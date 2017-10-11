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Haberler>Yazarlar>İpek Özbey>Tezkere geçseydi de Türkiye PKK’ya müdahale edemeyecekti
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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Tezkere geçseydi de Türkiye PKK’ya müdahale edemeyecekti

11 Ekim 2017

2003’te Türkiye ile ABD arasında tezkere müzakerelerini yürüten eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı, önceki gün Hürriyet’teki söyleşisinde 1 Mart tezkeresinin geçmemesinin bölgede bugünkü gelişmelerde büyük etkisi olduğunu söylerken, anlattıkları büyük yankı uyandırdı. Bölükbaşı’nın Meclis’teki görüşmeleri anlatırken adını geçirdiği ve o dönem CHP saflarında tezkereye hayır diyen isimlerden eski milletvekili Şükrü Elekdağ da sorularımızı yanıtladı.

 

 

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