Stadyumlar birer toplum maketidir

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yaralanmasına yol açan olaylar günlerdir tartışılıyor. Çok farklı görüşler ve söylemler dile getirildi. Hemen her kesim görüşlerini aktardı. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde spor sosyolojisi ve spor medyası üzerine dersler veren, bu konuda yurt işi ve dışında yazılmış birçok kitabı bulunan Doç. Dr. Ahmet Talimciler ile kararı iki gün sonra verilecek olan saldırın sosyolojik boyutunu, nedenlerini, sonuçlarını ve önlemlerini konuştuk. Talimciler’e göre, sadece taraftarları terbiye etmeye çalışan uygulamalar ile futbol sahalarını dönüştüremezsiniz.