Pepe’nin imza günü!

F.BAHÇE için şampiyonluk potasında kalma yolunda çok önemli bir maçtı. Dünkü galibiyet Fenerbahçe’yi psikolojik açıdan rahatlattı. Görünen tek olumlu transfer Valbuena...

Fenerbahçe’nin bu kadro yapısı ve oyuncu kalitesiyle şampiyonluk yarışını götürmesi çok zor. Isla, Dirar, Soldado ve hatta methiyeler dizilen Giuliano, ya çok sıradan futbolcular ya uyum sorunu yaşıyor ya da hazır değiller. Bu kadroda Aatıf, hareketliliği, top taşıma, tutma ve adam eksiltme kabiliyetiyle ilk 11’in direkt oyuncusu olmalı.

Kjaer’in yeri doldurulamadı. Neustaedter ve Skrtel çok ağır. Adam kaçırıyor ve bireysel hatalar yapıyorlar. Neredeyse Fenerbahçe’nin bu sezon gol yemediği maç yok.

Orta saha, hızlı ve derinleme paslarla geçilemiyor. Fenerbahçe’nin atletik özelliklere sahip Emenike ve Sow gibi fuleli oyuncuları da yok artık. Soldado, Fernandao ve Van Persie’nin üçü de pivot ve statik santrforlar. Bu oyunculara Valbuena dışında kenardan orta yapacak oyuncu sayısı artırılmalı. Fenerbahçe Lens’i de çok arayacak gibi.

RUHU YOK

Dün Fenerbahçe’de asıl dikkatimi çeken olay şu; bu takımın heyecanı, ruhu yok. Sıradan bir takım görüntüsü veren Gençlerbirliği karşısında bile 55 dakika 1 kişi fazla oynamanın avantajını 2. yarıda kullanabildi.

21. dakikada Valbuena’nın nefis ortasında Halil İbrahim’in topu kendi kalesine göndermesi bir şansızlıktı ama 34. dakikada ceza sahasında Skrtel’in Ahmet İlhan’a ceza sahasında yaptığı kontrolsüz hareket bu kadar tecrübeli bir oyuncuya yakışmadı.

Pepe’nin Vodafone Park’taki imza günü için 6 bin kişi kuyruğa girerken, dün Fenerbahçe’nin maçını sadece 4 bin 267 seyirci izledi. Varın, siz düşünün gerisini.

MAÇIN ADAMI: AATIF

ASLINDA ilk 11’de olması lazım ama ikinci yarıda oyuna giren Aatıf, hareketliliği ve kendine has özellikleriyle Fenerbahçe’yi ateşleyen oyuncu oldu.