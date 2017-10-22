Aras Ailesi barıştı hisse satışı yok

ARAS Kargo, Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarından biri. Meral ve Celal Aras’ın 1979’da Ankara’da kurduğu küçük bir pazarlama şirketinden doğan Aras Kargo, bugün 12 bin kişinin çalıştığı 1 milyar TL’nin üzerinde değere sahip bir şirket. Aras Kargo, 2013’ten beri yabancı ortağı Austrian Post’la yaşadığı ve yılan hikayesine satış süreci ile kamuoyu gündeminde. Austrian Post, sözleşmede yüzde 50 hisse satın alma opsiyonunu gerçekleştirmek istiyor. Evrim Aras ve annesi Meral Aras ise şirketin değerinin kötü niyetle düşürüldüğü iddiasıyla satışa karşı.

KAYYUM ATANMIŞTI

Anlaşmazlık İsviçre’de Tahkim Mahkemesi’ne, Türkiye’de çeşitli ticaret ve ceza mahkemelerinde açılan davalarla bugünlere geliyor. Şirkete önce Evrim Aras’ın ardından Meral Aras ve Baran Aras’ın isteğiyle kayyum atanıyor. Daha sonra kayyum sürecine Austrian Post da müdahil oluyor. Şirket şu anda mayıs ayında atanan yönetim kayyumu tarafından yönetiliyor. İki ülke arasında hükümetlere kadar yansıyan anlaşmazlıkta bir süre önce basına ilginç bir gelişme yansıdı. Açıklamalara göre Aras ailesi ile yabancı ortak masaya oturmuş ve yüzde 50 hisse satışı konusunda el sıkışmışlardı.

Fortune dergisinde ise Austurian Post’un CEO’su Georg Pölzl, “Kartlar yeniden dağıtılıyor” başlığıyla şirketin geleceğine ilişkin projeleri anlatıyordu.

AİLEMİZİ BÖLDÜLER

Aras’ta gerçekten sular duruldu mu? Masadan anlaşma ile kalkıldı mı? Aras ailesi hisse satışına ilişkin bir anlaşmanın hiçbir zaman olmadığını belirtiyor. Aksine çok yeni bir gelişme var.

Anne Meral Aras ve oğlu Baran Aras ile Evrim Aras arasında anlaşmazlık bitmiş, kırgınlıklar giderilmiş. Gelişmeleri sormak için Evrim Aras’ı aradım. Annesi Meral Aras’ı da alarak geldi, son durumu konuştuk.

Bu süreçte ilk kez konuşan Meral Aras, ortaya çıkan konuların ve belgelerin Evrim Aras’ın mücadelesinin haklı olduğunu ortaya çıkardığını söylüyor.

BAKANA MEKTUP YAZDI

Aras, şöyle konuşuyor: “Bu şirket benim bebeğim. Amacım eşimle beraber var ettiğimiz şirketin 100’lerce yıl yaşaması. Büyük umutlarla girdik bu işe. Yabancı bir ortakla büyürüz, dedik. Ama kandırıldık. Böl yönet taktiği uyguladılar. Ailemiz sarsıldı.” Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ve Bilgi Teknolojileri Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan’ı sürekli bilgilendirdiklerini anlatan Aras’ın Bakan Arslan’a yazdığı mektuptaki iddiaları ise olaya yeni bir boyut ekliyor.

Meral Aras, “Hukuki incelemelerimizi derinleştirdiğimizde ortaya çok rahatsızlık verici bir tablo çıktı. Elimizde somut belgeler var. Şirkette bizi temsil eden ve 15 Temmuz’da FETÖ örgütü üyesi olduğu anlaşılan ve ülkeden kaçan avukat Cüneyt Yüksel ile Avusturya tarafını temsil eden bir grup avukat ve danışmanın ortak hareketi ile kandırıldık. Ortaklık süresince şirkete sokulan yöneticiler tarafından nasıl bir oyun oynandığını hepimiz açıkça gördük. Bu Türk sermayesine karşı bir gasptır ve kumpastır” diyor.

Evrim Aras ise “Tabii ki kardeşim de ben de yorulduk, bitsin istiyoruz. Ama bu satışın adil ve kandırılmışlık duygusu olmadan ülkeye ve sektöre yarar sağlayarak sonuçlanmasını istiyoruz” diyor.

Gasp, manipülasyon, kötü niyet, FETÖ... Aras ailesinin iddiaları ağır. Austurian Post ise Türkiye’de doğrudan yatırıma gelmiş, yatırımcılardan biri. Sözleşmeye uyulmasını istiyor.

Aras Kargo’da kimin haklı kimin haksız olduğunu mahkemeler gösterecek. Tahkim davasında bu yılın sonunda karşılıklı dilekçelerin verilmesi ve tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Şirket 12 bin kişiye iş-aş sağlayan bir değer. Umarız iki tarafı da rahatlatan bir anlaşma yakın zamanda gerçekleşir.

