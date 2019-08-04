Emaar’dan transfer atağı

Dubaili Emaar, 2017’de açtığı ama bir türlü istediği performansı yakalayamayan Çamlıca’daki alışveriş merkezi için atağa geçti. AVM’nin yönetimini Dubai’den gelen yöneticilerine bırakan Emaar, lüks katına yeni markalar transfer ediyor. Louis Vuitton ve Gizia bu markalar arasında. Yeni kiracılarına büyük destekler veren Emaar’ın bu katında Hermes, Gucci, Zegna, Burberry yer alıyor.
DUABİ merkezli Emaar Properties dünyanın büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri. Dubai Şeyhi El Maktum’un ortağı olduğu Emaar’ın Türkiye’de ilk projesi 2006 yılında gerçekleşti.
Dubaili grubun üçüncü projesi ise Çamlıca’da rahmetli işadamı Halis Toprak’a ait arsayı satın alarak gerçekleştirdiği Emaar Square projesi olmuştu. Anadolu yakasındaki bu proje otel, ofis, konut ve alışveriş merkezinden oluşuyordu. 2010 yılında ilk adımları atılan projede yatırım Dubai’nin bir dönem yaşadığı ekonomik krizlere de takıldı. Sonunda inşaat tamamlandı ve 2017’de alışveriş merkezi açıldı.
KİRA DESTEĞİ
AVM’nin kimliği lüks tüketim üzerine oluşturuldu. Cheesecake Factory’den, Uniqlo’ya Türkiye’ye ilk kez gelecek markalarla açılacağı açıklanan AVM’ye sadece Galeri La Fayatte gelmiş oldu. AVM bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Bu süreçte birkaç kez AVM yöneticileri değişti. Son günlerde aldığım bilgilere göre ise duruma Dubai merkezi el atmış ve yönetim yine değişmiş. AVM’nin işletmesini Dubai’den gelen yöneticilerine bırakan AVM’nin stratejisi de yeniden belirlenmiş. Stratejinin temelinde son dönemde perakendecilerle ve AVM yatırımcıları arasında yaşanan kira ve yönetim sorunlarına çözüm bulmak var. Emaar Square yöneticileri yeni avantajlarla transfer atağına karar vermiş. Bu markalardan biri Bağdat Caddesi’nin en önemli mağazalarından Louise Vuitton olacak. Geçen hafta Para Dergisi’nde de yazılan kulis bilgisinde yer aldığı gibi marka aralık ayında caddedeki yerini boşaltarak Emaar’a geçiyor. Gelen duyumlara göre Louise Vuitton’a kira ve dekorasyon gibi birçok destek sunulmuş.
KAZAN KAZAN TAKTİĞİ
Türkiye’nin dünyaya açılan markalarından Gizia ise Emaar da 3 bin metrekare gibi büyük bir mağaza açıyor. Bugüne kadar AVM’ye davet edildiği halde marka seçimi ve yönetim sorunları olduğu için gitmeyen Gizia, atakla gelen cazip teklife hayır diyememiş. Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu’yu aradım. Kutlu, perakendecinin uzun süredir alışveriş merkezlerinin “ben kiralarım gerisine karışmam” bakışı nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadığını hatırlatıyor. Dövizle kiralamanın bir süre için yasaklanması ile sektörün biraz nefes aldığını ama bunun kalıcı bir çözüm getirmediğini söyleyen Kutlu, “Dekordan, ciroya çok farklı destekleri var. Kazan kazan taktiği uyguluyor. Biz 2019’da hiç mağaza açmayı düşünmüyorduk. Bu sayede mağaza açtık” diyor.
Emaar, bu atağıyla İstinye Park, Zorlu Center gibi lüks ağırlıklı AVM’lere Anadolu yakasından rakip olmak hedefini yeniden canlandırıyor. Lüks katında yer alan Hermes, Gucci, Burberry gibi sadece Nişantaşı, İstinye Park ve Zorlu’yu tercih eden markaları çekmiş olması yeni stratejisinin doğru olduğu sinyalini veriyor.
