Balonlar tamam sıra Tayyare Evleri’nde

Türk Hava Kurumu (THK) son yıllarda adeta yağmalanan mallarının peşine düştü. Kapadokya’da yasal olmayan yollarla el konulan balonlarını geri alan THK şimdi de İstanbul Laleli’deki otel olarak kullanılan Tayyare Evleri’nin peşinde. Gayrimenkulün değerine kavuşması için Odeabank ve işletmeci Keskin Holding’le görüşmelere başlandı.
TÜRK Hava Kurumu (THK), Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak sanayiinin gelişmesini sağlamak amacıyla kurduğu bir kurum. Sonraki yıllarda bu görevini yerine getirecek ilgi ve desteği göremeyen kurum bağışlarla ve mülklerinden elde ettiği gelirle yaşayan bir kurum oluyor.
Kurumda uzun bir süredir karmaşık olaylar yaşanıyor. Yönetim kavgaları, hatalı uygulamalar mahkemeye düşen bir çok kararın nedeni. Geçen haftalarda bu uygulamalardan birini bu köşede yazmıştık. THK, Kapadokya’da yasal olmayan yollarla balonlarına el koyan Şeref Tur’a karşı mahkemede mücadele veriyordu. THK yetkilileri aradı ve bu mücadeleyi kazandıklarını ve balonları geri aldıklarını söyledi. Değerlerinin peşine düşen THK yetkilileri şimdi ise Laleli’deki Tayyare Apartmanları ile ilgili bir sorun yaşıyor. Laleli’ye yolu düşenler bilir. Aksaray’a inerken müthiş mimariye sahip bir binadır Tayyare Apartmanları. İstanbul’un ilk betonarme yapılarından biri olan binalar, uzun yıllardır otel olarak işletilir. Evlerin hikayesi son derece ilginç:
“1918 yılında Cibali’den Fatih’e kadar büyük bir yangın çıkar. 7 bin 500 ev yanar. Yangında evlerini, işyerlerini kaybeden kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak için hem apartman hem de toplu konut niteliğindeki Tayyare Apartmanları’nın yapılmasına karar verilir. Mimar Kemaleddin Bey tarafından inşaa edilen evler o yıllarda yangından zarar görenler için söylenen ‘Harikzedegan Apartmanları’ olarak adlandırılmışlardır.”
1922’DE TAMAMLANDI
25 dükkân, 124 daire bulunan dört bloktan oluşur. Binaların yapımı 1919’da başlar, 1922’de tamamlanır. Harikzedegan Apartmanları Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra ise gelir sağlamak amacı ile Atatürk’ün isteği ile yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (THK) devredilir ve Tayyare Evleri olarak anılır. Alt kattaki dükkânlarda İstanbul’un ünlü baklavacıları ve kebapçıları da kiracı olarak yer alırlar. 1980’li yıllarda ise bina otele dönüştürülür.
THK yönetiminin yeni mücadelesi şimdi bu gayrimenkulunun değerine kavuşması ve sorunların çözülerek yeniden İstanbul’un en güzel otellerinden biri olması. Davaları süren, karmaşık ilişkilerin ve olayların öznesi olan otelde neler yaşanıyor derseniz? Yetkililer şunları anlatıyor:
Otel önceki yönetim tarafından 01.07.2005 tarihli kira sözleşmesi ile kiraya verildi. Şu an Keskin Holding AŞ‘nin kiracı vasfı olduğu taşınmazla ilgili mahkeme devam ediyor.
Kiraya verilen ilk dönemde kiracı Naz Giyim olmasına rağmen bilahare sözleşme Recep Ercan Keskin ile yapılmıştır. Kira süresinin uzatılması konusu ise ayrı bir dava konusuna dönüşmüştür.
Kurum veya şirketlerin mali kaynak ihtiyacı karşılığında bu mülk Odeabank’tan alınan yüksek krediler karşılığında ipotek edilmiş, zamanında ödenmeyen borca karşılık temlik edilmiştir.
Otel ve işyerlerinin yıllık kira bedelinin yaklaşık 10-12 milyon dolar olmasına rağmen, kira bedeli 4 milyon dolar olarak saptanmıştır.
