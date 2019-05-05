Büyüme lüksü

Dünya ekonomisinde zor bir dönemden geçiliyor. Ülkelerin büyümeleri düşüyor. Ancak bu sorunlardan etkilenmeyen alanlar da var, bunlardan biri lüks tüketim. Dünyada yüzde 5 büyüyen lüks tüketim Türkiye’de ise yüzde 8 büyüyor. Bu alanın önemli markalarından Vakko’nun CEO’su Jaklin Güner, “Büyüme dünyadaki belirsizliğe rağmen sürecek. Markalar daha çevik olmak zorunda” diyor.
DÜNYA ekonomisi yine karamsar günlerden geçiyor. Büyüme oranları düşüyor, finansal göstergeler olumsuz. Tüm bu olumsuzluklar içinde yükselme eğiliminde olan alanlar da var. Onlardan biri lüks tüketim... Araştırmalara göre bu pazar her yıl düzenli olarak yüzde 4-5 büyüyor. 2018 yılında ise 260 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. Bu büyümenin ana kaynağı batı değil doğu, özellikle de Çin ve Ortadoğu. Büyümede etkin olan diğer konu ise online satışların yükselişi. 2025’de online’nın payının yüzde 25’e ulaşması bekleniyor. Yani bu gelişmelere de Z kuşağı damga vurmaya hazırlanıyor. Lüks pazarda değişim hızlı. Vakko ise Türkiye lüks pazarının en eski ve önemli markalarından biri. Dünyada ve Türkiye’de bu alanda neler oluyor? Bu sorunun yanıtı ve gelişmeleri 5 yıl önce Vakko’nun CEO’su olan Jaklin Güner’le konuştuk.
HİZMET ÖN PLANDA
Lüks pazarında büyümenin istikrarlı bir şekilde devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Güner, dünyadaki yüzde 4-5 büyümenin Türkiye’de 7-8 olarak yani iki katı beklendiğini anlatıyor. Güner’e göre, lüksteki talep artışının nedenleri arasında “hızlı modanın” getirdiği kalite sorunu, kadınların çalışma hayatına girmesi, kentleşme ve Z kuşağının üretimde iklim, kaynakların doğru kullanımı gibi beklentileri etkili oldu. Lüks tüketimin artmasında bir diğer etken de orta sınıftan lükse artan eğilim. Yeni müşteri çeşitlenmesinin başladığını araştırmaların gösterdiğini dile getiriyor. Lüks pazarının en önemli değişiminin ise bir “total yaşam biçimi” sunmasından geçtiğini söyleyen Güner, “Hizmet artık ön planda. Kişiselleştirilmiş pazarlama, farklı deneyimler sunma bunlar arasında” diyor.
33 YIL ÖNCE YAPTI
Dünya perakende sektöründe yenilik olarak gösterilen yeni modellerin gençlik markası Vakkorama ile 33 yıl önce gerçekleştirildiğini de ekleyen Güner, Vakko’da geçen 5 yıllık deneyimini de şöyle sıralıyor: “Vakko’ya geldiğimde 5 yıllık bir yol haritası belirledik. Vakko ise 2014-2018 dönemine baktığımızda Türkiye pazarının 2 katı bir büyüme hızı yakaladık. 2019 yılında ise büyüme hızımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi 2018 yılını Türkiye olarak yüzde 2.6 büyüme ile kapattı. Vakko olarak 2019’da, yeni yatırımlarımızın da etkisi ile, reel büyüme hedefimizi yüzde 30 olarak belirledik.
Güner, 80’inci yılını kutlayan Vakko’nun Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ‘dünyada hizmette en iyi olacağız’ vizyonu ile hareket ettiklerini söylüyor. Marka çeşitlenmesine gittiklerini de ekliyor Güner ve kendi örneklerinden yola çıkarak “Yeni ürün ve konseptler oluşturuyoruz” diyor.
