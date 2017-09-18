Çağdaşlık Atatürk’ün ışığıyla olur

Milyonlarca öğrenci bugün dersbaşı yapıyor. Uluslararası değerlendirme ve kalkındırma raporları PISA ve OECD’de karnemiz zayıf... Peki eğitimdeki sorun nedir? Müfredatı hemen her yıl değişen bir sistemde yetişen çocukları umutlu bir geleceğin beklediğini söylemek olası mı? TEOG kaldırılmalı mı, beyin göçü nasıl engellenir? Eğitimbilimci Dr. Özgür Bolat’a göre, “Önce ‘var olma’ meselemizi halletmemiz gerekiyor, bu set kalkınca gelişim kendiliğinden gelecek… Bizim sadece bilgilendirme zannettiğimiz eğitim aslında bir özgürleşme süreci”...