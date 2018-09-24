Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>İpek Özbey>Türkiye'nin yardımcısı İdlib halkı olacak
"İpek Özbey" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "İpek Özbey" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Türkiye'nin yardımcısı İdlib halkı olacak

24 Eylül 2018

Soçi’deki zirvede varılan mutabakatın ardından Türkiye’nin bölgede izleyeceği yol haritası da ortaya çıkıyor. Peki, Türkiye İdlib’de zor bir görev mi üstlendi? Mutabakatın kazananı, kaybedeni kim? Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) nasıl bir örgüt; silah bırakır mı, bırakmazsa ne olur? Çatışma ihtimalinde sahada neler yaşanır? Sahada gözlem yapmak üzere gittiği Suriye’den geçen hafta dönen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Erkmen, izlenimlerini ve İdlib’de yaşanabilecek senaryoları Hürriyet’e değerlendirdi.

.

Türkiyenin yardımcısı İdlib halkı olacakTürkiye'nin yardımcısı İdlib halkı olacak

.

X
﻿
İpek Özbey İpek ÖzbeyTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri