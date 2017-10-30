‘Arap Baharı’na karşı nefeslenme’

Suudi Arabistan’da kadınlara otomobil kullanma hakkından sonra geçen hafta dev bir sıçrama geldi. Veliaht Prens Muhammed bin Selam, ‘Ilımlı İslam’a döneceklerini açıkladı. Bu gelişme, özellikle İslam dünyasında ABD-İsrail ekseninde yeni bir cephe hattı olarak yorumlandı. Bugünlerde ‘Müslüman Kalarak Avrupalı Olmak’ adlı kitabı yayımlanacak İslam felsefesi profesörü İsmail Kara’yla hem ılımlı İslam’ı hem Suudi Arabistan’ı konuştuk. Prof. Dr. Kara’ya göre bu gelişme, Arap Baharı korkusundan bir nefeslenme girişimi...