KADIN YATIRIMCIYI KADIN GİRİŞİMCİ İLE BULUŞTURACAK

EVRİM Aras, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu’nun başkanı. Kadınların çalışma hayatında rolünün artması için çalışmalar yürütüyor. Aras Kargo’da yönetimde faal olamayınca şimdiden yeni yatırım alanlarına yönelmeye başlamış. “New money sistemini öğreniyorum” diyor. Hedefini kadın yatırımcılarla kadın girişimcileri bir araya getirmek” olarak açıklıyor. Bir anlamda melek yatırımcı oluyor. Aras, test aşamasında birkaç projesi olduğunu ekiyor ve şu bilgileri veriyor: “Bir kadın olarak yatırımcı ya da girişimci olmak çok zor. Benim yaşadığım bunun en önemli örneği. Dünyadaki işin yüzde 60’ını kadınlar yapıyor, gelirin ise yüzde 10’unu kazanabiliyor. Oysa eşit kazanmalı. Hiçbir kadın kötü bir iş yapmaz aksine dünyayı güzelleştirir. Kadınların zenginleşmesine yardımcı olmak gerekiyor.”

FACEBOOK’TAN EĞİTİM

BU arada Kadın Girişimciler Kurulu olarak TEB’le kadınlara finans eğitimi, Turkcell’le de yazılım eğitimi verdiklerini söylüyor. Kazanan kadının Silikon Vadisi’ne gideceğini ekleyen Aras Facebook’la da 5 bin kadın eğiteceklerini anlatıyor. Kasım ayında kadın girişimcilik haftasını kutlayacaklarını anlatan Aras, başkanlık görevini ise bırakmaya hazırlandığını söylüyor.

EVLERDE SES KİRLİLİĞİNE SON

İZODER, Türkiye’de ısı, su ve ses yalıtımı konusunda vatandaşı bilinçlendirmeyi hedefleyen bir dernek. Derneğin yeni başkanı Levent Pelesen sektördeki yeni gelişmeleri anlattı.

YÖNETMELİK ÇIKTI

Sektörde yeni iki gelişmeden söz ediyor Pelesen. Dernek olarak ses yalıtımı konusunda bir seferberlik başlatmışlar. Pelensen, şunları söylüyor: “Özellikle çocuklarda nedeni belli olmayan hiperaktivitenin nedenlerinden biri ses kirliliği. Bu sorunun çözümü için doğru bir ses yalıtımı şart. Bu konuda yönetmelik hazırlandı. Artık her odanın kaç desibel olması gerektiğini içeren yönetmelik var. Binalarda 2018’den itibaren uygulanacak.”

Pelesen, diğer önemli konuyu da su yalıtımı olarak açıklıyor. Depremlerin önemli nedenlerinden birinin korozyon olduğunu söyleyen Pelesen, “Türkiye topraklarının yüzde 95’i deprem kuşağında yer alıyor. Ülke genelindeki 15 milyon konutta halen su yalıtımı yok. Binaların su yalıtımı ile donatılarak korozyona karşı korunması gerekiyor” diyor.

Avrupa kendi enerjisini üreten, yalıtım gibi sorunlar yaşamayan “pasif ev” projelerine geçerken bizim yaşadığımız binaların durumu korkunç. Rantsal dönüşümü bırakıp kentsel dönüşüme geçmenin zamanı gelmedi mi?

VESTEL’İN KULAĞI TOSHİBA’DA

CUMHURBAŞKANLIĞI Bisiklet Yarışları için geçen hafta sonu Manisa’daydık. Yarışçıların geçtiği Vestel City’de Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’ın konuğu olduk. Manisa Organize Sanayii’nin en önemli yatırımcılarından biri olan Vestelle ilgili son gelişmeleri dinledik.

ÖTV indirimi sayesinde çok iyi bir dönem geçirdiklerini söyleyen Erdoğan, indirimin bitmesine rağmen bir düşüş yaşamadıklarını söylüyor.

Amerika ile vize krizi, sınırdaki gelişmeler gibi siyasi olayların da piyasalara yansımadığını ekliyor. Erdoğan,

ihracatın ise son iki aydır yükselişe geçtiğini belirtiyor. Erdoğan radarı yurtdışına çevirdiklerini de söylüyor ve Polonya’da bir fabrika aldıklarını, Uzakdoğu, Asya, Ortadoğu, Güney Afrika’nın da gündemlerinde olduğunu ekliyor ve “Hindistan’da etütlerimiz, görüşmelerimiz var. Büyük pazarlarda fabrika kurmak fizibl oluyor” diyor.

Japonya’nın önemli markalarından biri olan ve geçen aylarda televizyon birimi satışa çıkarılan Toshiba’ya teklif verdiklerini hatırlatıyoruz ve ne aşamada olduğunu soruyoruz. Erdoğan şunları söylüyor:

VESTO CAFE SAYISI ARTACAK

“Toshiba’da süreç devam ediyor. Teklifleri aldılar. İş planları, istihdam gibi içeriklerle birlikte fiyat teklifi verildi. Son etaba 6-7 firma kaldı. Bu firmalar arasında Çinli Hisense, Skyworth, Onkyo var. Bizim dışımızda hepsi Uzakdoğu firmaları. Eli kulağında, her an açıklanabilir.”

Bu arada Vestel’in 2018 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı yeni çamaşır ve kurutma makinesi fabrikasının temellerinin de atıldığını hatırlatan Erdoğan, yeni fabrikanın 70 milyon Euro yatırımla 1100 kişiye istihdam sağlayacağını söylüyor.

Bu arada Erdoğan’a farklı semtlerde rastladığımız Vesto cafeleri soruyoruz. Vestel İstanbul ve Ankara’da ürünlerini sattıkları mağazaları cafe konseptine çevirmişti. Erdoğan cafelerden çok memnun olduklarını söylüyor ve şu anda 5 olan sayının 30’a kadar çıkabileceğini anlatıyor.