Herkes keyfine göre anlam çıkarıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bazı ilahiyatçıların kadınlara ve cinselliğe yönelik infial yaratan söylemleri nedeniyle ilahiyat fakültelerini ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nı göreve çağırırken ‘İslam’ın güncellenmesi’yle ilgili düşüncelerini de açıkladı… Geniş yankı bulan bu çıkışı nasıl değerlendirmeliyiz? Aynı kitabı ilahiyatçılar nasıl farklı okuyabiliyor da bu söylemler çıkıyor? Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi öğretim üyesi Emre Dorman ile konuştuk.