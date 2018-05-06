Çin seferi

Çin’in Türkiye için de fırsat yarattığını söyleyen DEİK Asya Pasifik İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı, “Kasım ayındaki fuar önemli bir adım olacak. Şanghay’da yapılacak ithalat fuarı çok önemli. İhracatçılar birliği olarak büyük bir yer kiraladık. Küçük-büyük firmalarla burada yerimizi alacağız” diyor.





BUGÜNLERDE batıdaki ülkelerin birçoğunun gündeminde Çin var. Bilindiği gibi dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip Çin’le Amerika Birleşik Devletleri arasında ciddi bir ticaret savaşı yaşanıyor. ABD’nin Çinle ticaret açığını kapatmak için aldığı önlemler için müzakereler sürüyor. Bu anlaşmazlık Almanya gibi bazı ülkeleri de korkutuyor. Görüşmelerde yumuşamalar olsa da henüz tam bir anlaşma yok. Bu gelişmeler Türkiye gibi ülkeleri nasıl etkileyecek? 10 yılda 10 trilyon dolar ithalat hedefi açıklayan Çinle Türkiye’nin durumu ne? İş dünyası temsilcileri ile yaptığım sohbetlerde sık sık gündeme gelen bu soruları, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkanı Murat Kolbaşı’na sormak istedim.

Kolbaşı’nı Çin’in İzmir’deki Başkonsolosluğu’nun açılış töreninde buldum. Bu görüşmelerin dünya için önemli olduğunu söylüyor Kolbaşı. Türkiye’ye yansımasını ise şöyle özetliyor: “Çin, ABD ile anlaşma yapsa bile bazı sektörlerde alternatif arayışına girecektir. Türkiye bu ülkelerden biri olur. Özellikle gıda konusunda fırsatlar doğar. Ancak bu konuda Türk firmaları bu pazar için daha organize bir şekilde harekete geçmeli” diyor. Bunun için önümüzdeki aylarda çok önemli bir fırsatın olduğunu söylüyor Kolbaşı. Şanghay’da yapılacak ithalat fuarı... İhracatçılar birliği olarak büyük bir yer kiraladıklarını söyleyen Kolbaşı, “Büyük küçük demeden bu fuara katılsınlar. Türkiye bu pazarda başarılı olacak organizasyona da üretim şansına da sahip” diye konuşuyor.

ÇİNLİ FONLAR GELİYOR

Seçimler ve ekonomideki oynaklık nedeniyle biraz durgunluk yaşansa da Çinli fonların Türkiye’de ofisler açtığını, yatırım araştırmalarının sürdüğünü hatırlatıyor Kolbaşı. Bugünlerde Çin’e ihracata başlamak üzere olan Kayserili BRN Yatak’ın Yönetim Kurulu Başkanı Berna İlter de bu pazarın çok ciddiye alınması gerektiğini anlatıyor. “Çinliler Avrupa’da marka peşinde. Türk markası imajına yüklenmemiz lazım” diyor. Çinle siyasi bazı sıkıntılar yaşansa da ekonomik işbirlikleri artıyor. Türkiye’de yatırım yapan firma sayısı 1000’e yaklaşmış. Gelen turist sayısı 600 bine yaklaşacak gibi. İstanbul’da ICBC Bank gibi büyük 29 şirketin bir araya geldiği bir dernek kuruluyor. Bank of China’dan sonra üçüncü bir bankanın daha gelmesi bekleniyor. Vize sorunu ise ne yazık ki sürüyor. Kolbaşı bazı iyileştirmeler olduğunu TÜSİAD ve DEİK’ten sonra MÜSİAD için de vize muafiyeti sağlamaya çalıştıklarını söylüyor.

Çinle Türkiye arasındaki ticaret hacmi 23 milyar dolar. Türkiye’den ihracat ise sadece 3 milyar dolar. Bu rakamlar Türkiye’nin potansiyeline yakışmıyor. Galiba Çinle ilişkilerin yeniden sağlam bir temele oturtulması gerekiyor!

