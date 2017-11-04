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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

Bize gelen gömleğini çıkartmasın

4 Kasım 2017

Meral Akşener, İYİ Parti’yi kurdu ve ilk ziyaretini Türklerin Anadolu’ya girdiği Ahlat’a yaptı. Misafiri olduğum evinde parti kurma çalışmalarından bu yana ilk gazete röportajı gerçekleşti. Akşener ile İYİ Parti’den FETÖ suçlamalarına, faili meçhul cinayetlere, hakkındaki iddialara kadar her konuyu tartıştık. 15 Temmuz gecesi ne yaşadı, onu bu partiyi kurmaya iten sebep neydi, Devlet Bahçeli kaset iddiasından sonra ne mesaj gönderdi? Akşener, ilk kez anlattı.

 

Bize gelen gömleğini çıkartmasınBize gelen gömleğini çıkartmasın

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