETÖ/PDY kazasından sonra TMSF’nin önünde kritik bir soru olarak asılı duruyor.

KALE’DEN FÜREYA KORAL SERGİSİ

İSTANBUL, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi Türkiye’nin önemli sanayici aileleri sayesinde uzun süre sonra bir dizi sanat etkinliğiyle gündemde.

Dünyada ses getirecek, önemli sanatçıları İstanbul’a çekecek sergilerden ilki Sakıp Sabancı Müzesi’nde. Çağdaş sanatın önemli temsilcilerinden Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei’nin sergisi 12 Eylül-28 Ocak arasında açık kalacak.

Ardından yine çağdaş sanatın en önemli etkinliklerinden Contemporary İstanbul başlıyor. 14-17 Eylül arasında çok sayıda yerli ve yabancı galeri koleksiyonlarını sergileyecek.

16 Eylül’de ise İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın Koç Holding sponsorluğunda düzenlediği “İyi komşu kimdir” temalı İstanbul Bienali başlıyor. 12 Kasım’a kadar sürecek 15. İstanbul Bienali’nde ise 32 ülkeden 56 sanatçının işleri sergilenecek.

Kale Grubu da Sabancı, Koç, Eczacıbaşı gibi önemli sanayici ailelerinden biri. Bu yıl 60’ıncı yılını kutluyor.

Türkiye’nin az sayıdaki kadın sanayicilerinden Zeynep Bodur’un yönettiği Kale Grubu da kuruluş yılını önemli bir kadın sanatçının sergisiyle kutlayacak. Grup, Türkiye’nin en büyük seramik sanatçılarından Füreya Koral’ın aramızdan ayrılışının 20’inci yıl anısına bugüne kadar yapılmış en kapsamlı retrospektif sergiyi hayata geçiriyor.

Cevat Şakir Kabaağaçlı (Halikarnas Balıkçısı), Fahrelnissa Zeid, Aliye Berger, Nejad Devrim, Şirin Devrim gibi önemli sanatçılar gibi Şakir Paşa Ailesi’nin mensuplarından olan Füreya, eserlerinde doğu ile batıyı sentezleyen bir sanatçı. Eserlerinin yüksek sanat olarak görülmesine karşı çıkıyor ve “İstiyorum ki yaptığım çini tabakta en fakir ev yemek yesin. Benim çinilerim herkesin olsun” diyor.

Károly Aliotti, Nilüfer Şaşmazer ve Farah Aksoy küratörlüğünde kasım ayı ortasından ocak ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak sergide ise yalnızca seramik eserlerin olmadığı kişisel eşyalar ve aileye ait bilgilerin de yer alacağı belirtiliyor.

İstanbul umarız bu sergilerle yeniden eski günlerdeki gibi sanatla ve güzellikleriyle anılır.