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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Güvenlik kuşağı Türkiye’ye kurulan bir tuzak

29 Ocak 2018

‘Zeytin Dalı’ harekâtının 10’uncu günü. Hükümet operasyonların Menbiç ve Fırat’ın doğusuyla devam edeceği mesajı veriyor. ABD’li yetkililer iki gün önce YPG terör örgütüne silah vermeyeceklerini açıkladılar. Güven problemi sürüyor. TSK nasıl ilerleyecek, yolda hangi risklerle karşılaşacak, atılması gereken adımlar neler? NATO ve Birleşmiş Milletler’de de görev yapan Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu’na göre Türkiye Fırat’ın doğusuna el atmalı, Amerikan üslerini kapatmalı ve Süleyman Şah Türbesi yerine konuşlandırılmalı.

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Güvenlik kuşağı Türkiye’ye kurulan bir tuzakGüvenlik kuşağı Türkiye’ye kurulan bir tuzak

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