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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Cinsel istek değil, nefret!

26 Şubat 2018

Dört-beş yaşındaki çocuklarımız babaları, abileri, öğretmenleri, sağlık çalışanları, mahallelisi, imamı tarafından istismar ediliyor. Sadece 2016’da Adli Tıp’a gelen çocuk cinsel istismar vakası 40.064. Ve sadece 13 bini cezalandırılabildi. Geçen hafta Ankara, bir komisyon kurdu ve kısa sürede yeni bir yasa tasarısı Meclis’e sunulacak. Masadaki maddelerden biri de ‘kimyasal hadım’… Bu korkunç tablonun, nedenleri, sonuçları, önlemleri ve bir ceza yöntemi olan ‘kimyasal hadım’ı enine boyuna ele aldık… Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gökhan Oral her boyutuyla pedofiliyi anlattı… İngiltere Adalet Bakanlığı’yla çalışan Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nden Emeritus Profesör Don Grubin ve dünyanın en önemli tıp fakültelerinden İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nde pedofiliyi önlemek için araştırmalar yapan ekibin başındaki Dr. Christoffer Rahm’a da ulaştık. İşte 360 derece ‘kimyasal hadım…’

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Bu cinsellik değil nefret"Bu cinsellik değil nefret"

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