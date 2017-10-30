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İlker Yasin

İlker Yasin

Hocan Rıza olsun

30 Ekim 2017

HAVASI, sakalı, Jacop Cohen jean’i, saha kenarında gösterisi var. Takımı, Muslera dışında hemen hemen tamamen değiştirdi. Igor Tudor, galiba G.Saray’ı bu yıl da şampiyonluğa taşıyamayacak.

Mütevazı, halkın adamı, sıkıntıdan gelen, kazağı Kiğılı’dan giyen, sıkıntıya düşen takımların ilk aradığı Rıza Çalımbay, bu Trabzonspor’u galiba Ahmet Suat’ın, Özkan Sümer’in Trabzon’u gibi kalbiyle oynayan takım yapacak. Burak Yılmaz ve Rodallega’nın yokluğunda sezonun flaş takımı G.Saray’ı koşarak, basarak, presle bozarak durdurmak için atletik ve defans hamleleri yüksek oyuncularla maça başladı Trabzonspor. Hatta Milan’dan gelen Sosa’yı bile yedekler arasında oturttu. Okay, sahanın yıldızıydı. Onazi ve Yusuf Yazıcı da onun asistanlarıydı.

ARTIK İŞLERİ ZOR

Maç boyunca şut atamayan G.Saray’da sahada Fernando hariç oyuna konsantre olan yoktu. Feghouli, Tolga, Selçuk orta alanın mesafe kat etmeyen ağır oyuncularıydı. G.Saray sezonun en kötü futbolunu oynadı. Doğrusu; Trabzon, G.Saray’ı oynatmadı. Bu maçı Rıza Çalımbay kazandı. 10 gün içinde 6’sı Türk (2’si Trabzonlu), 5’i yabancı olan bir takımı 1970’lerin şampiyonluklar kazanan Ahmet Suat’ın, Özkan Sümer’in ekibi kadar hırslı, heyecanlı, inançlı hale getirmek kolay iş değil.

Rıza futboldan da futbolcunun dilinden de, Tudor’dan çok daha iyi anlıyor. İlk 3-4 haftanın fırtına takımı G.Saray’ın, Gomis’i kullanma matematiğini artık takımlar çözdü. Bu virajdan sonra G.Saray’ın işi çok zor. G.Saray’ın kaleyi bulan 2 şutundan 1’i gol oldu. Böyle bir maçta Rodrigues ilk 11’de başlamalıydı. Oynar gibi yapan Feghouli’nin Belhanda’dan farkı yok. Selçuk mesafe kat etme ve rakip kaleye gitmede sıkıntılı. Trabzon’da Okay, Türk futbolunun yeni yıldızlarından biri. Yusuf’a ve Abdülkadir’e daha çok özen gösterilmeli. Çalımbay’ın, kaybederse başını vereceği bir maçta Sosa’yı ilk 11’e almayarak kurduğu oyun planına saygı duymalı.

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