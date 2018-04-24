Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike: Yüzbinlerce Suriyeli çocuk sokakta yetişiyor

Hemen herkesin odağında genel seçimler ve başkanlık seçimlerinin olduğu bir Türkiye gündemde kimsenin düşünmediği ya da düşünmek istemediği bir konudan bahsetmey istiyorum: Suriyeli mülteci çocuklar.

Evet bu konudan artık bıkkınlık geldi, biliyorum. Ancak ne yazık ki Suryeli mülteci çocukların eğitimiyle ve okullaşma oranıyla ilgili tablo, hâlâ hiç parlak değil. Ülkemizdeki Suriyeli 'misafirlerin' çok uzun süredir misafir olmaktan çıktıkları, Türkiye toplumunun bir parçası olduğu ve artık ülkelerine geri dönmeyecekleri hepimizin malumu. Dolayısıyla Suriye'deki savaştan kaçıp kendilerine sığınacak bir yer arayan bu insanlara kucak açan yegâne ülkelerden biri olarak onların eğitim, sağlık, vs. gibi sorunlarını çözmek de artık sadece insani değil, aynı zamanda toplumsal vazifemiz. Çünkü burada artık söz konusu olan bizim de içinde bulunduğumuz bütün bir toplumun geleceği.

Peki, rakamlar ne diyor? Alman Friedrich Naumann Vakfı ve Avrupa Liberal Forumu tarafından birkaç gün önce yayımlanan "Mülteci çocukların eğitim hakkını ve entegrasyonunu teşvik eden eğitim politikaları ve uygulamaları" başlıklı rapora göre Türkiye'de 1 milyon 552 bin Suriyeli çocuk bulunuyor ve bunların yaklaşık 400 bini hâlâ herhangi bir okula kayıtlı değil.

Friedrich Naumann Vakfı ve Avrupa Liberal Forumu tarafından geçen yıl İstanbul'da düzenlenen "Mülteci çocukların eğitim hakkını ve entegrasyonunu teşvik eden eğitim politikaları ve uygulamaları" başlıklı seminerin ardından hazırlanan ve Avrupa Parlamentosu'nun finanse ettiği mülteci çocukların eğitimiyle ilgili rapor birkaç gün önce yayımlandı

BİRİNCİ SIRADA İSTANBUL VAR

İçişileri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne göre Kasım 2017 itibariyle Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 303 bin Suriyeli mülteci bulunuyor. Bunların yüzde 93'ü geçici sığınma kamplarının dışında yaşıyor. Suriyelilerin nüfusa oranla en yoğun olarak yaşadıkları şehirlerse sırasıyla İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep ve Kilis.

Suriyeli mülteciler arasında 18 yaş altı çocukların sayısıysa yaklaşık 1 milyon 552 bin. Bunların 739 bini kız, 813 bini erkek. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü" bünyesindeki "Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı"ndan alınan rakamlara göre, Suriyekli çocukların yaş gruplarına göre dağılımıysa yaklaşık olarak şöyle:

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0-4 yaş arası: 474 bin 352

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5-9 yaş arası: 455 bin 513

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10-14 yaş arası: 341 bin 639

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15-18 yaş arası: 281 bin 141

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Ve bu çocukların 400 bini hâlâ resmi eğitim sisteminin tamamen dışında bulunuyor. Kaldı ki bu rakamlara, Türkiye'deki sayıları 330 bini bulan Afgan, Iraklı, İranlı, Somalili ve diğer ülkelerden gelen mültecilerin çocukları dahil değil.

Okula gidemeyen Suriyeli çocukların sayısı 2015'te de, 2016'da da, 2017'de de aynıydı. Demek ki Türkiye'deki Suriyeli çocukların eğitimiyle ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşların çabaları yetersiz kalıyor. Tabiri caizse "sokakta yetişen" ve okul eğitiminden mahrum kalan her çocuk gibi nereye çekerseniz oraya gitmeye meyilli bu çocukların gelecekte 'kayıp kuşak' olmaması için tek bir neden yok. Okula gidemeyen bu çocukların, Suriyeli göçmenlerin genel olarak toplumda karşı karşıya kaldıkları ayırımcılık, dışlanma, dil bilmemekten kaynaklanan dezavantajlar, vs. de hesaba katıldığında ekstrem uçlara kaymamaları neredeyse mucize olur.

Türkiye'de şu anda herkesin gündemini seçimler işgal ediyor olabilir, ekonomi kötüye gidiyor, dolar sürekli yükseliyor ve seçim öncesi belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir atmosferde herkes kendi derdine düşmüş olabilir, ancak Suriyeli mültecilerin eğitim sorununun bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbürgün bizi paçamızdan yakalayacağı kesin. Çok da uzak olmayan bir gelecekte toplumsal patlamalara yol açabilecek Suriyeli mülteci çocukların eğitim sorunun öncelikli meseleler arasında görülmesi ve artık her biri 'bizden biri' olan bu çocukların sokaklardan kurtarılması gerekiyor.