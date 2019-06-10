Artık şehir havalimanı

Atatürk Havalimanı’nın kapanıp İstanbul Havalimanı’na taşındığı 5 Nisan’dan itibaren İstanbul’un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen’e ilgi arttı. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) CEO’su Ersel Göral, dış hat yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığını söyleyerek “Artık kendimizi İstanbul’un şehir havalimanı olarak konumlandırıyoruz” diyor.
İSTANBULLULAR 5 Nisan’dan beri yeni açılan İstanbul Havalimanı’na alışma dönemi yaşıyor. Pistlerin tam bitmemesi nedeniyle uzun taksi süreleri, apronlara ulaşmak için uzun yürüme yolları, bazen 5 saate varan rötarlar bu sürecin sıkıntılı geçmesine neden oluyor. Sosyal medyada bol eleştirili bu dönem için İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu sıkıntıların zaman içinde aşılacağını belirterek biraz sabır istiyor. Atatürk Havalimanı’na ek olarak 2008’de ikinci havalimanı olarak açılan Sabiha Gökçen ise artık ucuz uçan havayollarının tercih ettiği bir havalimanı değil ana alanlardan biri olmuş durumda. Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan’da kapanmasından sonra ise yoğun bir ilgi ile karşı karşıya...
SAHİL HATTINDAN İLGİ
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral’a gelişmeleri ve bundan sonraki stratejilerini sordum. Göral 5 Nisan’dan sonra bir talep artışı yaşandığını belirterek, şunları söylüyor:
“Evet bir talep artışı var. Atatürk Havalimanı’nın kapandığı 5 Nisan’dan itibaren özellikle dış hat yolcu sayımızda bir artış yaşadık. Bu süre içinde dış hat yolcu sayımız geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Özellikle Beşiktaş, Levent, Maslak ve Sarıyer sahil hattından bir ilgi olduğunu görüyoruz. Burada özellikle Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy bağlantısı Sabiha Gökçen’e ulaşımı çok kolaylaştırdı.”
41 MİLYON YOLCU
Bu ilginin stratejilerine nasıl yansıdığı soruma ise “Biz artık kendimizi İstanbul’un şehir havalimanı olarak konumlandırdık. Tüm iletişim hamlelerimizde bunun altını özellikle çiziyoruz” diyen Göral, bu konuda da şunları söylüyor: “Artması muhtemel yolcu trafiğimize ilişkin önlemlerimizi geçen yıl almaya başlamıştık. Geçtiğimiz sene iç hatlar ek terminal binamızı hizmete aldık ve kapasitemizi yıllık 33 milyon yolcudan 41 milyon yolcuya çıkardık. Bu yıl yolcularımıza zaman ve daha fazla konfor kazandıracak adımlar attık. Self (kendi kendine) bagaj uygulaması ve elektronik pasaport sistemi devreye girdi. Blockchain teknolojisini daha fazla alanda ve müşterimizle kullanır olduk. Amacımız bu dönemde bizi tercih eden misafirlerimize hem zaman kazandırmak hem de operasyonel olarak onları memnun etmek.”
Göral’ın geleceğe yönelik planlara ilişkin ise, “Bu yıl tıpkı geçen yıl olduğu gibi çift haneli büyüme hedefliyoruz. 2020 yılında bizim için çok önemli olan ikinci pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile birlikte İstanbul’un şehir havalimanı olarak yolcularımıza hak ettikleri seviyede hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
MALEZYALILAR 2034’E KADAR TÜRKİYE’DE
SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı tarafından yapılan ve 700 milyon dolar maliyetle 2001’de faaliyete geçen havalimanı çok tartışıldı. İlk yıllarda birkaç kargo uçağının inip kalktığı havalimanına “hayalet havalimanı” adı takılmış, müzik kliplerinin mekanı olmuştu. 2008’de ise Limak Holding, Hindistanlı GMR Infrastructure ve 1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia Airports Holdings Berhad ortaklığında kurulan ISG havalimanı tesislerin işletme hakkını 20 yıl süre ile devraldı. Bu süreçte önce GBR çıkmak istedi, ardından da üçüncü havalimanı ihalesini alan Limak. 2014’e gelindiğinde hisselerin yüzde 100’ünü Malaysia Airports aldı. Malezyalılar ortak arayışında olduğunu açıklamıştı. Göral: “Malaysia Airports’un stratejik partner arayışı sürüyor. Ancak en az yüzde 51 lik payı kesinlikle elinde tutmak ve 2034’e kadar ana hissedar olarak kalmak istiyor.”
