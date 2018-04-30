Dünyayı sıradan insanlar yönetiyor

Dünyada diplomasi dilinin farklı konuşulduğu bir haftaya tanık olduk. Sahneye önce Trump ve Macron çıktı. Öyle samimi pozlar verildi ki, masadaki nükleer anlaşma konusu ikinci plana düştü. El ele tutuştular, öpüştüler, espriler havada uçuştu. Sonra Kuzey ve Güney Kore’nin ‘tarihi buluşması’nda iki liderin vücut dili öne çıktı. Pek de alışık olmadığımız bu dil ne anlama geliyor? Macron ve Trump’tan yeni bir Bush-Blair ortaklığı çıkar mı? Türkiye’nin eski AB Daimi Temsilcisi Selim Kuneralp ile hem yeni tip siyasetçileri hem de Kore’de büyükelçilik yapması nedeniyle iki Kore’nin buluşmasını konuştuk. “Artık eski siyasiler yok” görüşünde...