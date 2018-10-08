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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Cinsel tacizden DNA’ya en kötü genetik miras

8 Ekim 2018

Nobel ödüllü James Watson’ın bir sözü var: “Kaderimizin yıldızlara yazılı olduğuna inanmıştık. Şimdi büyük ölçüde genlerimizde yazılı olduğunu biliyoruz”. Bilim dünyası insanoğlunu her gün yeni bir bilgiye uyandırıyor. Harvard ve British Columbia Üniversitesi’nin üst üste açıkladığı çalışmalar, çocuklarda cinsel tacizin etkisinin sadece psikolojik travmayla sınırlı kalmadığı ve DNA’larında torunlarına bile aktarılabilecek değişikliklere neden olduğuna işaret ediyor. Nöroloji uzmanı Doktor Banu Taşcı Fresko, bu mirasın kendini genellikle hastalıklar, özellikle de ağrılarla ve depresyonla belli ettiğini söylüyor. Travmalar ve ağrı üzerine çalışan Fresko’yla aileden gelen bu mirasın nasıl kalıtımsal değişikliğe yol açtığını konuştuk.

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Cinsel tacizden DNA’ya en kötü genetik mirasCinsel tacizden DNA’ya en kötü genetik miras

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