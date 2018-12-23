Dolapdere İstanbul’un ChIna Town’ı olur mu?

2018’de gelen Çinli turist sayısı yüzde 100 artarak 500 bine ulaştı. 2019’da bu sayının daha da artması bekleniyor. Oteller bölgesi olarak dönüşüm geçirmekte olan Dolapdere’de Regard ve Beijing otellerini Çinli yatırımcılar açtı. Bölge İstanbul’un China Town’ı (Çin Mahallesi) olmaya aday.
İSTANBUL’un Beyoğlu ilçesi denilince akla sadece İstiklal Caddesi geliyor. Oysa ilçe Okmeydanı’ndan Dolapdere’ye yoksul semtlerle çevrili. Ancak bu bölgede geçmişi 2000’li yıllara uzanan dönüşüm projeleri var. İnşaat sektörünün geliştiği 2008’lerden beri de hızlı bir değişim yaşanıyor. Tarlabaşı’nda GAP İnşaat’ın Taksim 360 projesi teslim için gün sayıyor. Bölgeye lüksü getirmeyi planlayan projede Hermes gibi markaların yer alacağı açıklandı. Okmeydanı’nda ciddi itirazlar sürse de dönüşüm başlamış durumda. Örneğin kısa sürede tamamlanan Piyalepaşa projesinde yaşam başladı bile. Düşük gelirli vatandaşların, göçle gelen yoksulların yaşadığı, oto tamir sanayiinin yaygın olduğu Dolapdere ise dönüşüm projesinde oteller bölgesi olarak tanımlanmıştı. Bu tanıma uygun olarak hızlı bir dönüşüm sessiz sedasız yürüyor.
Bir dönem sadece Bilgi Üniversitesi Kampüsü’nün yeni bir yapı olarak yer aldığı Dolapdere’de bugün tasarım yarışmalarına katılan binalar galeriler, holding merkezleri ve oteller yeni bir dönemin ipuçlarını veriyor. Esta İnşaat’ın projesi, Serdar Bilgili’nin yatırımı, Yargıcı’nın holding merkezi bunlardan bir kaçı. Bölgenin en önemli projesi tabii ki Koç’un Çağdaş Sanat Müzesi Arter. Müzenin 2019’un Eylül ayında açılması planlanıyor.
DÖNÜŞÜME ÇİN DESTEĞİ
Bu arada Dolapdere’de ilginç bir gelişme daha var. Çin faktörü... 2018’de Türkiye’ye Çin’den gelen turist sayısı yüzde 100 artarak 500 bine çıkmış. Bu artışın 2019’da daha da hızlanması bekleniyor. İşte Çinli yatırımcılar da bu gelişmenin kokusunu alarak ticaret bölgesi olan ve otel inşaatında sorun yaşanmayan Dolapdere’de yatırımlara başlamış. Şimdiden Regard ve Beijing isimli iki otel faaliyete geçmiş durumda. Tarihi mekanlara ve merkezlere yakın bölgede Çin restoranları açılıyor. Otel yatırımı yapan gruplardan biri Jian Grup.
YÜZDE 100 ARTTI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ile konuştum. Bölgede Çinli yatırımcıların yan yana yatırımlar yapmaya başladığını söylüyor. Dünyanın birçok ülkesinde Çinlilerin yerleştiği China Town bölgeleri var. İstanbul’a ilgi arttıkça burada da böyle bir bölgenin olması şaşırtıcı olmaz. Kolbaşı’na “Açılan restoranlar da var. Önümüzdeki dönemde bu bölge İstanbul’un China Town’ı olur mu?” soruma “İpuçları var” yanıtını veriyor. Turist sayısının yüzde 100 arttığını hatırlatan Kolbaşı, “120 milyon turist dünyayı geziyor. Türkiye ziyaretleri yeni başladı sayılır. Clup Med’i satın aldılar. İki havayolu şirketi daha uçmaya başlıyor” diyor. Bu arada Çinle ortak yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyen Kolbaşı, “Çin’deki ithalat fuarına 39 Türk firma katıldı. Çok önemli gelişme” diye konuşuyor. Kentsel dönüşüm İstanbul’da birçok bölgede hayal kırıklıklarına neden oldu. Bu bölge ise ana aksın dışında dönüşmeye aday. Dolapdere’de yaşayan yoksullar ve küçük iş yerleri açısından umarız bir plan vardır.
