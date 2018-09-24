Soçi’deki zirvede varılan mutabakatın ardından Türkiye’nin bölgede izleyeceği yol haritası da ortaya çıkıyor. Peki, Türkiye İdlib’de zor bir görev mi üstlendi? Mutabakatın kazananı, kaybedeni kim? Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) nasıl bir örgüt; silah bırakır mı, bırakmazsa ne olur? Çatışma ihtimalinde sahada neler yaşanır? Sahada gözlem yapmak üzere gittiği Suriye’den geçen hafta dönen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen, izlenimlerini ve İdlib’de yaşanabilecek senaryoları Hürriyet’e değerlendirdi.
Türkiye'nin yardımcısı İdlib halkı olacak
Soçi’deki zirvede varılan mutabakatın ardından Türkiye’nin bölgede izleyeceği yol haritası da ortaya çıkıyor. Peki, Türkiye İdlib’de zor bir görev mi üstlendi? Mutabakatın kazananı, kaybedeni kim? Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) nasıl bir örgüt; silah bırakır mı, bırakmazsa ne olur? Çatışma ihtimalinde sahada neler yaşanır? Sahada gözlem yapmak üzere gittiği Suriye’den geçen hafta dönen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen, izlenimlerini ve İdlib’de yaşanabilecek senaryoları Hürriyet’e değerlendirdi.
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