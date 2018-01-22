'Akdeniz'e Kürt koridoru kırılacak'

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, PKK, PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere Afrin’e başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın üçüncü günü... Peki bu noktaya nasıl gelindi, sonuçları ve riskleri neler? ABD, Rusya ve Türkiye Suriye’de ne istiyor? Bir sonraki adım ne olmalı? 26. Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ’a göre operasyon başarıya ulaştığında Kürt Koridoru’nun Akdeniz’e uzanması ihtimali de kırılacak. Bu aynı zamanda psikolojik bir darbe!