‘KİRAZ’A DİKKAT!

BU arada Çin pazarı ile ilgili önemli bir uyarı da geldi sohbet ettiğim iş insanlarından. Çin Türkiye’den ilk kez yaş meyve ve sebze ihracatında kirazla ilgili izin vermiş. Ancak bu konuda ciddi bir tehlike söz konusu. Akdeniz sineği... Çin, kirazın 16 gün soğuk havada bekletilmesini istemiş. Ancak Türk kirazının bu kadar süre beklemesinin mümkün olmadığını söyleyen bir ihracatçı, “Kalite sorunu çıkabilir. Bir kez Türk kirazının kötü imajı çıkarsa, önümüzdeki dönemlerde açılacak yeni ürünler için ihracat zorlaşır. Çok dikkatli olmamız gerekli” diyor. Rusya ile yaşadıklarımız dikkate alınırsa uyarının önemi ortaya çıkar.

KÜÇÜKKUYU MARKA OLACAK MİDİLLİ’YE SEFER BAŞLIYOR

GEÇEN hafta sonu Küçükkuyu’da geleneksel “Zeytin Çiçeği” festivali yapıldı. Türkiye’nin en kaliteli zeytinyağ üreticisi Kuzey Ege’nin ilçelerinden biri olan Küçükkuyu, bir süredir marka olmak, hem turizmde hem de zeytinyağı üretiminde farklılaşmak için çaba içinde. Belediye Başkanı Cengiz Balkan, bölgenin zenginliklerini ortaya çıkarmak istiyor. Projelerinden biri otlarıyla ünlü bölgede ‘100 Kadın 100 Yemek’ projesi. Festival kapsamında bir de panel düzenlendi. Küçükkuyu’nun nasıl markalaşacağı tartışıldı. Panelistlerden DENTUR Avrasya Grup Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Berkay Küçükkuyu-Midilli seferleri için bir süredir çalışma yaptıklarını açıkladı. Bakanlıktan sınır kapısı izni çıktığı an seferler başlayacak.

Nar Grup Üst Yöneticisi Samir Bayraktar Küçükkuyu bölgesindeki yağın çok özel olduğunu vurgulayarak, “Küçükkuyu marka olacaksa bunu organik yaşam kültürünü öne çıkararak yapmalı. Organik yaşam destinasyonu olabilir. Marka olmak istiyorsanız lütfen hiçbir şey yapmayın” diyor.

TÜRKONFED’İN BAŞKANI ORHAN TURAN OLACAK

TÜRK Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Anadolu’ya açılmak için öncü olduğu iş insanları derneklerini bir araya getiren bir federasyon TÜRKONFED. Bugün Türkiye geneline yayılan 29 federasyon 235 dernek ve 40 bini aşkın şirketi çatısı altında barındırıyor.

Tarkan Kadooğlu ise 2015 yılından beri federasyonun başkanlığını yapıyordu. Bu hafta Kadooğlu hakkında bir işadamının öldürülmesinde azmettirici olduğu iddiası gündeme geldi. Kadooğlu’nun da firar ettiği ortaya çıktı.

TÜRKONFED yönetimi şok yaratan bu durum için “gelişmeleri yakından takip etmekte ve sürecin hukuk ilkelerine uygun, adil bir şekilde tamamlanacağı inancını taşımaktayız” açıklamasını yaptı. Başkanvekilliği görevine de Şükrü Ünlütürk’ün getirildiğini açıkladı.

Şimdi federasyon 12 Mayıs’ta olağan genel kurulunu yapacak. Genel kurul öncesinde tekrar başkan olmayacağını açıklamış olan Kadooğlu’nun yerine ise başkan yardımcılarından Orhan Turan’ın geleceğini öğrendim.

Turan, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun. ODE Yalıtım AŞ firmasının sahibi. Turan TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği, TÜSİAD Sektörel Politikalar ve Sektörel Kuruluşlar ile İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcılığı, SEDEFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Üyeliği görevlerini yürütüyor.