Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle açılıyor. Peki, yeni dönemin şifreleri neler? Başkanlık sistemiyle ilgili kitap yazan siyaset bilimci, AK Parti Hatay Milletvekili ve Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman yeni dönemi Hürriyet’e anlattı. Yayman’a göre AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti. Şimdi yeni bir yolun başlangıcında ve yeniden otobanda olacak...
Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız
Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle açılıyor. Peki, yeni dönemin şifreleri neler? Başkanlık sistemiyle ilgili kitap yazan siyaset bilimci, AK Parti Hatay Milletvekili ve Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman yeni dönemi Hürriyet’e anlattı. Yayman’a göre AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti. Şimdi yeni bir yolun başlangıcında ve yeniden otobanda olacak...
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