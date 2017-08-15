Yöneticiler ise işi doğru yaparlar...

Galatasaray’da lider Dursun Özbek ve yönetici Tudor’un işlerini ne kadar doğru yaptıklarını zaman içinde göreceğiz. Çarşamba günü 20 üyenin imzasıyla Divan Kurulu olağanüstü toplantıyı yapacak. Nedeni, ‘yapılan bu transfer harcamalarının kaynağı olan para nereden geliyor ve niye bu kadar gidiyor’ soruları.

Osmanlıspor’da yılda 500 bin Euro alan Ndiaye nasıl olur da 9 milyon Euro bonservis ve yılda 2 milyon 850 bin Euro ücretle transfer edilir? Bu sorgulanacak.

Feghouli’ye 5 yıllık sözleşmeyle verilecek 25 milyon Euro tartışılacak. Yazmaya gerek yok, diğer transferleri... Böyle bir transfer politikası lideri (Dursun Özbek) nereye götürür? O belli. Ama takımları istedikleri hedeflere götürür mü, o meçhul.

RESİM ŞİMDİLİK İYİ

Galatasaray iyi başladı. Tudor taraftardan destek aldı. Belhanda ve Gomis geceye imza koydular.

Bu değerinin iki katına gelen yeni yıldızlar gol attırırlar, atarlar, Ama geçen yıl duran ve kenar toplardan 16 gol yiyen Galatasaray’da aynı sıkıntı devam ediyor.

Muslera kale sahası içine düşen korner topuna çıkmaz, 1.90’a yakın Maicon ve Serdar dokunmazsa geçen yılki film devam eder.

Galatasaray bu yıl çok para harcadı. Futbolcuların değeri ve ederi ile tekrar satma hedefi arasındaki planlamada büyük farklar var.

Ne olursa olsun şampiyonluk tek hedef felsefesiyle yola çıkan G.Saray’da sonucu şu an görmek mümkün değil.

Sağ bek Mariano ‘burası benden sorulur’, Gomis ‘atarım , attırırım, yeter ki bana top gelsin’ dese de; Galatasaray istekli, takım ruhu daha canlı ve konsantrasyonu daha yüksek bir lig başlangıcı yaptı.

Gol yollarında ince paslarıyla Belhanda, gol vuruşlarıyla Gomis, basit ve net oyunuyla Fernando, fiziğiyle yıldızlara yardım eden Tolga ve dripling çıkışlarıyla Ndiaye dün akşam iyi resim verdiler.

Net ve güzel bir skor. Ama sezon sonunda parayı veren düdüğü çalar mı göreceğiz.

MAÇIN ADAMI: GOMİS

Fransız forvet Gomis hem attığı goller hem de arkadaşlarına yardımlarıyla maça damgasını vurdu. Sarı kırmızılı taraftar da onu çok sevdi.