22 İLDE MAĞAZA AÇACAĞIZ
VAKKO olarak olmaları gereken iller için bir araştırma da yaptırdıklarını söylüyor Güner. “Gelir düzeyi ve nüfusa göre 22 ilde olmamız gerekiyor. Bunun için 2019’da 30 yeni lokasyonda olacağız” bilgisini veriyor. Güner, iyi bir planlama ve dinamikleri iyi okumanın bu dönemde büyük fırsatlar yarattığını da belirterek “Günlük ekonomik sorunlardan, kurların oynamasından tabii ki etkilendik. Hayatımızı zorlaştırdı, bulanıklaştırdı. Çünkü biz ürünü 18 ay önce sipariş ediyoruz. Ama bunu Vakko müşterilerine yansıtmamaya çalıştık ve başarılı olduk” diyor. Belirsizliğin yeni dönemin gerçeği olduğunu da ekliyor Güner. “Esnek ve proje üretebilir olmak zorundayız. Yani çeviklik artık vazgeçilmezimiz” diyor. Dünyada en bilinen Türk markalarından biri olan Vakko bugüne kadar yurtdışında AVM’lerde korner olarak yer alıyordu. Şimdi ilk mağazasını açıyor. Güner, Katar’da açılacak mağaza ile Ortadoğu’lu müşterilerine hizmet vereceklerini anlatıyor.
VAKKO İLE İLGİLENEN ÇOK
BU arada Güner’e yabancı ortaklık konusunda yeni bir gelişme olup olmadığını da sordum. Hatırlanacağı gibi Vakko Tekstil, stratejik alternatiflerin tespiti Credit Suisse yetkilendirmiş ancak sözleşme geçen yıl sona ermişti. Güner, ortaklık konusunun dönemsel olarak doğru zaman olmadığı için ertelendiğini belirterek, “Vakko’ya her dönem ilgi var. Halka açık bir şirketiz gelişmeleri zaten açıklıyoruz” dedi.
Büyüme lüksü
Dünya ekonomisinde zor bir dönemden geçiliyor. Ülkelerin büyümeleri düşüyor. Ancak bu sorunlardan etkilenmeyen alanlar da var, bunlardan biri lüks tüketim. Dünyada yüzde 5 büyüyen lüks tüketim Türkiye’de ise yüzde 8 büyüyor. Bu alanın önemli markalarından Vakko’nun CEO’su Jaklin Güner, “Büyüme dünyadaki belirsizliğe rağmen sürecek. Markalar daha çevik olmak zorunda” diyor.
DÜNYA ekonomisi yine karamsar günlerden geçiyor. Büyüme oranları düşüyor, finansal göstergeler olumsuz. Tüm bu olumsuzluklar içinde yükselme eğiliminde olan alanlar da var. Onlardan biri lüks tüketim... Araştırmalara göre bu pazar her yıl düzenli olarak yüzde 4-5 büyüyor. 2018 yılında ise 260 milyar Euro’ya ulaşmış durumda. Bu büyümenin ana kaynağı batı değil doğu, özellikle de Çin ve Ortadoğu. Büyümede etkin olan diğer konu ise online satışların yükselişi. 2025’de online’nın payının yüzde 25’e ulaşması bekleniyor. Yani bu gelişmelere de Z kuşağı damga vurmaya hazırlanıyor. Lüks pazarda değişim hızlı. Vakko ise Türkiye lüks pazarının en eski ve önemli markalarından biri. Dünyada ve Türkiye’de bu alanda neler oluyor? Bu sorunun yanıtı ve gelişmeleri 5 yıl önce Vakko’nun CEO’su olan Jaklin Güner’le konuştuk.