ZAMANINDA KALKIŞTA YÜZDE 91’LE REKOR
50 yerli ve yabancı havayolu uçuş gerçekleştiriyor. Pegasus, THY ve Anadolujet’in dışında Emirates, Qatar Airways ve Kuwait Airways gibi dünyanın önde gelen havayolları da uçuyor. Sabiha Gökçen’den yurtdışında 129, yurtiçinde 41 toplam 170 noktaya uçuş yapılıyor.
2018 yılında 34 milyon 59 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Halen Türkiye’nin ikinci Avrupa’nın ise 12. büyük havalimanı durumunda.
Bu yıl 2 yeni havayolu uçuşa başladı. Bunlar Ariana Afghan Airlines ve Kuwait Airways. Yazın Royal Air Maroc ve Salam Air da katılacak.
İkinci pistin tamamlanması ile birlikte yeni havayolları da katılacak. En büyük hedef okyanus ötesi uçuş yapılması.
İlk 5 aylık zamanında kalkış oranı yüzde 89. Mayıs ayında ise yüzde 91.69 ile bu yılki en yüksek zamanında kalkış oranına ulaşıldı.
Artık şehir havalimanı
Atatürk Havalimanı’nın kapanıp İstanbul Havalimanı’na taşındığı 5 Nisan’dan itibaren İstanbul’un ikinci havalimanı Sabiha Gökçen’e ilgi arttı. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) CEO’su Ersel Göral, dış hat yolcu sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığını söyleyerek “Artık kendimizi İstanbul’un şehir havalimanı olarak konumlandırıyoruz” diyor.
İSTANBULLULAR 5 Nisan’dan beri yeni açılan İstanbul Havalimanı’na alışma dönemi yaşıyor. Pistlerin tam bitmemesi nedeniyle uzun taksi süreleri, apronlara ulaşmak için uzun yürüme yolları, bazen 5 saate varan rötarlar bu sürecin sıkıntılı geçmesine neden oluyor. Sosyal medyada bol eleştirili bu dönem için İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu sıkıntıların zaman içinde aşılacağını belirterek biraz sabır istiyor. Atatürk Havalimanı’na ek olarak 2008’de ikinci havalimanı olarak açılan Sabiha Gökçen ise artık ucuz uçan havayollarının tercih ettiği bir havalimanı değil ana alanlardan biri olmuş durumda. Atatürk Havalimanı’nın 5 Nisan’da kapanmasından sonra ise yoğun bir ilgi ile karşı karşıya...
SAHİL HATTINDAN İLGİ
Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral’a gelişmeleri ve bundan sonraki stratejilerini sordum. Göral 5 Nisan’dan sonra bir talep artışı yaşandığını belirterek, şunları söylüyor:
“Evet bir talep artışı var. Atatürk Havalimanı’nın kapandığı 5 Nisan’dan itibaren özellikle dış hat yolcu sayımızda bir artış yaşadık. Bu süre içinde dış hat yolcu sayımız geçen yıla göre yüzde 25 arttı. Özellikle Beşiktaş, Levent, Maslak ve Sarıyer sahil hattından bir ilgi olduğunu görüyoruz. Burada özellikle Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy bağlantısı Sabiha Gökçen’e ulaşımı çok kolaylaştırdı.”