ÇİN KİRAZDAN SONRA KAYISI DA İSTİYOR
MALATYA Türkiye’nin lider olduğu tarım ürünlerinden kayısının başkenti. Kayısı hasadı her yıl bu aylarda oluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birkaç yıldır yapılmayan hasat şenliklerini bu yıl yeniden başlattı. Gürkan’ın davetiyle gittiğim Malatya’da Türkiye’nin bu önemli ürünündeki son durumu Ramada Altın Kayısı Oteli’nin de yatırımcıları olan kayısı ihracatında ise ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan Dr. Erdal ve Bülent Göçmez’den dinledim. “Bu yıl hava koşulları nedeniyle iyi bir hasat dönemi yaşıyoruz. Yaklaşık 390 bin ton ürün bekliyoruz” diyor Bülent Göçmez. Üreticinin de geçen yıl yaşanan donun kayıplarını telafi edeceği düşüncesinde. Maliyetlerin arttığını ancak yine de iyi bir yıl geçeceğini söylüyor. Bu arada Japonya’dan sonra Çin’in de kayısı ithalatı yapmak istediğini söyleyen Göçmez, “Araştırmalar sürüyor” diyor. Bu arada Gürkan ise kayısının Malatya ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu söyleyerek bundan sonra festivalin geleneksel hale geleceğini anlatıyor. Başkanlığa yeni seçilen Gürkan, Malatya için yapacağı en önemli projeyi ise “israfı bitirmek ve ötekileşmenin son bulduğu bir kent yaratmak” olarak açıklıyor.
‘DEDİKODU’ DEĞİL GERÇEKMİŞ!
Türk Telekom’da Öger Grubu’nun borçlarını bırakıp gitmesinin ardından, önce yönetim kurulu değişti. Ardından da Öger’in iki kez şirketin başına getirdiği Paul Doany koltuğunu bıraktı. Yerine de Ümit Önal yeni CEO oldu. Peki, bunu niye yazıyorum?
Bu gelişmeyi dillendiren bir kulis bilgisini yaklaşık bir sene önce bu köşede kaleme aldığımda, dönemin Türk Telekom yönetiminden büyük tepki görmüş, ‘dedikodu’ yazdığım iddiasıyla eleştirilmiştim.
Şimdi Türk Telekom’da Paul Doany dönemi kapanmışken, aklımda da o sevdiğim söz çınlıyor: “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”
Emaar’dan transfer atağı
Dubaili Emaar, 2017’de açtığı ama bir türlü istediği performansı yakalayamayan Çamlıca’daki alışveriş merkezi için atağa geçti. AVM’nin yönetimini Dubai’den gelen yöneticilerine bırakan Emaar, lüks katına yeni markalar transfer ediyor. Louis Vuitton ve Gizia bu markalar arasında. Yeni kiracılarına büyük destekler veren Emaar’ın bu katında Hermes, Gucci, Zegna, Burberry yer alıyor.
DUABİ merkezli Emaar Properties dünyanın büyük gayrimenkul geliştirme şirketlerinden biri. Dubai Şeyhi El Maktum’un ortağı olduğu Emaar’ın Türkiye’de ilk projesi 2006 yılında gerçekleşti.
Dubaili grubun üçüncü projesi ise Çamlıca’da rahmetli işadamı Halis Toprak’a ait arsayı satın alarak gerçekleştirdiği Emaar Square projesi olmuştu. Anadolu yakasındaki bu proje otel, ofis, konut ve alışveriş merkezinden oluşuyordu. 2010 yılında ilk adımları atılan projede yatırım Dubai’nin bir dönem yaşadığı ekonomik krizlere de takıldı. Sonunda inşaat tamamlandı ve 2017’de alışveriş merkezi açıldı.
KİRA DESTEĞİ
AVM’nin kimliği lüks tüketim üzerine oluşturuldu. Cheesecake Factory’den, Uniqlo’ya Türkiye’ye ilk kez gelecek markalarla açılacağı açıklanan AVM’ye sadece Galeri La Fayatte gelmiş oldu. AVM bir türlü beklenen performansı gösteremedi. Bu süreçte birkaç kez AVM yöneticileri değişti. Son günlerde aldığım bilgilere göre ise duruma Dubai merkezi el atmış ve yönetim yine değişmiş. AVM’nin işletmesini Dubai’den gelen yöneticilerine bırakan AVM’nin stratejisi de yeniden belirlenmiş. Stratejinin temelinde son dönemde perakendecilerle ve AVM yatırımcıları arasında yaşanan kira ve yönetim sorunlarına çözüm bulmak var. Emaar Square yöneticileri yeni avantajlarla transfer atağına karar vermiş. Bu markalardan biri Bağdat Caddesi’nin en önemli mağazalarından Louise Vuitton olacak. Geçen hafta Para Dergisi’nde de yazılan kulis bilgisinde yer aldığı gibi marka aralık ayında caddedeki yerini boşaltarak Emaar’a geçiyor. Gelen duyumlara göre Louise Vuitton’a kira ve dekorasyon gibi birçok destek sunulmuş.
