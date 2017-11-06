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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Komünistin kızı olduğum için çok acı çektim

6 Kasım 2017

Vedat Türkali’nin kızı, Barış Pirhasan’ın kardeşi, Zeynep Casalini’nin annesi, Atıf Yılmaz’ın eşi, memleketin önde gelen kıymetli sanatçılarında biri o… Kabul etmese de çok ilginç bir hayatı var: Deniz Türkali babasından gördüğü şiddeti, komünist babanın kızı olduğu için kâbus içinde yaşadığı okul yıllarını, bir bakanın tacizini, aşklarını, çapkınlıklarını, hayat görüşünü gazeteci dostu Murat Çelikkan’a anlattı. Ve 5 yıllık bir çalışmanın sonucu ortaya “Daha Dans Edicem” adlı çok ilginç bir kitap çıktı. Evinde bir araya geldiğimiz Deniz Türkali, mücadele etmenin yolunu bulmuş: “Kahkahayla muhalefet!”

 

 

 

 

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