İskelet yok gövde ayakta

ÖNCE yeni başkan Mustafa Cengiz’i tebrik ederim. Önündeki dört ayda öyle şeyler yapmalı ki, mayısta genel kurul “Bizi bırakma başkan” demeli.

Murphy Yasaları “Doğru kararlar tecrübenin ürünüdür, tecrübe ise yanlış kararların ürünüdür” demektedir. Dursun Özbek seçim kararı aldığı gün ile seçimin yapıldığı gün arası geçen zamanda kaybetti başkanlığı. Camiaya hayırlı olsun.

İlk yarı Galatasaray’ın ikinci yarı Kayseri’nin daha egemen olduğu bir maçtı. Kayserispor da kazanabilirdi maçı. Takım omurgasının dörtte üçü yok, kaleci Muslera var ama omurganın temel halkaları stoper Maicon, orta göbekte Fernando ve santrfor Gomis yok. Terim dünkü oyunun taktiğini kendi kafasına göre değil, oynatacağı oyuncuların becerisine göre yapması gerektiğini biliyordu kuşkusuz. İki hızlı ve çabuk adam, Rodrigues ve Yasin hücumda kenarlarda. Ama asıl kilit Mariano. Sağ açık pozisyonunda Rodrigues’in arkasına yaslanıp onu içe atarak ve Derdiyok’u unutturarak G.Saray’ın maçı 2-0’a getirmesindeki en önemli isimdi.

TEK İSİM GOMIS

- Günümüz santrfor tipi Gomis’tir. Sürekli hareket ederek savunmayı taşıyan, arkadan gelen arkadaşlarına gol yolu açan bir santrfor. Ağır Belhanda yerine Feghouli tercihi doğruydu. Selçuk bugünkü gücüyle 45 dakikalık bir oyuncu. Fırtına gibi başlayan G.Saray Kayseri’yi şaşırttı. İkinci yarı Kayseri’nin dominant olduğu ama ev sahibi kadar G.Saray’ın da gol şansı bulduğu bir maç oldu. Umut’un golüyle direnç kazanan Kayseri’nin mutlak gollerini Muslera kurtardı. Bu Taffarel’in gelişi belli ki Muslera’ya yaradı. Terim’in 2-1’den sonra yatığı değişiklikler faydalı oldu ve defans güvenliğini kaybeden Kayseri kalesinde Sinan 2 pozisyonu kaçırdıktan sonra Rodrigues perdeyi kapattı. Eren iki gol atmasına rağmen G.Saray’ın birinci santrforu Gomis’dir. 1880-1940 arası futbolu çakılı santrforu görünümündeki Eren’in bugünkü oyun düzeninde G.Saray’a katacağı fazla bir şey yok.

MAÇIN ADAMI: MUSLERA

Çok kişi Rodrigues der ama ben Muslera diyeceğim. Mendes ve Sapunaru’nun şutlarında iki mucizevi kurtarış yaparak Kayseri’ye beraberlik şansı vermedi ve maçın adamı oldu.