En ‘sağlık’lı görüşme

Medipol Hastaneleri’nin kurucusu Fahrettin Koca artık Sağlık Bakanı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin de başkan yardımcısı olan Koca’nın ilk ziyaretçileri olacak meslektaşları kendisine yakından bildiği sorunları dosya olarak sunacak. Dernek Başkanı Reşat Bahat, “Başkanlıktan affımı isteyeceğim. En yakın arkadaşımı eleştirmek etik olmaz” diyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinde iş dünyasının tam içinden gelen bakanlardan biri de Prof. Dr. Fahrettin Koca oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık Bakanlığı’na atadığı Koca, bildiğiniz gibi Medipol Hastaneleri’nin kurucularından. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir çocuk doktoru. Kuruluşu 1990’lara dayanan Medipol, 2009’dan sonra ise hızla büyüyen bir özel hastane zinciri. Koca, bir özel hastane sahibi olarak AK Parti hükümetlerinin en iddialı olduğu ancak 15 yıldır birkaç kez değiştirmek zorunda kaldığı sağlık sisteminin en yakın takipçilerinden. Türkiye’nin en büyük hastane zinciri sahiplerini bir araya getiren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) de başkan yardımcısı olan Fahrettin Koca, Ankara bürokrasisinde sektörün sorunlarını da sık sık gündeme getiren isimlerden.
BAŞKANLIĞI BIRAKACAK
Koca’nın bakanlığı sektörde nasıl karşılandı, beklentiler nasıl? Bu soruları OHSAD’ın Başkanı Prof. Dr. Reşat Bahat’a sordum. Kendi içlerinden birinin bakan olmasını nasıl karşıladıklarını anlattı. Bahat, “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden beri en yakın arkadaşlarımdan biri bakan oldu. Önümüzdeki hafta Medikalpark ve Liv’in ortaklarından Muharrem Usta, Amerikan Hastanesi’nin sahibi Koç Grubu’ndan bir temsilci ve dernek üyeleriyle Bakan Koca’yı ziyarete gideceğiz. Önce kamudan brifing alacak. Durumu tüm yönleriyle görecek. Sonra bir araya geleceğiz” dedi.
Kendisinin ise görüşmede başkanlıktan affını isteyeceğini söyleyen Bahat, nedenini şöyle açıklıyor: “Sorunlarımız çok. Koca da bunları çok iyi biliyor. Ancak o artık kamuyu temsil ediyor. Basının karşısında en yakın arkadaşımı eleştirmek etik olmaz. Ancak vatandaşın sorunlarını ortak çözelim derse kalırım tabii ki.”
BİRÇOK YENİLİK VAR
Sağlık sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bir kez daha yeniden yazılıyor. Yeni sistem Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre sağlık kuruluşlarına yeni kriterler getiriliyor. Kamu ve özel hastaneler gruplandırılıyor, denetleme kriterleri değişiyor. Serbest bölgelerde yeni sağlık birimleri kurulabilecek. Üretimden ithalata kadar her şey baştan yazılıyor. Sistemin özünde tüm diğer alanlarda olduğu gibi yerlileşmek yer alıyor. Ancak bu uzun vadeli bir politika. Oysa bugün sağlık sektörü tıbbi cihazlar, ilaç gibi konularda ağırlıklı olarak dışa bağımlı bir sektör. Dövizdeki durdurulamayan artış ise sektörü bugünlerde kara kara düşündürüyor. Genel hava; geleceğe yönelik belirsizlik ve endişe. Sektör bugüne kadar görüşlerinin alınmamasından şikayetçiydi. Şimdi içlerinden gelen bir bakan var. Özel hastane sahiplerinin sorunlarını yakından bilen Koca bakalım vatandaş cephesinden neler görecek?
HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
SEKTÖRÜN Bakan Koca ile görüşmesinde öne çıkacak maddeler ise şöyle sıralanıyor:
- 14 yıldır güncellenemeyen fiyatlar.
- Özel sektöre yazılan cezalar ve keyfi denetlemelerin, standardize edilmesi.
- 2008’den bu yana durdurulmuş branş ve doktor kadro artışlarının her yıl düzenli artırılması.
- Kapanmış hastanelerin ruhsat devirlerine hastane açmak şartıyla bir defaya mahsus müsaade edilmesi.
- Sağlık turizminin artması için sağlık turizmi yapan ve yapmayı taahhüt edenlere nitelikli cihaz, branş ve uzman kadrosu artışının ayrıca sağlanması.
- Gece nöbetçi doktor problemi için kamudan nöbetçi doktor alınmasına müsaade edilmesi.
- Özel sektörün sahip olmadığı branşlarda kamu hastanesi ve üniversiteden hizmet satın alınması.