D’REAM’DE VEZİROĞLU DÖNEMİ KAPANIYOR
DOĞUŞ Grubu’nun bankalarla yeniden yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Bankalar Birliği örnek olacak bir anlaşma sağlandığını önceki gün açıkladı. Finansman açısından yeniden yapılanmasını tamamlayan grupta yönetimsel değişim süreci de devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk kısa süre önce grupta 1990’dan beri çeşitli görevlerde bulunan Aclan Acar’ın ayrıldığını açıklamıştı. Şahenk’in grup çalışanlarına gönderdiği mektupta yerine Nafiz Karadere’nin atandığı şu sözlerle duyurulmuştu: “Doğuş Yayın Grubu’nu bundan böyle eğlence ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren Pozitif ve Mobilet şirketlerimizi de kapsayacak şekilde genişlettik. Bu yeni yapının başkanlığına Sayın Nafiz Karadere atanmıştır.” Şahenk’in açıklamasında ilginç bir başka detay yer alıyordu. Ferit Bey’in verdiği bilgiye göre bu detay şöyleydi: “Benzer şekilde, turizm ve yeme-içme işlerimizi de önemli sinerjik faydalar elde etmek üzere bir çatı altında topladık. Doğuş Turizm Grubumuzu ve d.ream’i birlikte yöneteceğimiz Doğuş Turizm ve Yeme İçme Grubumuza da (Doğuş Hospitality Group), Sayın Eryiğit Umur, mevcut görevleri uhdesinde kalmak üzere CEO olarak atanmıştır.” D’ream Doğuş Grubu’nun son yıllarda en iddialı olduğu yeme içme sektöründeki yatırımlarla biliniyor. Kuruluşundan beri ise başında CEO olarak Levent Veziroğlu var. Doğuş Grubu’nun hızlı girdiği yeme içme sektöründe Nusret, Kitchenette, Zuma, Gina, Kiva, Mezzaluna gibi restoranların alımında fizibilitesini yaparak imzası atan Veziroğlu, eski bir finansçı. Öğrendiğime göre değişim döneminde Şahenk, Veziroğlu’ndan icrada değil yönetim kurulunda yer almasını istiyormuş. Veziroğlu kısa süre önce “Likya-Işıklı Aşklar Ülkesi” isimli bir kitap yazdı ve edebiyat dünyasına adım attı. Yolculuklar sırasında yazdığı kitap Phaselis’ten Knidos’a yaşayan insanların öyküsünü anlatıyor.
Eşi ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu olan Veziroğlu sanat dünyasına çok yakın. Bakalım Doğuş’ta yönetim kurulunu mu, yoksa yeni heyecanları mı tercih edecek?
20’NCİ YILINDA SIEMENS’E RAKİP
Dünya hızla dijitalleşiyor. Evler, ofisler, ulaşım akıllı sistemlere sahip. Bu sistemin temelini ise sinir sistemleri gibi detaya sahip elektrik işleri oluşturuyor.
Orge Elektrik, 20 yıl önce elektrik taahhüt sektörüne giriyor. Bugün yurtiçinde önemli projelere imza atarken şimdi hedefi rakibi Siemens gibi global şirket olmak,
İstanbul’un simge mekanlarından Büyük Kulübün başkan yardımcısı olan Orge CEO’su Nevhan Gündüz çalışmalarını anlatmak istedi, buluştuk. Elektrik taahhüt işlerinde çok önemli yol almışlar.
Pendik-Kaynarca metrosunun tüm elektrik taahhüt işlerini tek firma olarak tamamlayan Orge Enerji, şu anda yapımı süren Dudullu metrosu, Kabataş metrosu ve Pendik- Sabiha Gökçen metro inşaatının da elektrik elektronik işlerini yapıyor.
Gündüz, hedeflerinin dünyanın önemli şirketleri arasına girmek olduğunu da ekliyor ve şunları söylüyor:
“En büyük hedefimiz yurt dışında Türkiye’nin adını duyurmak ve global bir oyuncu olmak. Kuveytli yerel bir şirketle işbirliği yaparak Kuveyt’te hem raylı sistemler gibi alt yapı hem de konut-avm gibi üst yapı için çalışmalara başladık. Yine Türk şirketlerle Suudi Arabistan ve Ukrayna’da metro ihalelerine girdik.
Gündüz, Türkiye’nin hızla büyüdüğü bu alanda yetişmiş eleman sorununun yaşandığını da söylüyor ve 2017 Aralık ayında sektöre uzman yetiştirmek için Orge Enstitüyü hizmete açtıklarını söylüyor.
Gündüz “İlk yıl 1000 kişiyi yetiştirmeyi hem genç işsizliğe engel olmak hem de tüm sektörün eğitimli eleman ihtiyacına cevap vermek istiyoruz” diyor.
Türkiye’nin katma değeri yüksek alanlarda yeni markalara ihtiyacı var. Orge’nin hedefi bu nedenle önemli.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Dolapdere İstanbul’un ChIna Town’ı olur mu?