2015 yılından itibaren kira bedeli Odeabank tarafından alınmaya devam edilmekte. Kiracı ile alt kiracılar arasında da çözümsüzlüğe varacak şekilde hukuki ihtilaflar bulunmakta.
Sonuçta uzun yargı ve mahkeme süreleri nedeniyle çözümsüz ve karmaşık bir durum yaşanıyor. Gelinen noktada kurumumuzun daha fazla zarara uğramasını önlemek, Odeabank ve ana kiracı durumundaki Keskin Holding yetkililerini bir araya getirmek için görüşmeler başlatıldı.
Bu mülkün gerçek kira bedelinin tespiti için Kalkınma Bankası AŞ ile yazışmalar başlatılmış, güncel değerleme oranlarına göre görüşmeler sürdürülecek.
Tayyare Evleri, İstanbul’un en değerli binalarından. Bir zamanlar Avrupalı, Amerikalı turistlerin ilgi gösterdiği otelin bu tartışmaların ortasında kalması üzücü. Türkiye turizmden yüksek gelir elde etmek isterken elindeki değerleri böyle harcamamalı!
İstanbul Modern’in misafir sanatçıları
İstanbul’un en önemli özel müzelerinden İstanbul Modern, Türkiye’nin uluslararası tanıtımında fark yaratacak bir proje başlattı. İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projenin adı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı.
Bu proje ile çeşitli ülkelerden sanatçılar İstanbul’a gelerek ahşap oymadan seramiğe, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatin ustasıyla bir araya gelecek. Proje için İstanbul’a gelmeye başlayan sanatçılardan her biri İstanbul’da toplam altı hafta geçirecek. Bu birliktelikle üretilecek yapıtlar da Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek.
Davet edilen sanatçılar uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar. Katılımcılar şu isimlerden oluşuyor:
Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Helsinki), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia), Jorinde Voigt (Berlin)
Balonlar tamam sıra Tayyare Evleri’nde
Türk Hava Kurumu (THK) son yıllarda adeta yağmalanan mallarının peşine düştü. Kapadokya’da yasal olmayan yollarla el konulan balonlarını geri alan THK şimdi de İstanbul Laleli’deki otel olarak kullanılan Tayyare Evleri’nin peşinde. Gayrimenkulün değerine kavuşması için Odeabank ve işletmeci Keskin Holding’le görüşmelere başlandı.
TÜRK Hava Kurumu (THK), Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetin ilk yıllarında uçak sanayiinin gelişmesini sağlamak amacıyla kurduğu bir kurum. Sonraki yıllarda bu görevini yerine getirecek ilgi ve desteği göremeyen kurum bağışlarla ve mülklerinden elde ettiği gelirle yaşayan bir kurum oluyor.
Kurumda uzun bir süredir karmaşık olaylar yaşanıyor. Yönetim kavgaları, hatalı uygulamalar mahkemeye düşen bir çok kararın nedeni. Geçen haftalarda bu uygulamalardan birini bu köşede yazmıştık. THK, Kapadokya’da yasal olmayan yollarla balonlarına el koyan Şeref Tur’a karşı mahkemede mücadele veriyordu. THK yetkilileri aradı ve bu mücadeleyi kazandıklarını ve balonları geri aldıklarını söyledi. Değerlerinin peşine düşen THK yetkilileri şimdi ise Laleli’deki Tayyare Apartmanları ile ilgili bir sorun yaşıyor. Laleli’ye yolu düşenler bilir. Aksaray’a inerken müthiş mimariye sahip bir binadır Tayyare Apartmanları. İstanbul’un ilk betonarme yapılarından biri olan binalar, uzun yıllardır otel olarak işletilir. Evlerin hikayesi son derece ilginç:
“1918 yılında Cibali’den Fatih’e kadar büyük bir yangın çıkar. 7 bin 500 ev yanar. Yangında evlerini, işyerlerini kaybeden kişilerin barınma ihtiyacını karşılamak için hem apartman hem de toplu konut niteliğindeki Tayyare Apartmanları’nın yapılmasına karar verilir. Mimar Kemaleddin Bey tarafından inşaa edilen evler o yıllarda yangından zarar görenler için söylenen ‘Harikzedegan Apartmanları’ olarak adlandırılmışlardır.”