KAZAN KAZAN TAKTİĞİ
Türkiye’nin dünyaya açılan markalarından Gizia ise Emaar da 3 bin metrekare gibi büyük bir mağaza açıyor. Bugüne kadar AVM’ye davet edildiği halde marka seçimi ve yönetim sorunları olduğu için gitmeyen Gizia, atakla gelen cazip teklife hayır diyememiş. Gizia’nın kurucusu İsmail Kutlu’yu aradım. Kutlu, perakendecinin uzun süredir alışveriş merkezlerinin “ben kiralarım gerisine karışmam” bakışı nedeniyle sıkıntılı dönemler yaşadığını hatırlatıyor. Dövizle kiralamanın bir süre için yasaklanması ile sektörün biraz nefes aldığını ama bunun kalıcı bir çözüm getirmediğini söyleyen Kutlu, “Dekordan, ciroya çok farklı destekleri var. Kazan kazan taktiği uyguluyor. Biz 2019’da hiç mağaza açmayı düşünmüyorduk. Bu sayede mağaza açtık” diyor.
Emaar, bu atağıyla İstinye Park, Zorlu Center gibi lüks ağırlıklı AVM’lere Anadolu yakasından rakip olmak hedefini yeniden canlandırıyor. Lüks katında yer alan Hermes, Gucci, Burberry gibi sadece Nişantaşı, İstinye Park ve Zorlu’yu tercih eden markaları çekmiş olması yeni stratejisinin doğru olduğu sinyalini veriyor.
ÇİN KİRAZDAN SONRA KAYISI DA İSTİYOR
MALATYA Türkiye’nin lider olduğu tarım ürünlerinden kayısının başkenti. Kayısı hasadı her yıl bu aylarda oluyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, birkaç yıldır yapılmayan hasat şenliklerini bu yıl yeniden başlattı. Gürkan’ın davetiyle gittiğim Malatya’da Türkiye’nin bu önemli ürünündeki son durumu Ramada Altın Kayısı Oteli’nin de yatırımcıları olan kayısı ihracatında ise ilk 1000 ihracatçısı arasında yer alan Dr. Erdal ve Bülent Göçmez’den dinledim. “Bu yıl hava koşulları nedeniyle iyi bir hasat dönemi yaşıyoruz. Yaklaşık 390 bin ton ürün bekliyoruz” diyor Bülent Göçmez. Üreticinin de geçen yıl yaşanan donun kayıplarını telafi edeceği düşüncesinde. Maliyetlerin arttığını ancak yine de iyi bir yıl geçeceğini söylüyor. Bu arada Japonya’dan sonra Çin’in de kayısı ithalatı yapmak istediğini söyleyen Göçmez, “Araştırmalar sürüyor” diyor. Bu arada Gürkan ise kayısının Malatya ile özdeşleşmiş bir ürün olduğunu söyleyerek bundan sonra festivalin geleneksel hale geleceğini anlatıyor. Başkanlığa yeni seçilen Gürkan, Malatya için yapacağı en önemli projeyi ise “israfı bitirmek ve ötekileşmenin son bulduğu bir kent yaratmak” olarak açıklıyor.
‘DEDİKODU’ DEĞİL GERÇEKMİŞ!
Türk Telekom’da Öger Grubu’nun borçlarını bırakıp gitmesinin ardından, önce yönetim kurulu değişti. Ardından da Öger’in iki kez şirketin başına getirdiği Paul Doany koltuğunu bıraktı. Yerine de Ümit Önal yeni CEO oldu. Peki, bunu niye yazıyorum?
Bu gelişmeyi dillendiren bir kulis bilgisini yaklaşık bir sene önce bu köşede kaleme aldığımda, dönemin Türk Telekom yönetiminden büyük tepki görmüş, ‘dedikodu’ yazdığım iddiasıyla eleştirilmiştim.
Şimdi Türk Telekom’da Paul Doany dönemi kapanmışken, aklımda da o sevdiğim söz çınlıyor: “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır.”