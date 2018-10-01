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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayız

1 Ekim 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle açılıyor. Peki, yeni dönemin şifreleri neler? Başkanlık sistemiyle ilgili kitap yazan siyaset bilimci, AK Parti Hatay Milletvekili ve Tanıtım-Medya Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hüseyin Yayman yeni dönemi Hürriyet’e anlattı. Yayman’a göre AK Parti değişmedi, toplumsal ve politik koşullar değişti. Şimdi yeni bir yolun başlangıcında ve yeniden otobanda olacak...

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Şimdi yeni bir yolun başlangıcındayızŞimdi yeni bir yolun başlangıcındayız

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