Para ün gibidir, gelir geçer

Başlattığı ‘ihtiyaç haritası’yla 10 milyon liranın üzerinde ekonomi yarattı. Birleşmiş Milletler’in ‘İyi Niyet Elçisi’ olduğundan beri kadına şiddet, kız çocuklarının eğitimi, iklim değişikliği, Suriyeli mülteciler gibi birçok önemli konuda çalışıyor. Sosyal medyadaki değerlendirmeleri yüz binlerce kez paylaşılıyor, dizisi reyting rekorları kırıyor, kazandığını tiyatroya yatırıyor. Yeni umutlarla başladığımız 2018’de en çok ihtiyacımız olan şey, ‘iyi insan’ olmak. ‘İyilik bulaşıcıdır’ dedik ve oyuncu Mert Fırat ile konuştuk.