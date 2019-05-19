Basmane Çukuru göl olacak

İzmir’de 20 yıldır yılan hikâyesine dönen ve yıllar içinde dev bir çukura döndüğü için adına ‘Basmane Çukuru’ denilen projede yine başa dönüldü. TMSF’nin açtığı ihaleyi 80 milyon dolar bedelle alan Folkart ruhsattaki gecikme nedeniyle başlama süresinin dolması üzerine projeden şimdilik çekildi. İzmir’in yeni belediye başkanı Tunç Soyer ise araştırma halinde. Beliren fikre göre çukur suni gölet olacak, köprüyle fuara bağlanacak.
İZMİR’de Kültürpark’ın karşısında 20 yıldır 35 bin metrekarelik bir çukur var. Kimine göre adı ‘utanç çukuru’ kimine göre Basmane Çukuru... 1999 öncesinde bu çukurun yerinde belediye otobüslerinin terminali yer alıyordu.
Özelleştirme furyasının yaşandığı o yıllarda dönemin Anavatan Partili Belediye Başkanı Burhan Özfatura, bu alanda bir Dünya Ticaret Merkezi yapılmasına karar verdi. İzmirlilerin yoğun tepkilerine rağmen ihaleye çıkıldı ve inşaatı 35 milyon dolar bedelle Güçbirliği Holding üstlendi. Ancak 1999’da eski başkanlardan Yüksel Çakmur, kentin mimarisini bozacağı ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesi ile dava açtı.
117 MİLYON LİRA
2001 krizinde ise Güçbirliği Holding ortakları arasında olduğu EGS Bank nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile tanıştı. Güçbirliği Holding borçlarını ödese de arazinin yüzde 35’i TMSF’ye kaldı. 2014 yılına gelindiğinde TMSF hisselerini 117 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarmaya karar verdi, yapılan ihaleyi İzmir’in Folkart yatırımlarını gerçekleştiren Sancak Ailesi şirketi Livamine Madencilik’e 80 milyon dolara sattı. Folkart uzun bir süredir proje hazırlığındaydı. Projeden kat karşılığı pay almak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istediği imar değişiklikleri, proje tadilatı derken geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. TMSF’nin inşaatın başlaması için verdiği 30 aylık sürede ruhsat alamayan Folkart projeyi iade etmek zorunda kaldı.
İZMİR’E YAKIŞAN
İzmir dev çukurla yeniden baş başa. Bu olayı o yıllardan beri içi yanarak izleyen eski bir İzmirli gazeteci olarak bundan sonra neler olacağını merak ettim. İzmir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Folkart yetkililerine sordum. Folkart, projeyi hukuki nedenlerle, sözleşmeye uygun olarak devrettiğini söylüyor. Belediyeye ayrı bir kule vererek yeniden çizdikleri projeye 20 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptıklarını anlatan yetkililer projenin İzmir’e yakışan bir proje olmasi için sanat ağırlığını arttırdıklarını ekliyor. Folkart yeni bir ihale açılırsa da talip olduklarını belirtiyor.
ARSAYI ALMAK ZOR
Gelir gelmez kucağında bu gelişmeyi bulan yeni başkan Tunç Soyer ise belediyenin arsanın TMSF hisselerini satın almasının zor olduğunu anlatıyor. Projenin yapılmasında önemli sıkıntılar olduğunu söyleyen Soyer, ancak çukurun da daha fazla böyle bekleyemeyeceği görüşünde. Bunun için olgunlaşmasa da bazı fikirler üzerinde çalışmaya başladıklarını ekliyor. Bu fikirlerden biri “su dolu çukuru suni bir gölet haline getirmek, bir köprü ile fuar alanına bağlayarak banklarla bir oturma alanı yaratmak.” Bölgede büyük bir inşaat kitlesi yaratan imar planı Soyer’in de içine sinmiyor ancak bugüne kadar gelinen noktada yapabilecekleri de kısıtlı.
Görünen o ki Basmane Çukuru daha çok su kaldıracak!
