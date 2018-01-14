Festivallerden büyük ödüllerle dönen ‘Daha’ vizyona girdi. Senaryoya kaynaklık eden hikâyenin yaratıcısı Hakan Günday:Duyarlılığın kas olması için bazı ağırlıklar kaldırmak gerek.2000’lerin başında edebiyat dünyasının büyük sürprizlerinden biriydi... Hakan Günday. Kısa zamanda kendisine ciddi bir okur kitlesi edindi. Şimdi en sevilen romanlarından ‘Daha’ yine onun kaleminden filme uyarlandı. Konu insan kaçakçılığı... Seyredecek olanlara baştan söyleyelim; çok canınız yanacak. Peki Hakan Günday tüm yazdıklarında zaten bunu mu hedefliyor? Kendisine sorduk...