2018’de gelen Çinli turist sayısı yüzde 100 artarak 500 bine ulaştı. 2019’da bu sayının daha da artması bekleniyor. Oteller bölgesi olarak dönüşüm geçirmekte olan Dolapdere’de Regard ve Beijing otellerini Çinli yatırımcılar açtı. Bölge İstanbul’un China Town’ı (Çin Mahallesi) olmaya aday.
İSTANBUL’un Beyoğlu ilçesi denilince akla sadece İstiklal Caddesi geliyor. Oysa ilçe Okmeydanı’ndan Dolapdere’ye yoksul semtlerle çevrili. Ancak bu bölgede geçmişi 2000’li yıllara uzanan dönüşüm projeleri var. İnşaat sektörünün geliştiği 2008’lerden beri de hızlı bir değişim yaşanıyor. Tarlabaşı’nda GAP İnşaat’ın Taksim 360 projesi teslim için gün sayıyor. Bölgeye lüksü getirmeyi planlayan projede Hermes gibi markaların yer alacağı açıklandı. Okmeydanı’nda ciddi itirazlar sürse de dönüşüm başlamış durumda. Örneğin kısa sürede tamamlanan Piyalepaşa projesinde yaşam başladı bile. Düşük gelirli vatandaşların, göçle gelen yoksulların yaşadığı, oto tamir sanayiinin yaygın olduğu Dolapdere ise dönüşüm projesinde oteller bölgesi olarak tanımlanmıştı. Bu tanıma uygun olarak hızlı bir dönüşüm sessiz sedasız yürüyor.
Bir dönem sadece Bilgi Üniversitesi Kampüsü’nün yeni bir yapı olarak yer aldığı Dolapdere’de bugün tasarım yarışmalarına katılan binalar galeriler, holding merkezleri ve oteller yeni bir dönemin ipuçlarını veriyor. Esta İnşaat’ın projesi, Serdar Bilgili’nin yatırımı, Yargıcı’nın holding merkezi bunlardan bir kaçı. Bölgenin en önemli projesi tabii ki Koç’un Çağdaş Sanat Müzesi Arter. Müzenin 2019’un Eylül ayında açılması planlanıyor.
DÖNÜŞÜME ÇİN DESTEĞİ
Bu arada Dolapdere’de ilginç bir gelişme daha var. Çin faktörü... 2018’de Türkiye’ye Çin’den gelen turist sayısı yüzde 100 artarak 500 bine çıkmış. Bu artışın 2019’da daha da hızlanması bekleniyor. İşte Çinli yatırımcılar da bu gelişmenin kokusunu alarak ticaret bölgesi olan ve otel inşaatında sorun yaşanmayan Dolapdere’de yatırımlara başlamış. Şimdiden Regard ve Beijing isimli iki otel faaliyete geçmiş durumda. Tarihi mekanlara ve merkezlere yakın bölgede Çin restoranları açılıyor. Otel yatırımı yapan gruplardan biri Jian Grup.
YÜZDE 100 ARTTI
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı ile konuştum. Bölgede Çinli yatırımcıların yan yana yatırımlar yapmaya başladığını söylüyor. Dünyanın birçok ülkesinde Çinlilerin yerleştiği China Town bölgeleri var. İstanbul’a ilgi arttıkça burada da böyle bir bölgenin olması şaşırtıcı olmaz. Kolbaşı’na “Açılan restoranlar da var. Önümüzdeki dönemde bu bölge İstanbul’un China Town’ı olur mu?” soruma “İpuçları var” yanıtını veriyor. Turist sayısının yüzde 100 arttığını hatırlatan Kolbaşı, “120 milyon turist dünyayı geziyor. Türkiye ziyaretleri yeni başladı sayılır. Clup Med’i satın aldılar. İki havayolu şirketi daha uçmaya başlıyor” diyor. Bu arada Çinle ortak yatırımlar konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını söyleyen Kolbaşı, “Çin’deki ithalat fuarına 39 Türk firma katıldı. Çok önemli gelişme” diye konuşuyor. Kentsel dönüşüm İstanbul’da birçok bölgede hayal kırıklıklarına neden oldu. Bu bölge ise ana aksın dışında dönüşmeye aday. Dolapdere’de yaşayan yoksullar ve küçük iş yerleri açısından umarız bir plan vardır.
