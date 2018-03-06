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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

YPG'nin ithal teröristleri

6 Mart 2018

Afrin’de operasyon sürerken YPG terör örgütü Batı’da ‘Türkiye sivilleri vuruyor’  diyerek kara propagandayla gerçeği saptırıyor... Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nden Doç. Dr. Serhat Erkmen, sahada araştırma yapan bir akademisyen. 2015’ten bu yana terör örgütü YPG’ye katılan yabancıları araştırıyor. Şimdiye dek 29 ülke ve yaklaşık 500 yabancı teröristin bilgilerine ulaştı. Erkmen ile hem operasyonu, hem de yabancı teröristlerin profillerini konuştuk. En çok katılımın ABD'den olduğunu söyleyen Erkmen, "Ulaştığınız sayının kaçı ölmüş?" sorusuna şu yanıtı veriyor: 40’ı. Burada şunu söylemek gerek: ABD’den katılanların çoğu eski asker ama ölenlerin çoğu sol örgütlerden katılanlardan. Diğerleri cephe gerisinde işi yürütüp, bunları da sahaya sürüyorlar sanırım.

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YPGnin ithal teröristleriYPG'nin ithal teröristleri

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