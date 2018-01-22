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İpek Özbey

İpek Özbey

iozbey@hurriyet.com.tr

'Akdeniz'e Kürt koridoru kırılacak'

22 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK, PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın üçüncü günü... Peki bu noktaya nasıl gelindi, sonuçları ve riskleri neler? ABD, Rusya ve Türkiye Suriye’de ne istiyor? Bir sonraki adım ne olmalı? 26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’a göre operasyon başarıya ulaştığında Kürt Koridoru’nun Akdeniz’e uzanması ihtimali de kırılacak. Bu aynı zamanda psikolojik bir darbe!

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Akdenize Kürt koridoru kırılacak'Akdeniz'e Kürt koridoru kırılacak'

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