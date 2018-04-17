Batalla kurtarır!..

Yeşil beyazlı taraftarlar kalan 5 haftada tribünlerde desteklerini sürdürmeli ve ateş hattından kurtulmalı.

Teknik Direktör Mustafa Er’e yürekli kadrosundan dolayı kutlarım. Adaletli forma dağıtımı ile takıma savaşan mücadele eden oyuncuları monte etmiş.

Alt yapıdan Furkan ve Ertuğrul Ersoy’u kritik dönemde sahaya sürmek her babayiğidin harcı değil. Gençler hata yapabilir ama yüreklerini ortaya koyduklarını gösterdiler.

Başkan Ali Ay ve ekibi takımı Süper Lig’de tutmak için vargüçlerini ortaya koydular. Takıma yapabileceklerinin fazlasını verdiler.

Ama özellikle yabancı futbolcularda yönetimin yaptığı fedakarlığın üçte birini göremedik.

Mustafa Er hoca geçmişte kulübün içine doldurulan kalitesiz yabancı oyuncuların yerine gençlik takviyesi yaparak yapacağı değişim ve dönüşümünde mesajlarını verdi.

BATALLA LİDER

Mekanı cennet olsun eski Başkan İbrahim Yazıcı’nın gözü kapalı getirdiği, geldiği günden bu zamana kadar Bursaspor’un lider oyuncusu Pablo Martin Batalla her yönüyle sorunları ve çözümü biliyor, teknik direktör Mustafa Er ile baş başa verip bu yılda takımı Süper Ligde tutma formülünü hazırlamalılar.

Ben Batalla’ya inanıyorum. Taraftar da inansın.