D’REAM’DE VEZİROĞLU DÖNEMİ KAPANIYOR
DOĞUŞ Grubu’nun bankalarla yeniden yapılandırma çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Bankalar Birliği örnek olacak bir anlaşma sağlandığını önceki gün açıkladı. Finansman açısından yeniden yapılanmasını tamamlayan grupta yönetimsel değişim süreci de devam ediyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk kısa süre önce grupta 1990’dan beri çeşitli görevlerde bulunan Aclan Acar’ın ayrıldığını açıklamıştı. Şahenk’in grup çalışanlarına gönderdiği mektupta yerine Nafiz Karadere’nin atandığı şu sözlerle duyurulmuştu: “Doğuş Yayın Grubu’nu bundan böyle eğlence ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren Pozitif ve Mobilet şirketlerimizi de kapsayacak şekilde genişlettik. Bu yeni yapının başkanlığına Sayın Nafiz Karadere atanmıştır.” Şahenk’in açıklamasında ilginç bir başka detay yer alıyordu. Ferit Bey’in verdiği bilgiye göre bu detay şöyleydi: “Benzer şekilde, turizm ve yeme-içme işlerimizi de önemli sinerjik faydalar elde etmek üzere bir çatı altında topladık. Doğuş Turizm Grubumuzu ve d.ream’i birlikte yöneteceğimiz Doğuş Turizm ve Yeme İçme Grubumuza da (Doğuş Hospitality Group), Sayın Eryiğit Umur, mevcut görevleri uhdesinde kalmak üzere CEO olarak atanmıştır.” D’ream Doğuş Grubu’nun son yıllarda en iddialı olduğu yeme içme sektöründeki yatırımlarla biliniyor. Kuruluşundan beri ise başında CEO olarak Levent Veziroğlu var. Doğuş Grubu’nun hızlı girdiği yeme içme sektöründe Nusret, Kitchenette, Zuma, Gina, Kiva, Mezzaluna gibi restoranların alımında fizibilitesini yaparak imzası atan Veziroğlu, eski bir finansçı. Öğrendiğime göre değişim döneminde Şahenk, Veziroğlu’ndan icrada değil yönetim kurulunda yer almasını istiyormuş. Veziroğlu kısa süre önce “Likya-Işıklı Aşklar Ülkesi” isimli bir kitap yazdı ve edebiyat dünyasına adım attı. Yolculuklar sırasında yazdığı kitap Phaselis’ten Knidos’a yaşayan insanların öyküsünü anlatıyor.
Eşi ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu olan Veziroğlu sanat dünyasına çok yakın. Bakalım Doğuş’ta yönetim kurulunu mu, yoksa yeni heyecanları mı tercih edecek?
20’NCİ YILINDA SIEMENS’E RAKİP
Dünya hızla dijitalleşiyor. Evler, ofisler, ulaşım akıllı sistemlere sahip. Bu sistemin temelini ise sinir sistemleri gibi detaya sahip elektrik işleri oluşturuyor.
Orge Elektrik, 20 yıl önce elektrik taahhüt sektörüne giriyor. Bugün yurtiçinde önemli projelere imza atarken şimdi hedefi rakibi Siemens gibi global şirket olmak,
İstanbul’un simge mekanlarından Büyük Kulübün başkan yardımcısı olan Orge CEO’su Nevhan Gündüz çalışmalarını anlatmak istedi, buluştuk. Elektrik taahhüt işlerinde çok önemli yol almışlar.
Pendik-Kaynarca metrosunun tüm elektrik taahhüt işlerini tek firma olarak tamamlayan Orge Enerji, şu anda yapımı süren Dudullu metrosu, Kabataş metrosu ve Pendik- Sabiha Gökçen metro inşaatının da elektrik elektronik işlerini yapıyor.
Gündüz, hedeflerinin dünyanın önemli şirketleri arasına girmek olduğunu da ekliyor ve şunları söylüyor:
“En büyük hedefimiz yurt dışında Türkiye’nin adını duyurmak ve global bir oyuncu olmak. Kuveytli yerel bir şirketle işbirliği yaparak Kuveyt’te hem raylı sistemler gibi alt yapı hem de konut-avm gibi üst yapı için çalışmalara başladık. Yine Türk şirketlerle Suudi Arabistan ve Ukrayna’da metro ihalelerine girdik.
Gündüz, Türkiye’nin hızla büyüdüğü bu alanda yetişmiş eleman sorununun yaşandığını da söylüyor ve 2017 Aralık ayında sektöre uzman yetiştirmek için Orge Enstitüyü hizmete açtıklarını söylüyor.
Gündüz “İlk yıl 1000 kişiyi yetiştirmeyi hem genç işsizliğe engel olmak hem de tüm sektörün eğitimli eleman ihtiyacına cevap vermek istiyoruz” diyor.
Türkiye’nin katma değeri yüksek alanlarda yeni markalara ihtiyacı var. Orge’nin hedefi bu nedenle önemli.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR