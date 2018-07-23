Türkiye geçen hafta da kız çocuğunu telefonla taciz eden 73 yaşındaki A.S.’ye meydan dayağını, bir kız çocuğuna “Gel senden çocuk yapacağım” dediği öğrenilen servis şoförünü, zengin bir işadamının kızını yıllarca nasıl taciz ettiğini konuştu. Cinsel istismar, kadın hakları ve hayvan hakları konusunda Meclis’e birçok araştırma önergesi veren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şimdi de parlamentonun gündemine çocuklara ‘mahrem’i öğretecek ‘hayır dersi’ önerisini getiriyor. Öneride neler var? Bu vakalar neden sıklaştı? Aynı zamanda pedagojik destek uzmanı ve adli bilirkişi olan Erdem’le konuştuk.
Her çocuğa Avrupa gibi mahremi öğretelim
Türkiye geçen hafta da kız çocuğunu telefonla taciz eden 73 yaşındaki A.S.’ye meydan dayağını, bir kız çocuğuna “Gel senden çocuk yapacağım” dediği öğrenilen servis şoförünü, zengin bir işadamının kızını yıllarca nasıl taciz ettiğini konuştu. Cinsel istismar, kadın hakları ve hayvan hakları konusunda Meclis’e birçok araştırma önergesi veren MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, şimdi de parlamentonun gündemine çocuklara ‘mahrem’i öğretecek ‘hayır dersi’ önerisini getiriyor. Öneride neler var? Bu vakalar neden sıklaştı? Aynı zamanda pedagojik destek uzmanı ve adli bilirkişi olan Erdem’le konuştuk.
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