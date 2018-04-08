Doğuş İzmir İstinye Park’taki hisselerini Orjin’e devretti

DOĞUŞ Grubu Türkiye’nin önemli gruplarından biri. Ayhan Şahenk’in 67 yıl önce kurduğu grup, inşaat sektörü ile başladı bugün çok farklı alanlarda faaliyet gösteren 7 sektörde 300 şirkete, 35 bin çalışana sahip. Son günlerde grupla ilgili bazı gelişmeler yaşanıyor. Yönetim kademesinde değişimler, borçları ve yönetimi yeniden yapılandırma çalışmaları göze çarpıyor. Bankalara başvurunun duyulmasından önce geçen haftalarda basında yer alan haberlerde Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk’in başta Doğuş Restaurant Entertainment and Management’tın (D.ream) hisselerinin bir kısmı ile Nusr-et, Zuma gibi bazı operasyonları satışa çıkaracağı yer alıyordu. Satılacak operasyonlardan birinin ise Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım’ın sahip olduğu Orjin Grup’la ortak yapılan İstinye Park yatırımı idi. İstinye Park alışveriş merkezi furyasının en başarılı örneklerinden. İstanbul’da ziyaretçi ve ciro açısından ilk sırada yer alan Cevahir’den sonra Zorlu Center ile ilk üçte yer alıyor. İstinye Park markalar sokağıyla da üst gelir grubunun cazibe alanı. Doğuş Grubu’nun İstinye Park’taki hisse oranının yüzde 42 olduğu biliniyor.

Ancak aldığım bilgilere göre Doğuş Grubu çok başarılı olan İstanbul’daki ortaklığının hisselerini değil İzmir yatırımına ilişkin bu kararı almış. Hatta satış gerçekleşmiş. Yüzde 50 civarındaki hisseler diğer ortak Orjin Grubu’na devredilmiş bile. İzmir yatırımının geçmişi 2013 yılına uzanıyor. Doğuş ve Orjin Grup İstanbul İstinye Park başarılı olunca ve İzmir’den de yoğun talep gelince aynı modelde bir AVM’yi İzmir’de de açmaya karar vermişti. Gökdelenleriyle alışveriş merkezleriyle “gelişerek” İstanbul’a benzeme kararlılığında olan İzmir’de yatırım için 2013 yılında start verildi. İzmir Üçkuyular’da davalı, itirazlı yani biraz maceralı bir süreçten sonra 340 bin metrekarelik bir arazide yatırım başladı. 300 mağazalı AVM ile 211 odalı otel inşaatı başladı. Projenin kapsamında temalı büyük bir de yeşil alan olacak. Bittiğinde günlük 45 bin ziyaretçi hedefleniyor. 3 bin kişiye ise istihdam sağlayacak. İzmir’deki inşaat bugünlerde hızla sürüyor. 250 milyon dolarlık yatırımda artık tek yatırımcı olan Orjin Grubu, yatırımı 2019 yılı içinde tamamlamayı planlıyor. Yorumlara göre İstanbul’da hızlanan Galataport yatırımıyla finansman ihtiyacı artan Doğuş Grubu, bundan sonra konsantrasyonunu bu yatırım üzerine yoğunlaştırmak istiyor. İstinye Park İzmirle başlayan varlık satışları ise hangi yatırımlarla sürecek, zaman gösterecek?

LAFAYATTE AVRUPA’YA ‘VADİ’DEN GİRİYOR

FRANSA’nın en büyük perakende gruplarından biri Lafayatte. Yıllardır Türkiye’ye girdi giriyor söylentileri çıkardı. Sonunda Anadolu yakasında Emaar’da ilk mağaza DEMSA Grubu’nun temsilciliğiyle açıldı. Lafayatte şimdi ikinci mağazayı Vadistanbul AVM’de açacak. Vadistanbul, İstanbul’un yeni çekim alanlarından biri. İstanbul’da marka olan Avrupa Konutları’nın üreticisi Artaş İnşaat’ın ikinci kuşak üyesi Serhan Çetinsaya eski Evyap Fabrikası üzerinde kurulan Vadistanbul projesini anlattı.

1.5 MİLYON ZİYARETÇİ

İstanbul’un en büyük karma projelerinden biri Vadistanbul. Konut, ofis, otel, alışveriş merkezi, festival ve park alanları gibi yaşam alanlarından oluşuyor. 1.915 konut, AVM bünyesinde toplam 270’i aşkın marka var. AVM’nin içine kendi yaptıkları yatırımla Seyrantepe metrosundan ‘havarayla’ giriliyor. Çetinsaya, Vadistanbul’da yer alacak olan Galeries Lafayette’in, 10 bin metrekare alan içerisinde en büyük departman store olacağını söylüyor. AVM’yi ulaşılabilir lüks kavramına uygun olarak konumlandırdıklarını buna göre de marka karması yaptıklarını anlatıyor. Daha açılır açılmaz yoğun bir ilgi gördüklerini anlatan Çetinsaya, 2018 yılında aylık ziyaretçi hedefini aylık 1.5 milyon olarak belirlediklerini söylüyor. Çetinsaya “Cevahir, İstinye Park ve Zorlu ile birlikte öncü AVM’ler arasına girmek istiyoruz. İlk üçte yer almak hedefimiz” diyor. Vadistanbul bünyesindeki ofisleri satın alanlar arasında önemli yabancı bankalar ve ilaç şirketleri var. Ünlü sanatçı Tarkan’ın da ofisi bu projede yer alıyor. Yabancı yatırımcıya toplu satış ise söz konusu değil. “Bu projede yatırım değil oturmak için satış oldu. Bu oran yüzde 90’a 10 civarında” diyor. Çetinsaya, Avrupa Konutları, Tema, Ataşehir kuleleri gibi projelerinde bugüne kadar 18 bin konut inşaa ettiklerini söylüyor ve Vadistanbul’un son etabının ise 2018 Temmuz’da başlayacağını açıklıyor. Bir zamanların fabrikalar bölgesi olan Cendere Vadisi’nde birbiri ardına sıralanan yeni konut projeleri arasında doğaya uyumlu görünen tek proje Vadistanbul. Yeşil alanların arasındaki proje umarız yıllar içinde aynı özelliğini koruyabilir.

KİMYADA YARIŞ BÜYÜK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye İhracatçılar Birliği’nde (TİM) komite seçimleriyle sürüyor. Şu ana kadar sadece İSO Başkanı Erdal Bahçıvan rekor oyla seçildi. TİM’de yarış 60 birlikten gelecek haberlere bağlı. Başkan adayları İsmail Gülle, Hikmet Tanrıverdi, Tahsin Öztiryaki’nin aday olmak istedikleri biliniyor. Bunun dışında Oğuz Satıcı aday olur mu? Olmazsa bir sürpriz olur mu sorularının yanıtı bu seçimlere bağlı. Değişecek 41 başkandan biri de İstanbul Kimyevi Maddeler Birliği Başkanı Murat Akyüz. Yavuz Eroğlu ve Adil Pelister’in aday olduğu birlikten gelen haberler ilginç. Bu seçimlere kadar 250-300 üyenin katıldığı seçimler için rekor katılım bekleniyor. 2498 firma oy kullanmak için başvurmuş. Ortaya çıkan bu ilgi kimin hanesine yazılacak, 14 Nisan’da ortaya çıkacak.