1922’DE TAMAMLANDI
25 dükkân, 124 daire bulunan dört bloktan oluşur. Binaların yapımı 1919’da başlar, 1922’de tamamlanır. Harikzedegan Apartmanları Cumhuriyet’in ilanından kısa bir süre sonra ise gelir sağlamak amacı ile Atatürk’ün isteği ile yeni kurulan Türk Tayyare Cemiyeti’ne (THK) devredilir ve Tayyare Evleri olarak anılır. Alt kattaki dükkânlarda İstanbul’un ünlü baklavacıları ve kebapçıları da kiracı olarak yer alırlar. 1980’li yıllarda ise bina otele dönüştürülür.
THK yönetiminin yeni mücadelesi şimdi bu gayrimenkulunun değerine kavuşması ve sorunların çözülerek yeniden İstanbul’un en güzel otellerinden biri olması. Davaları süren, karmaşık ilişkilerin ve olayların öznesi olan otelde neler yaşanıyor derseniz? Yetkililer şunları anlatıyor:
Otel önceki yönetim tarafından 01.07.2005 tarihli kira sözleşmesi ile kiraya verildi. Şu an Keskin Holding AŞ‘nin kiracı vasfı olduğu taşınmazla ilgili mahkeme devam ediyor.
Kiraya verilen ilk dönemde kiracı Naz Giyim olmasına rağmen bilahare sözleşme Recep Ercan Keskin ile yapılmıştır. Kira süresinin uzatılması konusu ise ayrı bir dava konusuna dönüşmüştür.
Kurum veya şirketlerin mali kaynak ihtiyacı karşılığında bu mülk Odeabank’tan alınan yüksek krediler karşılığında ipotek edilmiş, zamanında ödenmeyen borca karşılık temlik edilmiştir.
Otel ve işyerlerinin yıllık kira bedelinin yaklaşık 10-12 milyon dolar olmasına rağmen, kira bedeli 4 milyon dolar olarak saptanmıştır.
2015 yılından itibaren kira bedeli Odeabank tarafından alınmaya devam edilmekte. Kiracı ile alt kiracılar arasında da çözümsüzlüğe varacak şekilde hukuki ihtilaflar bulunmakta.
Sonuçta uzun yargı ve mahkeme süreleri nedeniyle çözümsüz ve karmaşık bir durum yaşanıyor. Gelinen noktada kurumumuzun daha fazla zarara uğramasını önlemek, Odeabank ve ana kiracı durumundaki Keskin Holding yetkililerini bir araya getirmek için görüşmeler başlatıldı.
Bu mülkün gerçek kira bedelinin tespiti için Kalkınma Bankası AŞ ile yazışmalar başlatılmış, güncel değerleme oranlarına göre görüşmeler sürdürülecek.
Tayyare Evleri, İstanbul’un en değerli binalarından. Bir zamanlar Avrupalı, Amerikalı turistlerin ilgi gösterdiği otelin bu tartışmaların ortasında kalması üzücü. Türkiye turizmden yüksek gelir elde etmek isterken elindeki değerleri böyle harcamamalı!
İstanbul Modern’in misafir sanatçıları
İstanbul’un en önemli özel müzelerinden İstanbul Modern, Türkiye’nin uluslararası tanıtımında fark yaratacak bir proje başlattı. İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde desteklenen projenin adı Uluslararası Misafir Sanatçı Programı.
Bu proje ile çeşitli ülkelerden sanatçılar İstanbul’a gelerek ahşap oymadan seramiğe, metal sıvamadan yorgancılığa kadar pek çok zanaatin ustasıyla bir araya gelecek. Proje için İstanbul’a gelmeye başlayan sanatçılardan her biri İstanbul’da toplam altı hafta geçirecek. Bu birliktelikle üretilecek yapıtlar da Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek.
Davet edilen sanatçılar uluslararası bienallere, sergilere katılmış, dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında yapıtları yer alan sanatçılar. Katılımcılar şu isimlerden oluşuyor:
Faig Ahmed (Bakü), Rana Begum (Londra), Benji Boyadgian (Kudüs), Rodrigo Hernandez (Meksiko), Servet Koçyiğit (Amsterdam), Outi Pieski (Helsinki), Randi & Katrine (Kopenhag), Wael Shawky (İskenderiye ve Philadelphia), Jorinde Voigt (Berlin)