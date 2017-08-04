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İlker Yasin

İlker Yasin

Her şey Kocaman’la

4 Ağustos 2017

FENERBAHÇE’ye dönen Aykut Kocaman, dingin kişiliği ile gözler önünde.

Dinginlik, enerji ya da hareketin olmadığı anlamına gelmez. Dinginlik, dinamiktir, karmaşanın olmadığı harekettir. Aykut Kocaman’ın Fenerbahçesi, karmaşanın olmadığı hareketle Graz önünde yaptığını yarın diğer rakipler önünde yapabilecek mi? Zor görünüyor.

“Cumhurbaşkanı’nın gittiği maçta Türk takımları elenmez” diyenler var. Deplasmanda 3-3 berabere kalan Başakşehir ile, 2-1 kazanan Fenerbahçe’nin ev maçlarında sayın Cumhurbaşkanı’nı görmek ve turu geçmek bizlere mutluluk verdi. Cumhurbaşkanı’nı önümüzdeki maçlara bekliyoruz.

BU KADROYLA ÖNDE OLMAK ZOR

Alper’i en uca, Van Persie’nin, Sow’un, Emenike’nin yerine sokmak iyi bir düşünce ama sadece bel üstü toplarda olur. Ama gerçekçi olursak, hiçte olmaz.

Valbuena üçüncü bölgenin ve ceza sahası içindeki gol paslarının birinci ismi. Peki ikinci ismi kim? Alper mi?

Dirar iyi başlangıç yaptı. Ama Fenerbahçe’nin gerçek bir santrforu yokken etkinliğini değerlendirmek doğru olmaz.

Fenerbahçe, Aykut Kocaman’la yaşlı ve eskimiş bir kadro, yeni yapılan cılız transferlerle  şampiyonluk yarışında bir hamle yapacaksa bunu sadece Aykut Kocaman’ın kimliğinde ve kişiliğinde yapabilir. Bu kadronun lig yarışında ve Avrupa Ligi’ndeki büyük mücadelede önde yer alması çok zor.

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