HİZMET ÖN PLANDA
Lüks pazarında büyümenin istikrarlı bir şekilde devam edeceğini öngördüklerini söyleyen Güner, dünyadaki yüzde 4-5 büyümenin Türkiye’de 7-8 olarak yani iki katı beklendiğini anlatıyor. Güner’e göre, lüksteki talep artışının nedenleri arasında “hızlı modanın” getirdiği kalite sorunu, kadınların çalışma hayatına girmesi, kentleşme ve Z kuşağının üretimde iklim, kaynakların doğru kullanımı gibi beklentileri etkili oldu. Lüks tüketimin artmasında bir diğer etken de orta sınıftan lükse artan eğilim. Yeni müşteri çeşitlenmesinin başladığını araştırmaların gösterdiğini dile getiriyor. Lüks pazarının en önemli değişiminin ise bir “total yaşam biçimi” sunmasından geçtiğini söyleyen Güner, “Hizmet artık ön planda. Kişiselleştirilmiş pazarlama, farklı deneyimler sunma bunlar arasında” diyor.
33 YIL ÖNCE YAPTI
Dünya perakende sektöründe yenilik olarak gösterilen yeni modellerin gençlik markası Vakkorama ile 33 yıl önce gerçekleştirildiğini de ekleyen Güner, Vakko’da geçen 5 yıllık deneyimini de şöyle sıralıyor: “Vakko’ya geldiğimde 5 yıllık bir yol haritası belirledik. Vakko ise 2014-2018 dönemine baktığımızda Türkiye pazarının 2 katı bir büyüme hızı yakaladık. 2019 yılında ise büyüme hızımızı arttırmayı hedefliyoruz. Bildiğiniz gibi 2018 yılını Türkiye olarak yüzde 2.6 büyüme ile kapattı. Vakko olarak 2019’da, yeni yatırımlarımızın da etkisi ile, reel büyüme hedefimizi yüzde 30 olarak belirledik.
Güner, 80’inci yılını kutlayan Vakko’nun Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko’nun ‘dünyada hizmette en iyi olacağız’ vizyonu ile hareket ettiklerini söylüyor. Marka çeşitlenmesine gittiklerini de ekliyor Güner ve kendi örneklerinden yola çıkarak “Yeni ürün ve konseptler oluşturuyoruz” diyor.
22 İLDE MAĞAZA AÇACAĞIZ
VAKKO olarak olmaları gereken iller için bir araştırma da yaptırdıklarını söylüyor Güner. “Gelir düzeyi ve nüfusa göre 22 ilde olmamız gerekiyor. Bunun için 2019’da 30 yeni lokasyonda olacağız” bilgisini veriyor. Güner, iyi bir planlama ve dinamikleri iyi okumanın bu dönemde büyük fırsatlar yarattığını da belirterek “Günlük ekonomik sorunlardan, kurların oynamasından tabii ki etkilendik. Hayatımızı zorlaştırdı, bulanıklaştırdı. Çünkü biz ürünü 18 ay önce sipariş ediyoruz. Ama bunu Vakko müşterilerine yansıtmamaya çalıştık ve başarılı olduk” diyor. Belirsizliğin yeni dönemin gerçeği olduğunu da ekliyor Güner. “Esnek ve proje üretebilir olmak zorundayız. Yani çeviklik artık vazgeçilmezimiz” diyor. Dünyada en bilinen Türk markalarından biri olan Vakko bugüne kadar yurtdışında AVM’lerde korner olarak yer alıyordu. Şimdi ilk mağazasını açıyor. Güner, Katar’da açılacak mağaza ile Ortadoğu’lu müşterilerine hizmet vereceklerini anlatıyor.
VAKKO İLE İLGİLENEN ÇOK
BU arada Güner’e yabancı ortaklık konusunda yeni bir gelişme olup olmadığını da sordum. Hatırlanacağı gibi Vakko Tekstil, stratejik alternatiflerin tespiti Credit Suisse yetkilendirmiş ancak sözleşme geçen yıl sona ermişti. Güner, ortaklık konusunun dönemsel olarak doğru zaman olmadığı için ertelendiğini belirterek, “Vakko’ya her dönem ilgi var. Halka açık bir şirketiz gelişmeleri zaten açıklıyoruz” dedi.