En ‘sağlık’lı görüşme
Medipol Hastaneleri’nin kurucusu Fahrettin Koca artık Sağlık Bakanı. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin de başkan yardımcısı olan Koca’nın ilk ziyaretçileri olacak meslektaşları kendisine yakından bildiği sorunları dosya olarak sunacak. Dernek Başkanı Reşat Bahat, “Başkanlıktan affımı isteyeceğim. En yakın arkadaşımı eleştirmek etik olmaz” diyor.
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinde iş dünyasının tam içinden gelen bakanlardan biri de Prof. Dr. Fahrettin Koca oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sağlık Bakanlığı’na atadığı Koca, bildiğiniz gibi Medipol Hastaneleri’nin kurucularından. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu bir çocuk doktoru. Kuruluşu 1990’lara dayanan Medipol, 2009’dan sonra ise hızla büyüyen bir özel hastane zinciri. Koca, bir özel hastane sahibi olarak AK Parti hükümetlerinin en iddialı olduğu ancak 15 yıldır birkaç kez değiştirmek zorunda kaldığı sağlık sisteminin en yakın takipçilerinden. Türkiye’nin en büyük hastane zinciri sahiplerini bir araya getiren Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği’nin (OHSAD) de başkan yardımcısı olan Fahrettin Koca, Ankara bürokrasisinde sektörün sorunlarını da sık sık gündeme getiren isimlerden.
BAŞKANLIĞI BIRAKACAK
Koca’nın bakanlığı sektörde nasıl karşılandı, beklentiler nasıl? Bu soruları OHSAD’ın Başkanı Prof. Dr. Reşat Bahat’a sordum. Kendi içlerinden birinin bakan olmasını nasıl karşıladıklarını anlattı. Bahat, “İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden beri en yakın arkadaşlarımdan biri bakan oldu. Önümüzdeki hafta Medikalpark ve Liv’in ortaklarından Muharrem Usta, Amerikan Hastanesi’nin sahibi Koç Grubu’ndan bir temsilci ve dernek üyeleriyle Bakan Koca’yı ziyarete gideceğiz. Önce kamudan brifing alacak. Durumu tüm yönleriyle görecek. Sonra bir araya geleceğiz” dedi.
Kendisinin ise görüşmede başkanlıktan affını isteyeceğini söyleyen Bahat, nedenini şöyle açıklıyor: “Sorunlarımız çok. Koca da bunları çok iyi biliyor. Ancak o artık kamuyu temsil ediyor. Basının karşısında en yakın arkadaşımı eleştirmek etik olmaz. Ancak vatandaşın sorunlarını ortak çözelim derse kalırım tabii ki.”
BİRÇOK YENİLİK VAR
Sağlık sistemi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte bir kez daha yeniden yazılıyor. Yeni sistem Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre sağlık kuruluşlarına yeni kriterler getiriliyor. Kamu ve özel hastaneler gruplandırılıyor, denetleme kriterleri değişiyor. Serbest bölgelerde yeni sağlık birimleri kurulabilecek. Üretimden ithalata kadar her şey baştan yazılıyor. Sistemin özünde tüm diğer alanlarda olduğu gibi yerlileşmek yer alıyor. Ancak bu uzun vadeli bir politika. Oysa bugün sağlık sektörü tıbbi cihazlar, ilaç gibi konularda ağırlıklı olarak dışa bağımlı bir sektör. Dövizdeki durdurulamayan artış ise sektörü bugünlerde kara kara düşündürüyor. Genel hava; geleceğe yönelik belirsizlik ve endişe. Sektör bugüne kadar görüşlerinin alınmamasından şikayetçiydi. Şimdi içlerinden gelen bir bakan var. Özel hastane sahiplerinin sorunlarını yakından bilen Koca bakalım vatandaş cephesinden neler görecek?
HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK
SEKTÖRÜN Bakan Koca ile görüşmesinde öne çıkacak maddeler ise şöyle sıralanıyor:
- 14 yıldır güncellenemeyen fiyatlar.
- Özel sektöre yazılan cezalar ve keyfi denetlemelerin, standardize edilmesi.
- 2008’den bu yana durdurulmuş branş ve doktor kadro artışlarının her yıl düzenli artırılması.
- Kapanmış hastanelerin ruhsat devirlerine hastane açmak şartıyla bir defaya mahsus müsaade edilmesi.
- Sağlık turizminin artması için sağlık turizmi yapan ve yapmayı taahhüt edenlere nitelikli cihaz, branş ve uzman kadrosu artışının ayrıca sağlanması.
- Gece nöbetçi doktor problemi için kamudan nöbetçi doktor alınmasına müsaade edilmesi.
- Özel sektörün sahip olmadığı branşlarda kamu hastanesi ve üniversiteden hizmet satın alınması.