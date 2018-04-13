ABD Türkiye’yi yeniden kazanmaya mı çalışıyor?

Türkiye’de görevli üst düzey bir Amerikalı yetkiliyle önceki gün bir araya geldik. Yetkilinin verdiği mesajlardan, ABD’nin, Türkiye’yi daha fazla Rusya’ya kaptırmak istemediğini anlıyoruz

ABD Başkanı Trump’ın attığı ““Hazır ol Rusya, çünkü füzeler geliyor. Güzel, yeni ve akıllı füzeler...” tweet’inin ardından tüm dünyada ortalık karıştı. Alanında en yetkin uluslararası ilişkileri profesörlerinden bizim bakkala kadar herkes birbirine “Üçüncü Dünya Savaşı mı çıkıyor?” sorusunu sorarken, dünya güçleri de olası bir savaşta nasıl pozisyon alacaklarına karar vermeye çalışıyorlar.

Aslında Suriye’de zaten yedi yıldır bir iç savaş değil, büyük ülkelerin ‘vekalet savaşları’ yaşanıyor. Bu savaşta şu ana dek birçok farklı ülke farklı gruplara açık ya da üstü örtülü bir biçimde lojistik ve finansal destekle silah verdi. Bugün gelinen noktadaysa en belirgin olarak Rusya ve İran Suriye rejimini, ABD YPG’yi, İngiltere ve Türkiye ise muhalif grupları destekliyor.

ABD ile Rusya arasındaki restleşme her geçen gün daha da derinleşirken, bu noktada Türkiye’nin nasıl bir tavır alacağı son derece önem kazanıyor. ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler, Türkiye’nin son yıllarda NATO’dan gitgide uzaklaştığının ve Rusya’yla yakınlaştığının farkında, bu yüzden de Türkiye’yi yeniden kendi taraflarına çekmeye çalışıyorlar.

İşte ABD Başkanı Trump’ın ‘çılgın’ tweet’lerini attığı gün, yani Salı günü bir grup Türk gazeteci, üst düzey bir Amerikalı yetkiliyle Ankara’da bir araya geldik. Bu Amerikalı yetkili, Türkiye ve ABD ilişkilerinin gidişatına dair Türk kamuoyunu ilgilendiren çok önemli mesajlar verdi, ancak Trump’ın tweet’lerinin yarattığı kaosun yanında bu önemli mesajlar güme gitti.

MEMBİÇ’TE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İÇİN ANLAŞTIK

ABD’li yetkili, öncelikle Türkiye’nin Suriye ile ilgili güvenlik ihtiyaçlarından bahsetti ve ABD’nin Suriye’de Türkiye’nin güvenlik endişelerine cevap verecek yeni bir güvenlik mimarisi inşa etmeye kendini adadığını söyledi. Ve ardından şunu ekledi: “Bu direktif, en üstten, Başkan Trump’tan geldi.”

Amerikalı yetkili, Membiç konusunda da iki ülke arasındaki planlama sürecinin devam ettiğini söyledi, “Türkiye ve ABD, Membiç için önemli amaçları paylaştıklarını” vurgulayan yetkili, “Türkiye ve ABD, yerel güvenliğin sağlanması ve barışçıl bir geçiş süreci için birlikte çalışmak zorunda olduğumuz konusunda anlaştı” dedi.

Yani Türkiye ve ABD Membiç konusunda farklı düşünseler bile birlikte çalışma konusunda anlaşmışlar, ki bu Suriye’de sahadaki durum ve Türkiye-ABD ilişkileri açısından gözardı edilmemesi gereken çok önemli bir gelişme.

RUSYA’YA GÜVEN MESELESİ

Üst düzey yetkili son olarak neredeyse açık açık ‘Rusya’ya güvenmeyin’ dedi. Suriye’nin Duma kentinde geçen hafta sonu yaşanan kimyasal saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutan yetkili, “Rusya’nın kendi vatandaşlarını kimyasal silahlarla öldürmeye devam eden Esad rejimini desteklemesi, Suriye’de kime güvenebileceğinizi ve kime güvenemeyeceğinizi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor” diye konuştu ve ekledi:

“Bu son yaşanan olayların, ABD ve Türkiye’ye yarım asırdan fazla bir süredir neden müttefik olduğumuzu hatırlatacağını düşünüyorum. Her zaman her konu hakkında hem fikir olmayabiliriz ancak temel stratejik çıkarları ve temel demokratik değerleri ve bu bölgenin istikrarı için aynı temel adanmışlığı paylaşıyoruz. Bunu Rusya hakkında söyleyebileceğinizi zannetmiyorum…”

Amerikalı yetkili ayrıca Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi alıyor olmasından dolayı kaygı duyduklarını ifade etti ve S-400 yerine Amerikan Patriot hava savunma sistemini işaret etti. Yetkilinin Patriot’larla ilgili söylediği en önemli cümleyse şuydu:

“Eğer Türkiye Rus S-400 yerine Amerikan Patriot sistemini almaya karar verirse, ABD Kongresi’nin bunu olumlu bir şey olarak göreceğine eminim.”

Amerikalı yetkilinin verdiği tüm bu mesajlardan, Ortadoğu’da son gelinen aşamada ABD’nin Türkiye’yi daha fazla Rusya’ya kaptırmak istemediğini ve Suriye’de artık Türkiye ile işbirliği yapmak istediği sonucunu çıkarabiliriz. Kısaca ABD, “Putin’e güven olmaz, Türkiye’nin asıl müttefiki biziz, NATO’ya ve özünüze geri dönün” diyor.