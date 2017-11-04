Bize gelen gömleğini çıkartmasın

Meral Akşener, İYİ Parti’yi kurdu ve ilk ziyaretini Türklerin Anadolu’ya girdiği Ahlat’a yaptı. Misafiri olduğum evinde parti kurma çalışmalarından bu yana ilk gazete röportajı gerçekleşti. Akşener ile İYİ Parti’den FETÖ suçlamalarına, faili meçhul cinayetlere, hakkındaki iddialara kadar her konuyu tartıştık. 15 Temmuz gecesi ne yaşadı, onu bu partiyi kurmaya iten sebep neydi, Devlet Bahçeli kaset iddiasından sonra ne mesaj gönderdi? Akşener, ilk kez anlattı.