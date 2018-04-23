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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Stadyumlar birer toplum maketidir

23 Nisan 2018

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yaralanmasına yol açan olaylar günlerdir tartışılıyor. Çok farklı görüşler ve söylemler dile getirildi. Hemen her kesim görüşlerini aktardı. Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde spor sosyolojisi ve spor medyası üzerine dersler veren, bu konuda yurt işi ve dışında yazılmış birçok kitabı bulunan Doç. Dr. Ahmet Talimciler ile kararı iki gün sonra verilecek olan saldırın sosyolojik boyutunu, nedenlerini, sonuçlarını ve önlemlerini konuştuk. Talimciler’e göre, sadece taraftarları terbiye etmeye çalışan uygulamalar ile futbol sahalarını dönüştüremezsiniz.

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Stadyumlar birer toplum maketidirStadyumlar birer toplum maketidir

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