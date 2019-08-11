2018'deki boks maçı yatırıma öncü oldu

2016’da Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu dönemde ‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ sloganı ile Almanya’da bir boks maçı yapılıyor. Davetliler arasında dönemin Porche-Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück de yer alıyor. Organizasyonun sahibi Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da bugünlerde Türkiye’de yatırım yapacağı konuşulan Volkswagen’in gündemine Türkiye’nin o zamanlarda girdiğini söylüyor.
TÜRKİYE’nin gündeminde bugünlerde önemli bir yatırım var. Volkswagen yeni fabrikasını Bulgaristan’a mı Türkiye’ye mi kuracak heyecanla bekleniyor. Damat markasının sahibi Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile sohbet ederken bu yatırıma geldi konu. Orakçıoğlu bir anısını anlattı. 2017’de Stuttgart’ta bir mağaza açıyor Damat. Davetliler arasında ise Porche-Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück ve Türk asıllı boksör Fırat Aslan var. Porsche’de çalışan üst düzey Türklerle geliyor davete Hück. Almanya ile ilişkilerin en gergin olduğu dönemlerden biri. İlişkilerin normalleştirilmesi için dostluk zinciri kuruluyor. Geçen yıl ise Türk Alman dostluğu için Türkiye’de bir dostluk maçı yapılıyor. Ringe çıkan boksörlerden biri ise Uwe Hück. ‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ sloganı ile iki maç yapılıyor. Maçın gelirleri ise Darrüşafaka’ya bağışlanıyor. Darrüşafakalı öksüz ve yetim çocuklara giden para kendisi de yetim olan Hück’ü çok duygulandırıyor. Volkswagen yatırımı için Türkiye’nin gündeme geldiği günlerin işte o günler olduğunu söylüyor Orakçıoğlu. “Çorbada bizim de bir tuzumuz oldu. Hück bugün yönetimde değil ama onun çabalarını unutmak mümkün değil” diyor. Türkiye otomobil üretiminde Avrupa’nın üssü. Yeni bir markanın burada olması hem Türkiye ekonomisi, istihdamı için önemli, hem de dünyaya Türkiye’nin yatırım için ideal bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli. AB açılımı için bundan daha iyi bir adım da olmaz herhalde!
MİKRO KREDİYLE KURULAN HAYATLAR BELGESEL OLUYOR
Dünyada mikro kredi denilince ilk akla gelen Muhammed Yunus’tur. Türkiye’de ise Aziz Akgül. Yıllar önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nı (TİSVA) kuran Türkiye Gramen Fonu ile bugüne kadar 180.000’den fazla dar gelirli kadına 870 milyon Türk Lirası değerinde mikrokredi dağıtarak hayatlarını değiştirdi. Şimdi o kadınlardan seçilmiş 7 rol model kadının hayatı belgesel oluyor. Mikro kredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı kadının hikayesini konu alacak olan belgeseli eski gazeteci yeni yönetmen arkadaşım Orhan Tekeoğlu çekiyor. Batman’dan Dilber Sevim, Eskişehir’den Sadet Songül, Aydın’dan Sevilay Köseoğlu, İstanbul’dan Melek Yılmaz, Artvin’den Meryem Alpaslan, Mersin’den Fatma Kalkan ve Diyarbakır’dan Güler Bal. Tekeoğlu, belgeseli uluslararası festivallerde yayınlamayı planlıyor.
2018'deki boks maçı yatırıma öncü oldu
2016’da Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin gergin olduğu dönemde ‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ sloganı ile Almanya’da bir boks maçı yapılıyor. Davetliler arasında dönemin Porche-Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück de yer alıyor. Organizasyonun sahibi Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da bugünlerde Türkiye’de yatırım yapacağı konuşulan Volkswagen’in gündemine Türkiye’nin o zamanlarda girdiğini söylüyor.
TÜRKİYE’nin gündeminde bugünlerde önemli bir yatırım var. Volkswagen yeni fabrikasını Bulgaristan’a mı Türkiye’ye mi kuracak heyecanla bekleniyor. Damat markasının sahibi Orka Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ile sohbet ederken bu yatırıma geldi konu. Orakçıoğlu bir anısını anlattı. 2017’de Stuttgart’ta bir mağaza açıyor Damat. Davetliler arasında ise Porche-Volkswagen Yönetim Kurulu üyesi Uwe Hück ve Türk asıllı boksör Fırat Aslan var. Porsche’de çalışan üst düzey Türklerle geliyor davete Hück. Almanya ile ilişkilerin en gergin olduğu dönemlerden biri. İlişkilerin normalleştirilmesi için dostluk zinciri kuruluyor. Geçen yıl ise Türk Alman dostluğu için Türkiye’de bir dostluk maçı yapılıyor. Ringe çıkan boksörlerden biri ise Uwe Hück. ‘Sadece ringde dövüşebilirsiniz’ sloganı ile iki maç yapılıyor. Maçın gelirleri ise Darrüşafaka’ya bağışlanıyor. Darrüşafakalı öksüz ve yetim çocuklara giden para kendisi de yetim olan Hück’ü çok duygulandırıyor. Volkswagen yatırımı için Türkiye’nin gündeme geldiği günlerin işte o günler olduğunu söylüyor Orakçıoğlu. “Çorbada bizim de bir tuzumuz oldu. Hück bugün yönetimde değil ama onun çabalarını unutmak mümkün değil” diyor. Türkiye otomobil üretiminde Avrupa’nın üssü. Yeni bir markanın burada olması hem Türkiye ekonomisi, istihdamı için önemli, hem de dünyaya Türkiye’nin yatırım için ideal bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli. AB açılımı için bundan daha iyi bir adım da olmaz herhalde!
MİKRO KREDİYLE KURULAN HAYATLAR BELGESEL OLUYOR
Dünyada mikro kredi denilince ilk akla gelen Muhammed Yunus’tur. Türkiye’de ise Aziz Akgül. Yıllar önce Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nı (TİSVA) kuran Türkiye Gramen Fonu ile bugüne kadar 180.000’den fazla dar gelirli kadına 870 milyon Türk Lirası değerinde mikrokredi dağıtarak hayatlarını değiştirdi. Şimdi o kadınlardan seçilmiş 7 rol model kadının hayatı belgesel oluyor. Mikro kredi alan ve kendi girişimlerini başlatan, Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı kadının hikayesini konu alacak olan belgeseli eski gazeteci yeni yönetmen arkadaşım Orhan Tekeoğlu çekiyor. Batman’dan Dilber Sevim, Eskişehir’den Sadet Songül, Aydın’dan Sevilay Köseoğlu, İstanbul’dan Melek Yılmaz, Artvin’den Meryem Alpaslan, Mersin’den Fatma Kalkan ve Diyarbakır’dan Güler Bal. Tekeoğlu, belgeseli uluslararası festivallerde yayınlamayı planlıyor.