En güzel fotoğraf

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda seçimler yapıldı. 143 iş konseyinde başkan ve yönetim kurulları belirlendi. 66 başkan değişti. 14 kadın ise başkan oldu. Zeynep Bodur 7 kişilik koordinatör başkanlar arasına girdi. ‘Aile fotoğrafı’nda kadınların sayısının artması, iş dünyasında değişimin sinyalini verdi.

EKONOMİ Bakanlığı’na bağlandıktan sonra vesayet tartışmalarından kurtulamayan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda seçimler yapıldı. Sistemi değişen seçimlerde 6 bölgede faaliyetlerini yürüten, 136’sı ülke bazlı, 7’si sektörel ve özel amaçlı olmak üzere toplam 143 iş konseyinin başkan ve yönetimleri belirlendi. Ekonomi Bakanlığı’na bağlandıktan sonra Başkan olan Nail Olpak’la birlikte yönetmeliği de değişen DEİK’te, bölge bazlı üyelikten ülke bazlı üyeliğe geçildi, 66 başkan değişti. Kamu kurumu niteliğine dönüştüğü gerekçesiyle kurucu üyelikten ayrılan TÜSİAD’ın üyeleri açısından ise durum değişmemiş görünüyor. Başkan Nail Olpak daha önce yaptığı açıklamada yönetim kurulunun iki yıl daha görevde kalacağını açıklamıştı. Bu nedenle Başkan Yardımcıları arasında TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Koç’un DEİK’le bağı devam ediyor. İş Konseyi Başkanlıkları açısından da Özilhan, hem Avrasya hem de Türk-Rus İş Konseyi Başkanlığı’na seçilerek görevine devam ediyor. Murat Özyeğin Hollanda, Simone Kaslowski Arjantin, Bahadır Balkır ise Şili İş Konseyi Başkanı olarak seçilmiş.

KADINLAR KAZANDI

DEİK’de ilginç gelişmelerden biri ise kadınların başarısı. Geçen hafta bu köşede Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) toplantısında tek bir kadının yer aldığı fotoğraf üzerine Kayserili BRN Yatakları’nın sahibi Berna İlter aramıştı. DEİK’te fotoğrafın çok farklı olduğunu söylemişti. Seçimlerden sonra tekrar görüştük. Büyük bir gururla “14 kadın iş konseyi başkanı olduk. İcrada 3 kadın var. Ben sayman üyeyim. Başka hiçbir kurumda üst yönetimde bu kadar kadın yok” dedi.

Seçimler sırasında çok güçlü bir destek görmüş kadınlar. Kadın başkanlarının yerine erkekler aday olmamış. Örneğin Hindistan İş Konseyi başkanlığını bırakmak isteyen Canan Çelebi’nin yerine yine bir kadın Elif Neşe

Çelik seçilmiş.6 Koordinatör Başkanlıktan biri olan Avrupa İş Konseyleri’nin Koordinatör Başkanı da Zeynep Bodur Okyay olarak seçilmiş.

Ferda Yıldız, Gülsüm Azeri, Aysu Özlem Gökçe, Aygen Yenigün, Merve Özer Yılmaz, Ebru Özdemir, S.Pınar Eczacıbaşı, Müjde Ferahlı Aktaş, Süheyla Çebi Karaha, Günnur Diker, Esra Cevahir seçilen diğer kadınlar.

TİM’de ortaya çıkan fotoğraf iş dünyasında cinsiyet eşitsizliği için bir milat olacak gibi. DEİK’te ortaya çıkan bu sevindirici fotoğrafta kurumun yaklaşımı tabii ki önemli ama bence iş kadınların konuyu gündeme getirmesi ve mücadelesinin payı daha da büyük.

BMD’DE GÜÇLÜLER

Geçen hafta bir fotoğraf da Birleşmiş Markalar Derneği’nden geldi. Başkan Sinan Öncel’in yorumsuz gönderdiği fotoğrafta 24 kişilik yönetimde 9 kadın yer alıyor.

Tüm kurumlara örnek olsun!

GEDİK SAĞLIĞA ‘KAYNAK’ YAPIYOR

TÜRKİYE’de sağlıklı yaşam ve detoks son yılların trendi. Diyet ve detoks merkezlerinin sayısı artıyor, oteller açılıyor. İş dünyasında da son yılların en önemli trendlerinden biri bu. Şimdi Türkiye’de de bu merkezler var. Üstelik sayıları da giderek artıyor.

Bu trend Türkiye’deki yatırımcıları harekete geçirdi. Bu yatırımcılardan biri de Türkiye’nin kaynak elektrotları gibi ağır sanayi alanlarından birinde üretim yapan Gedik Holding.

1963’te Devrim otomobilini yapan mühendislerden biri olan Halil Kaya Gedik’in kurduğu holdingin başında küçük yaşlardan itibaren sanayici olarak yetiştirdiği kızı Hülya Gedik var. Bugün başarılı bir sanayici olan Gedik, Türkiye’nin en güçlü 50 kadını arasında sayılıyor.

Hülya Gedik son yıllarda sağlıklı yaşam konusunu hobi olarak seçmiş. Yeni sektörlere girmek için araştırmaya başladığında da hobisini yeni büyüme alanı olarak belirlemiş. İlk adım Nişantaşı’nda yaklaşık iki hafta önce açılan restoranla atılmış.

Healin markası ile yola çıkan Gedik, restoranın ardından Dragos’ta sağlıklı yaşam ve detoks merkezi için inşaata devam ediyor.

Gedik, amacının insanların hem bedensel hem de ruhsal sağlığına destek olacak bilgiler vermek olarak açıklıyor.

Sağlık Gedik Holding’in büyüme alanlarından biri olacak. Gedik diğer alan olarak da eğitimi seçmiş.

Bir vakıf üniversitesi olarak kurdukları Gediz Üniversitesi’nin mühendislik ağırlıklı eğitim verdiğini söylüyor. Üniversitenin yeni bölümü ise gastronomi alanında olacak.

Nişantaşı’nda bulunan restoranın üst katlarını da kiraladıklarını söylüyor.

Gedik hobisinden yeni bir iş yaratıyor. Bu alanda iddialı ve uzun soluklu olmak hedefinde.