Basmane Çukuru göl olacak
İzmir’de 20 yıldır yılan hikâyesine dönen ve yıllar içinde dev bir çukura döndüğü için adına ‘Basmane Çukuru’ denilen projede yine başa dönüldü. TMSF’nin açtığı ihaleyi 80 milyon dolar bedelle alan Folkart ruhsattaki gecikme nedeniyle başlama süresinin dolması üzerine projeden şimdilik çekildi. İzmir’in yeni belediye başkanı Tunç Soyer ise araştırma halinde. Beliren fikre göre çukur suni gölet olacak, köprüyle fuara bağlanacak.
İZMİR’de Kültürpark’ın karşısında 20 yıldır 35 bin metrekarelik bir çukur var. Kimine göre adı ‘utanç çukuru’ kimine göre Basmane Çukuru... 1999 öncesinde bu çukurun yerinde belediye otobüslerinin terminali yer alıyordu.
Özelleştirme furyasının yaşandığı o yıllarda dönemin Anavatan Partili Belediye Başkanı Burhan Özfatura, bu alanda bir Dünya Ticaret Merkezi yapılmasına karar verdi. İzmirlilerin yoğun tepkilerine rağmen ihaleye çıkıldı ve inşaatı 35 milyon dolar bedelle Güçbirliği Holding üstlendi. Ancak 1999’da eski başkanlardan Yüksel Çakmur, kentin mimarisini bozacağı ve imar mevzuatına aykırı olduğu gerekçesi ile dava açtı.
117 MİLYON LİRA
2001 krizinde ise Güçbirliği Holding ortakları arasında olduğu EGS Bank nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile tanıştı. Güçbirliği Holding borçlarını ödese de arazinin yüzde 35’i TMSF’ye kaldı. 2014 yılına gelindiğinde TMSF hisselerini 117 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkarmaya karar verdi, yapılan ihaleyi İzmir’in Folkart yatırımlarını gerçekleştiren Sancak Ailesi şirketi Livamine Madencilik’e 80 milyon dolara sattı. Folkart uzun bir süredir proje hazırlığındaydı. Projeden kat karşılığı pay almak isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin istediği imar değişiklikleri, proje tadilatı derken geçen hafta önemli bir gelişme yaşandı. TMSF’nin inşaatın başlaması için verdiği 30 aylık sürede ruhsat alamayan Folkart projeyi iade etmek zorunda kaldı.
İZMİR’E YAKIŞAN
İzmir dev çukurla yeniden baş başa. Bu olayı o yıllardan beri içi yanarak izleyen eski bir İzmirli gazeteci olarak bundan sonra neler olacağını merak ettim. İzmir’in yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Folkart yetkililerine sordum. Folkart, projeyi hukuki nedenlerle, sözleşmeye uygun olarak devrettiğini söylüyor. Belediyeye ayrı bir kule vererek yeniden çizdikleri projeye 20 milyon TL’nin üzerinde harcama yaptıklarını anlatan yetkililer projenin İzmir’e yakışan bir proje olmasi için sanat ağırlığını arttırdıklarını ekliyor. Folkart yeni bir ihale açılırsa da talip olduklarını belirtiyor.
ARSAYI ALMAK ZOR
Gelir gelmez kucağında bu gelişmeyi bulan yeni başkan Tunç Soyer ise belediyenin arsanın TMSF hisselerini satın almasının zor olduğunu anlatıyor. Projenin yapılmasında önemli sıkıntılar olduğunu söyleyen Soyer, ancak çukurun da daha fazla böyle bekleyemeyeceği görüşünde. Bunun için olgunlaşmasa da bazı fikirler üzerinde çalışmaya başladıklarını ekliyor. Bu fikirlerden biri “su dolu çukuru suni bir gölet haline getirmek, bir köprü ile fuar alanına bağlayarak banklarla bir oturma alanı yaratmak.” Bölgede büyük bir inşaat kitlesi yaratan imar planı Soyer’in de içine sinmiyor ancak bugüne kadar gelinen noktada yapabilecekleri de kısıtlı.
Görünen o ki Basmane Çukuru daha çok su kaldıracak!