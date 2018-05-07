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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

"Genç seçmen kendini müşteri olarak görmek istemiyor"

7 Mayıs 2018

Siyaset ısındı, liderler meydanlara çıktı, seçmenin gözü kulağı verilen mesajlarda. Erken seçim kararı, hızlandırılmış seçim kampanyalarını da beraberinde getiriyor. Kısa zamanda çok seçmene ulaşmak gerekiyor. Peki seçmen ne duymak istiyor, siyasi partiler ilk kez oy kullanacak gençlere hangi mesajları vermeli, mitinglerde meydanların dolu olması ne anlama geliyor, kararsızlar ve değişkenleri etkileyecek söylemler neler? Siyasi kampanyaların Oscar’ı kabul edilen Pollie Ödüllü Siyaset İletişim Danışmanı Dr. Gülfem Saydan Sanver ile konuştuk.

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Genç seçmen kendini müşteri olarak görmek istemiyor"Genç seçmen kendini müşteri olarak görmek istemiyor"

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