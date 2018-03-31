Bursa kadının en güçlü olduğu üçüncü kent

Bursa, Türkiye’nin 12 yıldır ihracat şampiyonu olan otomotiv sektörünün kalbi. Uluslararası otomobil markalarının en önemli fabrikaları bu kentte. Sadece otomotiv değil tekstil de Bursa ekonomisinin en önemli dinamiğini oluşturuyor.

Dolayısı ile Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı İbrahim Burkay’ın ev sahipliğinde NEF İnşaat’ın sponsorluğunda düzenlenen Hürriyet Ekonomi Zirvesi için Bursa’daydık.

Zirvenin başlığı “Bursa, Endüstri 4.0 ve Otomotiv” idi. Konu hem Bursa için hem de dünyanın 10’uncu büyük ekonomisi hedefi koyan Türkiye için son derece önemli.

Endüstri 4.0 ya da dijital dönüşüm adı verilen bu dönemin dünyayı şimdiden değiştirmeye başladığı artık tartışılmaz bir gerçek. Biliyoruz ki birçok iş şimdiden form değiştirmeye başladı, birçok meslek yakın gelecekte kaybolacak, iş yapış biçimleri tamamen farklılaşacak.

Bu dönüşüm dünyanın en klasik sorunlarından biri olan çalışma hayatında kadın erkek eşitliğini nasıl etkileyecek? Toplumsal cinsiyet eşitsizliği denilen soruna karşı mücadele etmek zorunda olan dünya kadınları bu dönemde nelerle karşı karşıya kalacak?

Hürriyet’in kadın yazarlarından biri olarak toplantıda ben de bu sorulara yanıt aramaya çalıştım. Bu önemli soruya yanıt vermeden önce Türkiye’de kadının durumunu hatırlamakta fayda var. Çünkü Türkiye kadın erkek eşitliği açısından sorunlu bir ülke.

Nüfusun yarısı kadın ama işgücüne katılım oranı yüzde 30’larda, OECD ülkelerinde bu oran yüzde 60. Çalışan kadınların yüzde 40’ı kayıt dışı çalışıyor. Kadın girişimci oranı da yetersiz, yüzde 17 civarında.

Cinsiyet eşitsizliği açısından da 144 ülke içinde en altlarda 130’uncu sırada yer alıyoruz. Ekonomide olduğu gibi siyasette de kadının adı yok. Siyasetteki oran yüzde 14.

BURSA GÜÇLENİYOR

Genel rakamlar üzücü. Fotoğraf kötü. Ancak Türkiye’nin 81 ilinde durum tabii ki aynı değil. Bursa’da cinsiyet eşitliği nedir diye baktım. İlginç sonuçlar var. Türkiye Ekonomi ve Politikalar Araştırma Vakfı’nın 2014 yılından bu yana yaptığı bir araştırma var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından 81 ilin karnesini çıkarıyor.

Çıkan sonuç Bursa açısından sevindirici. En eşitlikçi iller sıralamasında İstanbul birinci, Bursa ise üçüncü sırada yer alıyor. Kadınların en güçlü olduğu iller sıralamasında yine üçüncü sırada.

Yeniden Endüstri 4.0’ın kadınlara etkisi konusuna dönersek... Yapılan araştırmalarda kadınlar açısından çok önemli değişimlerden söz ediliyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2016’da yayınladığı Endüstri 4.0’ın cinsiyet farklarını nasıl etkileyeceği araştırmasına göre 2020 yılında 5.1 milyon net iş kaybının yüzde 52’sinin erkekleri, yüzde 48’inin ise kadınları etkilemesi bekleniyor.

Ancak aynı zamanda yeni sanayi devrimi döneminde kadın erkek çalışan oranında önemli değişimler yaşanacak. Kol gücüne sanayi dönemi geride kalıyor. Dördüncü sanayi devriminde kol gücünün yerini birbiri ile konuşan makinalar, yapay zeka alacak.

Yere ve zamana bağlı olmayan, esnek çalışmaya imkan veren koşullar ise kadınlara hiç umulmadık fırsatlar sunacak. Cinsiyet eşitliği mücadelesi için önemli bir dönem geliyor.

Yapılması gereken ise genç kuşakları kadın erkek demeden matematik, teknoloji, mühendislik ve tasarım alanlarında donanımlı bireyler haline getirmek.

Çok söylenen bir söz var. Tek kanatla uçulmaz. Bursa bunun farkına varmış görünüyor. Darısı tüm Türkiye’nin başına...