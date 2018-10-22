Kaşıkçı suikasti bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Çeşitli ülkeler cinayete değişik politik güdülerle yaklaştı. Peki plan başarılı mıydı, yoksa çok mu amatörce planlanmıştı? Ceset nerede olabilir? Sorguda öldürülmüş olması inandırıcı mı? Cinayeti, ortaya çıkan son veriler ışığında Mesut Demirbilek'le masaya yatırdık. Demirbilek İstanbul Cinayet Bürosu’nda dedektif olarak çeşitli rütbelerde görev yaptıktan sonra New York John Jay College of Criminal Justice’de “Suç Araştırmaları ve Teknolojileri" üzerine yüksek lisansını tamamlamış bir uzman. Demirbilek’e göre, Suudiler ceset konusunu Vahabilik inancına dayandırmaya çalışıp cesedin yerini söylemeyerek yapılan vahşeti gizlemeye çalışabilirler.
Kraldan çok kralcıların cinayeti
Kaşıkçı suikasti bütün dünyada büyük yankı uyandırdı. Çeşitli ülkeler cinayete değişik politik güdülerle yaklaştı. Peki plan başarılı mıydı, yoksa çok mu amatörce planlanmıştı? Ceset nerede olabilir? Sorguda öldürülmüş olması inandırıcı mı? Cinayeti, ortaya çıkan son veriler ışığında Mesut Demirbilek'le masaya yatırdık. Demirbilek İstanbul Cinayet Bürosu’nda dedektif olarak çeşitli rütbelerde görev yaptıktan sonra New York John Jay College of Criminal Justice’de “Suç Araştırmaları ve Teknolojileri" üzerine yüksek lisansını tamamlamış bir uzman. Demirbilek’e göre, Suudiler ceset konusunu Vahabilik inancına dayandırmaya çalışıp cesedin yerini söylemeyerek yapılan vahşeti gizlemeye çalışabilirler.
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