15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor, bir yandan da FETÖ ile bağlantısı olanların izini sürüyor, mücadelesine devam ediyor. O gece tepemizde uçan F16’lar, bombalamalar, halkın sokağa dökülmesi ve 249 kişinin şehit olması hepimizin hafızasında. Yine o gece terör örgütü tarafından basılan yerlerden biri Hürriyet gazetesiydi. Bir yılı aşkın süredir iddianamelerin içine dalan ve kılı kırk yaran titizliğiyle 90’a yakın köşe yazısında o gecenin fotoğrafını net bir şekilde önümüze koyan dönemin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’le konuştuk.
Darbe 03.00’te olsaydı kendimizi bir karanlığın içinde bulacaktık
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçti. Türkiye hâlâ yaralarını sarmaya çalışıyor, bir yandan da FETÖ ile bağlantısı olanların izini sürüyor, mücadelesine devam ediyor. O gece tepemizde uçan F16’lar, bombalamalar, halkın sokağa dökülmesi ve 249 kişinin şehit olması hepimizin hafızasında. Yine o gece terör örgütü tarafından basılan yerlerden biri Hürriyet gazetesiydi. Bir yılı aşkın süredir iddianamelerin içine dalan ve kılı kırk yaran titizliğiyle 90’a yakın köşe yazısında o gecenin fotoğrafını net bir şekilde önümüze koyan dönemin Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin’le konuştuk.
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