41 MİLYON YOLCU
Bu ilginin stratejilerine nasıl yansıdığı soruma ise “Biz artık kendimizi İstanbul’un şehir havalimanı olarak konumlandırdık. Tüm iletişim hamlelerimizde bunun altını özellikle çiziyoruz” diyen Göral, bu konuda da şunları söylüyor: “Artması muhtemel yolcu trafiğimize ilişkin önlemlerimizi geçen yıl almaya başlamıştık. Geçtiğimiz sene iç hatlar ek terminal binamızı hizmete aldık ve kapasitemizi yıllık 33 milyon yolcudan 41 milyon yolcuya çıkardık. Bu yıl yolcularımıza zaman ve daha fazla konfor kazandıracak adımlar attık. Self (kendi kendine) bagaj uygulaması ve elektronik pasaport sistemi devreye girdi. Blockchain teknolojisini daha fazla alanda ve müşterimizle kullanır olduk. Amacımız bu dönemde bizi tercih eden misafirlerimize hem zaman kazandırmak hem de operasyonel olarak onları memnun etmek.”
Göral’ın geleceğe yönelik planlara ilişkin ise, “Bu yıl tıpkı geçen yıl olduğu gibi çift haneli büyüme hedefliyoruz. 2020 yılında bizim için çok önemli olan ikinci pist ve metro bağlantısı yatırımlarının da devreye girmesi ile birlikte İstanbul’un şehir havalimanı olarak yolcularımıza hak ettikleri seviyede hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.
MALEZYALILAR 2034’E KADAR TÜRKİYE’DE
SAVUNMA Sanayi Müsteşarlığı tarafından yapılan ve 700 milyon dolar maliyetle 2001’de faaliyete geçen havalimanı çok tartışıldı. İlk yıllarda birkaç kargo uçağının inip kalktığı havalimanına “hayalet havalimanı” adı takılmış, müzik kliplerinin mekanı olmuştu. 2008’de ise Limak Holding, Hindistanlı GMR Infrastructure ve 1991 yılından bu yana havalimanı işletmeciliği yapan Malaysia Airports Holdings Berhad ortaklığında kurulan ISG havalimanı tesislerin işletme hakkını 20 yıl süre ile devraldı. Bu süreçte önce GBR çıkmak istedi, ardından da üçüncü havalimanı ihalesini alan Limak. 2014’e gelindiğinde hisselerin yüzde 100’ünü Malaysia Airports aldı. Malezyalılar ortak arayışında olduğunu açıklamıştı. Göral: “Malaysia Airports’un stratejik partner arayışı sürüyor. Ancak en az yüzde 51 lik payı kesinlikle elinde tutmak ve 2034’e kadar ana hissedar olarak kalmak istiyor.”
ZAMANINDA KALKIŞTA YÜZDE 91’LE REKOR
50 yerli ve yabancı havayolu uçuş gerçekleştiriyor. Pegasus, THY ve Anadolujet’in dışında Emirates, Qatar Airways ve Kuwait Airways gibi dünyanın önde gelen havayolları da uçuyor. Sabiha Gökçen’den yurtdışında 129, yurtiçinde 41 toplam 170 noktaya uçuş yapılıyor.
2018 yılında 34 milyon 59 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Halen Türkiye’nin ikinci Avrupa’nın ise 12. büyük havalimanı durumunda.
Bu yıl 2 yeni havayolu uçuşa başladı. Bunlar Ariana Afghan Airlines ve Kuwait Airways. Yazın Royal Air Maroc ve Salam Air da katılacak.
İkinci pistin tamamlanması ile birlikte yeni havayolları da katılacak. En büyük hedef okyanus ötesi uçuş yapılması.
İlk 5 aylık zamanında kalkış oranı yüzde 89. Mayıs ayında ise yüzde 91.69 ile bu yılki en yüksek zamanında kalkış oranına ulaşıldı.