İşte İran’daki protestocu o gençler... Popçunun cenazesinden sokaklara

2017’nin son günlerinde İran’dan isyan sesi yükselmeye başladı. Protestolar kısa sürede ülkenin birçok şehrine yayıldı. En son 2009’da büyük gösteriler yaşanan ülkede bu kez farklı olarak, İran’ı 1979’a kadar yöneten Şah’a destek sloganları atılıyordu. İran Araştırmaları Merkezi uzmanı Hamid Ebrahimi’ye göre bu tablodaki yenilik 1990-2000 doğumlu ‘yeni’ gençler. Liderleri yok, sosyal medyada örgütleniyorlar. Bu gençler ilk olarak 3 yıl önce şarkıcı Paşayi’nin cenazesinde sokaklara çıkmıştı.