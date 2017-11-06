Komünistin kızı olduğum için çok acı çektim

Vedat Türkali’nin kızı, Barış Pirhasan’ın kardeşi, Zeynep Casalini’nin annesi, Atıf Yılmaz’ın eşi, memleketin önde gelen kıymetli sanatçılarında biri o… Kabul etmese de çok ilginç bir hayatı var: Deniz Türkali babasından gördüğü şiddeti, komünist babanın kızı olduğu için kâbus içinde yaşadığı okul yıllarını, bir bakanın tacizini, aşklarını, çapkınlıklarını, hayat görüşünü gazeteci dostu Murat Çelikkan’a anlattı. Ve 5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya “Daha Dans Edicem” adlı çok ilginç bir kitap çıktı. Evinde bir araya geldiğimiz Deniz Türkali, mücadele etmenin yolunu bulmuş: “Kahkahayla muhalefet!”